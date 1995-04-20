Zen Arrows





Diseñado para uso profesional, cuenta con una lógica de señales robusta y cálculos seguros que eliminan retrasos y actualizaciones falsas.





No redibuja, borra ni modifica señales pasadas.





Todas las señales de COMPRA y VENTA se generan directamente en la vela y permanecen fijas.





En operaciones reales, no hay redibujado: las señales aparecen instantáneamente en la vela.





Ofrece estabilidad, precisión y flexibilidad de nivel profesional.





El sistema identifica con precisión los cambios de tendencia y de impulso,





proporcionando señales con un alto porcentaje de operaciones ganadoras y minimizando el ruido y las señales falsas.





Características principales





Sistema de filtrado multinivel (modular y totalmente personalizable)





Visualización realista en tiempo real

Señales de COMPRA/VENTA claras directamente en el gráfico

Sistema de alertas multinivel

Ventana emergente con sonido





Cada señal se activa una sola vez, sin repeticiones.





Totalmente optimizado para MT4.





Apto para todos los pares de divisas, índices, acciones, forex y criptomonedas. Análisis de tendencias, swing trading y confirmación de reversiones.





Señales profesionales, claras y fiables para traders.





¿Por qué elegir este indicador?





Alta precisión y porcentaje de aciertos, avalados por un filtrado multicapa.





Sin ruido, sin repintado y sin retrasos.





Visualización clara con contexto de tendencia en tiempo real.



