- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
56
Transacciones Rentables:
45 (80.35%)
Transacciones Irrentables:
11 (19.64%)
Mejor transacción:
91.62 USD
Peor transacción:
-77.48 USD
Beneficio Bruto:
830.35 USD (6 251 pips)
Pérdidas Brutas:
-333.28 USD (2 925 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (175.84 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
175.84 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.34
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
1.79%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
6.42
Transacciones Largas:
40 (71.43%)
Transacciones Cortas:
16 (28.57%)
Factor de Beneficio:
2.49
Beneficio Esperado:
8.88 USD
Beneficio medio:
18.45 USD
Pérdidas medias:
-30.30 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-77.48 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-77.48 USD (1)
Crecimiento al mes:
4.64%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.28 USD
Máxima:
77.48 USD (0.75%)
Reducción relativa:
De balance:
0.75% (77.57 USD)
De fondos:
4.80% (488.08 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|22
|NZDCHF
|19
|EURCHF
|15
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|161
|NZDCHF
|210
|EURCHF
|127
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|1.8K
|NZDCHF
|737
|EURCHF
|804
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +91.62 USD
Peor transacción: -77 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 15
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +175.84 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -77.48 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RannForex-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real7
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live
|4.42 × 173
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.87 × 38
|
Deriv-Server
|6.85 × 26
|
OctaFX-Real
|8.53 × 466
|
RannForex-Server
|9.67 × 3
|
XMGlobal-MT5 4
|10.00 × 2
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|13.00 × 8
|
OctaFX-Real2
|13.75 × 4
|
RoboForex-Pro
|14.67 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|16.06 × 52
|
Teletrade-Sharp ECN
|19.00 × 2
|
Exness-MT5Real6
|24.00 × 1
