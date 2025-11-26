SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Market Pulse AI EA
Yury Orlov

Market Pulse AI EA

Yury Orlov
0 comentarios
Fiabilidad
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 777 USD al mes
incremento desde 2025 5%
RannForex-Server
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
56
Transacciones Rentables:
45 (80.35%)
Transacciones Irrentables:
11 (19.64%)
Mejor transacción:
91.62 USD
Peor transacción:
-77.48 USD
Beneficio Bruto:
830.35 USD (6 251 pips)
Pérdidas Brutas:
-333.28 USD (2 925 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (175.84 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
175.84 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.34
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
1.79%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
6.42
Transacciones Largas:
40 (71.43%)
Transacciones Cortas:
16 (28.57%)
Factor de Beneficio:
2.49
Beneficio Esperado:
8.88 USD
Beneficio medio:
18.45 USD
Pérdidas medias:
-30.30 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-77.48 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-77.48 USD (1)
Crecimiento al mes:
4.64%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.28 USD
Máxima:
77.48 USD (0.75%)
Reducción relativa:
De balance:
0.75% (77.57 USD)
De fondos:
4.80% (488.08 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 22
NZDCHF 19
EURCHF 15
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 161
NZDCHF 210
EURCHF 127
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 1.8K
NZDCHF 737
EURCHF 804
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +91.62 USD
Peor transacción: -77 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 15
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +175.84 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -77.48 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RannForex-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real7
1.00 × 1
Tickmill-Live
4.42 × 173
ForexTimeFXTM-Live01
4.87 × 38
Deriv-Server
6.85 × 26
OctaFX-Real
8.53 × 466
RannForex-Server
9.67 × 3
XMGlobal-MT5 4
10.00 × 2
FOREX.comGlobalCN-Live 534
13.00 × 8
OctaFX-Real2
13.75 × 4
RoboForex-Pro
14.67 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
16.06 × 52
Teletrade-Sharp ECN
19.00 × 2
Exness-MT5Real6
24.00 × 1
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada

Market Pulse AI Signal: Trading en vivo en AUDCAD, NZDCHF, EURCHF (configuraciones de bajo riesgo).

Compre el asesor aquí: https://www.mql5.com/es/market/product/154766


No hay comentarios
2025.12.12 16:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.27 09:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 13:33
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.11.26 13:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 13:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Market Pulse AI EA
777 USD al mes
5%
0
0
USD
10K
USD
5
100%
56
80%
100%
2.49
8.88
USD
5%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.