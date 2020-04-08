SmartReversals Auto Optimized: 智能自适应图表指示器

您是否厌倦了那些只在特定市场有效的固定设置指标？😫 您是否对无休止且毫无结果的手动优化感到沮丧？

隆重推出 SmartReversals Auto Optimized – 首款能为您的图表自动优化的指标。

其真正的魔力在于它内置的 “自动优化引擎” (Auto-Optimization Engine)。 💥

🚀 革命性功能：智能自动优化 🚀

不再需要手动回测或猜测参数！

当您首次将 SmartReversals 加载到任何图表（例如 EURUSD - H1）时，它会自动在后台开始密集的优化过程。 (请注意：这仅限首次为每个品种/时间周期运行的计算，可能需要 5 到 10 分钟。请耐心等待其完成。)

这个智能 🧠 系统会测试其核心策略参数和动态止损的数百种组合，以为该特定品种和时间周期找到盈利能力最强的设置。

经过一次性优化后，指标将锁定理想设置，并准备好提供历史上证明表现最佳的信号。 📈

这是一款真正能适应任何市场的自适应指标。

📊 图表专业绩效报告

完全透明！我们相信我们的算法，并让您看到结果。 SmartReversals 会直接在您的图表上显示实时的完整统计报告。您可以清楚地看到当前优化参数的表现：

💰 总净利润 (点数)

🎯 整体胜率 (%)

📈 买入和卖出交易的单独统计数据

🚀 最大利润 / 📉 最大亏损

📅 按星期和月份划分的盈利/亏损

🎯 其他主要功能

🔒 100% 信号不重绘 (NON-REPAINT): 所有信号都是最终的。一旦箭头出现，它就永远不会重绘或改变。您所见即所得。

精确的入场和出场信号: 基于我们先进算法的清晰箭头，指示最佳入场 🟢 和出场 🔴 点。

动态ATR止损: 基于市场波动性 (ATR) 的智能止损，该止损在优化过程中也经过了测试！

完整的警报系统: 绝不错过任何信号 🔔 (包括弹窗提醒、移动推送通知 📱 和电子邮件 📧)。

完全可定制: 所有颜色、大小和信号形状均可调节。 🎨

SmartReversals Auto Optimized 消除了您交易中的猜测，取而代之的是数据驱动的智能。 🌟

立即获取，体验数据驱动决策的力量！