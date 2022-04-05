Prop Guardian Pro - Gestor de Reducción Avanzado con EA Killer

Prop Guardian Pro es una completa utilidad de gestión de riesgos diseñada específicamente para traders profesionales y candidatos a Prop Firm (FTMO, MFF, The5ers, etc.). Actúa como un estricto gestor de la mesa de riesgo, asegurando que usted nunca viole sus límites de drawdown.

Prop Guardian Pro va más allá de la simple gestión del riesgo al incorporar un motor "Psycho-Manager". Cuando se alcanza un límite, se detiene la negociación y muestra mensajes inteligentes de motivación para ayudar a prevenir las operaciones de venganza y mantener una mentalidad profesional.

Modo asesino: El último a prueba de fallos

La mayoría de los gestores de riesgo cierran las operaciones, pero otros EA pueden reabrirlas inmediatamente. El Modo Asesino opcional evita esto. Si está activado, elimina inmediatamente todos los demás Asesores Expertos de todos los gráficos abiertos en cuanto se supera un límite. Esto asegura que su cuenta se congela en la seguridad y evita cualquier otra actividad comercial.

Características principales

Protección Multi-Tiempo: Supervisa la equidad a través de límites diarios, semanales y mensuales simultáneamente. Los límites diarios se restablecen automáticamente al inicio del nuevo día del servidor.

Cálculo flexible: Admite modos de cálculo tanto en porcentaje (%) como en divisa fija ($) en función de las reglas de su empresa de accesorios.

Panel dinámico: Una interfaz clara y con capacidad de respuesta que cambia de tamaño automáticamente en función de la ventana de su gráfico. Muestra el P/L actual, la reducción máxima registrada y un temporizador de cuenta atrás para restablecer los límites de negociación.

Smart State-Saver: Protege los datos durante reinicios del VPS o caídas de MT4. El EA guarda la Equidad de Inicio y los Registros de Drawdown en un archivo seguro para asegurar la continuidad.

Sistema de Notificación: Envía alertas a través de Notificaciones Push Móviles, Emails y Pop-ups cuando los límites se acercan o son violados.

Motor Psycho-Manager

El trading es en gran medida psicológico. Cuando se alcanza un límite de Pérdida Diaria, los operadores son vulnerables a decisiones emocionales.

Esta herramienta muestra consejos profesionales en el tablero cuando se alcanza un límite.

Los mensajes rotan cada 15 segundos para mantenerle conectado a tierra.

Existen mensajes específicos tanto para los Límites de Pérdidas (para calmarle) como para los Objetivos de Beneficios (para evitar la codicia).

Parámetros de entrada

Parámetros de Límite

Modo de Cálculo: Elija entre Porcentaje o Divisa.

DailyDrawdownLimit : Pérdida máxima permitida para el día.

DailyProfitTarget: Objetivo para bloquear los beneficios del día.

Entradas Semanales/Mensuales: Ajustes para una protección a más largo plazo.

Acciones y Alertas

CloseTradesOnHit : Si es verdadero, cierra todas las operaciones de ejecución de mercado inmediatamente.

DeletePendingOnHit : Si es verdadero, borra todas las órdenes de Límite/Stop.

SendPushNotification: Envía alertas a la aplicación móvil MT4.

EnableKillerMode: Si está activado, elimina todos los otros EAs de todos los gráficos cuando se alcanza un límite.

Configuración del Panel de Control

ColorSettings: Colores personalizables para Fondo, Cabecera, Texto, Ganancias y Pérdidas.

Cómo utilizarlo

Abra un gráfico vacío (por ejemplo, EURUSD H1). Adjunte Prop Guardian Pro. Establezca sus límites de Drawdown (por ejemplo, 4% diario, 10% mensual). Habilite KillerMode si utiliza otros robots de trading automatizados.

Resultados en vivo y recomendaciones

Para una estrategia totalmente automatizada que funciona bien junto con este gestor de riesgos, puede ver nuestros resultados de seguimiento verificados aquí:

https://www.mql5.com/en/signals/2345882





Soporte Si tiene alguna pregunta, por favor publíquela en la sección de Comentarios o envíe un mensaje directo a través del perfil MQL5.





Opere seguro. Opere con inteligencia.