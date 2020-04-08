SmartReversals Auto Optimized: Интеллектуальный Индикатор, Адаптирующийся к Вашему Графику

Устали от индикаторов с фиксированными настройками, которые работают только на одном рынке? 😫 Разочарованы бесконечной ручной оптимизацией без результатов?

Представляем SmartReversals Auto Optimized – первый индикатор, который автоматически оптимизирует себя для вашего графика.

Настоящая магия заключается во встроенном Движке Авто-Оптимизации (Auto-Optimization Engine). 💥

🚀 Революционная Функция: Умная Авто-Оптимизация 🚀

Больше не нужно вручную тестировать или угадывать параметры!

Когда вы впервые загружаете SmartReversals на любой график (например, EURUSD - H1), он автоматически запускает интенсивный процесс оптимизации в фоновом режиме. (Обратите внимание: Этот разовый расчет для каждого символа/таймфрейма при первом запуске может занять 5-10 минут. Пожалуйста, будьте терпеливы и дождитесь завершения.)

Эта интеллектуальная 🧠 система тестирует сотни комбинаций своих основных параметров стратегии и динамических стоп-лоссов, чтобы найти самые прибыльные настройки для этого конкретного символа и таймфрейма.

После этой однократной оптимизации индикатор фиксирует идеальные настройки и готов выдавать сигналы, которые исторически доказали свою эффективность. 📈

Это действительно адаптивный индикатор, который подстраивается под любой рынок.

📊 Профессиональный Отчет о Производительности на Графике

Полная прозрачность! Мы доверяем нашему алгоритму и позволяем вам видеть результаты. SmartReversals отображает полный статистический отчет в реальном времени прямо на вашем графике. Вы точно видите, какую производительность показали текущие оптимизированные параметры:

💰 Общая Чистая Прибыль (в Пунктах)

🎯 Общий Процент Прибыльных Сделок (Win Rate %)

📈 Отдельная Статистика по Сделкам на Покупку и Продажу

🚀 Самая Большая Прибыль / 📉 Самый Большой Убыток

📅 Прибыль/Убыток по Дням Недели и Месяцам

🎯 Другие Ключевые Особенности

🔒 100% БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ (NON-REPAINT): Все сигналы являются окончательными. Как только стрелка появляется, она НИКОГДА не перерисовывается и не изменяется. Что вы видите, то и получаете.

Точные Сигналы Входа и Выхода: Четкие стрелки для оптимальных точек входа 🟢 и выхода 🔴 на основе нашего продвинутого алгоритма.

Динамический Стоп-Лосс (ATR Stop Loss): Умный стоп-лосс, основанный на волатильности рынка (ATR), который также тестируется в процессе оптимизации!

Полная Система Оповещений: Никогда не пропустите сигнал 🔔 (включая Pop-up, Мобильные Push-Уведомления 📱 и Email 📧).

Полная Кастомизация: Все цвета, размеры и формы сигналов настраиваются. 🎨

SmartReversals Auto Optimized устраняет догадки из вашей торговли и заменяет их интеллектом, основанным на данных. 🌟

Получите его сегодня и ощутите силу решений, основанных на данных!