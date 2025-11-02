Zentrade

Zentrade es tu paso al nivel profesional. Es un indicador que te brinda consistencia, claridad y precisión para que operes con confianza, sabiendo que tu señal no desaparecerá y tu lógica se mantendrá intacta.

🛑 Sin recalcular. Nunca. Las señales de COMPRA y VENTA se generan instantáneamente en la vela actual y son permanentes. Lo que ves es la realidad.

🔒 Lógica inalterada. Las señales pasadas no se eliminan ni se modifican. Puedes analizar el historial con total confianza en que tus pruebas se corresponden con operaciones reales.

⚡ Cero retardo. Las señales aparecen instantáneamente al inicio de la formación de una vela, lo que te proporciona una ventaja invaluable para entrar al mejor precio.

Verdadero cambio de tendencia: Identifica con precisión los momentos en que el impulso de un actor importante cambia, lo que te permite entrar en una operación justo al comienzo de un movimiento.

Lectura de impulso: El sistema rastrea con precisión los cambios en la velocidad y la fuerza del movimiento del precio.

✅ Filtrado modular multinivel: Nuestro sistema inteligente filtra el ruido del mercado y las señales falsas. Recibirás solo señales con alta rentabilidad, listas para ejecutar. Puedes personalizarlo para adaptarlo a tu estilo único.

Utiliza un algoritmo altamente complejo, pero sorprendentemente estable, que revela lo que la mayoría no ve:

Verdaderos cambios de tendencia: Identifica con precisión los momentos en que el impulso de un actor importante cambia, permitiéndote entrar en una operación al inicio del movimiento.

Análisis de impulso: El sistema rastrea con precisión los cambios en la velocidad y la fuerza del movimiento del precio.

Esta herramienta es para quienes buscan:

Trading de tendencia: Maximizar la efectividad de los movimientos a largo plazo.

Swing trading: Entradas precisas en puntos clave de cambio de tendencia.

Confirmación de entrada: Verificación confiable de tus estrategias.

🛠️ Versatilidad y estabilidad totales

Compatibilidad: Totalmente optimizado para MetaTrader 4 (MT4).

Activos: Ideal para Forex, metales, materias primas, criptomonedas, acciones e índices.

Rendimiento: Código ligero y estable. No sobrecarga tu terminal.

⚡Zentrade es más que un simple indicador. Ofrece una lógica robusta y cálculos seguros, diseñados para traders que no escatiman en calidad. Hemos eliminado la principal amenaza para tu depósito y tu tranquilidad.
Productos recomendados
Harmonic Butterfly
Sergey Deev
Indicadores
El indicador detecta y muestra М. Mariposa de Gartley. El patrón es trazado por los valores extremos del indicador ZigZag (incluido en los recursos, no es necesario instalar). Después de detectar el patrón, el indicador notifica de que por la ventana emergente, una notificación móvil y un correo electrónico. Los parámetros del patrón y de la onda se muestran en las capturas de pantalla. Los parámetros por defecto se utilizan sólo para fines de demostración con el fin de aumentar la cantidad de p
Find and fill Gaps
Leandro Oliveira
Indicadores
Este indicador muestra los gaps en el gráfico actual con una forma de rectángulo e indica cuando el gap se rellena cerrando la forma. Los gaps se consideran sobre las sombras. Permite enviar alertas por correo electrónico o notificaciones push cuando se encuentra un gap. Parámetros SizeGAP - Tamaño del hueco que se quiere indicar; HGcolor1 - Color del hueco en un movimiento ascendente; HGcolor2 - Color del hueco en un movimiento descendente; HGstyle - Estilo del rectángulo a dibujar; StartCalcu
Trendlines Oscillator MT4
Cao Minh Quang
Indicadores
El oscilador de líneas de tendencia ayuda a los operadores a identificar tendencias e impulso basándose en las distancias normalizadas entre el precio actual y las líneas de tendencia alcista y bajista detectadas más recientemente. El indicador presenta impulso alcista y bajista, una línea de señal con cruces y múltiples opciones de suavizado. USO El Oscilador de Líneas de Tend encia funciona sistemáticamente: Identificando pivotes máximos y mínimos. Conectando pivotes para formar líneas de te
PointsVsBars
Stanislav Korotky
Indicadores
Este indicador proporciona un análisis estadístico de los cambios de precios (en puntos) frente a los deltas temporales (en barras). Calcula una matriz de estadísticas completas sobre los cambios de precios durante diferentes períodos de tiempo, y muestra la distribución de los retornos en puntos para el delta de barra solicitado, o la distribución de los deltas de tiempo en barras para el retorno solicitado. Por favor, tenga en cuenta que los valores del indicador son siempre el número de veces
FREE
RenkoMaSignals
Sergey Deev
1 (2)
Indicadores
El indicador muestra barras Renko en el gráfico, traza dos medias móviles junto a ellas y genera señales de compra/venta en función de las condiciones que se muestran en las capturas de pantalla y que se describen a continuación: la señal de compra se forma si la media móvil rápida está por encima de la media móvil lenta, se muestran de 4 a 10 barras Renko alcistas consecutivas, seguidas de no más de 2 barras Renko bajistas y una alcista; la señal de venta se forma si la media móvil rápida está
UTBot with HTS filter
Bartlomiej Tadeusz Tomaja
Indicadores
Bot UT avanzado e indicador HTS Este indicador es una herramienta avanzada de análisis técnico que combina dos métodos: UT Bot y HTS (Higher Timeframe Smoothing) , para generar señales precisas de compra y venta. 1. Estructura del indicador Funciona dentro de la ventana principal del gráfico y utiliza 11 buffers para almacenar varios puntos de datos, incluyendo flechas (señales de compra/venta) y bandas de los sistemas UT Bot y HTS. Utiliza flechas de colores para representar diferentes condici
RSI TrendLine Divergency Message
Dmitriy Moshnin
Indicadores
RSI TrendLine Mensaje de Divergencia es un indicador para la plataforma comercial MetaTrader 4. A diferencia del indicador original, esta versión tres en uno cuenta con un sistema de alertas que informan sobre cambios en la situación del mercado. Consta de las siguientes señales cuando la Línea Principal cruza los niveles de las zonas extremas y el nivel del 50%; cuando la línea Principal cruza la línea de Tendencia en la ventana del indicador; divergencia en la última barra. Los parámetros de l
TrendInChannel
Andriy Sydoruk
Indicadores
Este indicador es el líder indiscutible entre los indicadores. Y para esta afirmación hay una buena razón. ¡El indicador construye un canal de muy alta calidad en el que genera señales para entrar! Lo que es la estrategia ideal para el comerciante, ya que el comerciante siempre duda a la hora de elegir una estrategia para el trabajo. Es decir, este indicador le permitirá resolver el dilema de elegir un trabajo por tendencia o al canal, ya que combina estos dos conceptos básicos. Trabajar con e
Delta Fusion Pro
Francesco Secchi
5 (1)
Indicadores
Delta Fusion Pro – Análisis Avanzado de Order Flow para Trading Intradía Delta Fusion Pro es un indicador profesional para MetaTrader 4 que revela el flujo de órdenes agresivas, mostrando la intensidad y dirección de la presión institucional en tiempo real. A diferencia de los indicadores volumétricos tradicionales, analiza la delta entre volúmenes Ask y Bid para anticipar giros, confirmar tendencias e identificar zonas de interés profesional. Características Principales Sistema Inteligente de
Nice Trade Point
Muhammed Emin Ugur
Indicadores
Este indicador Nice Trade Point está diseñado para el comercio de señales. Este indicador genera señales de tendencia. Utiliza muchos algoritmos e indicadores para generar esta señal. Intenta generar una señal a partir de los puntos con mayor potencial de tendencia. Este indicador es un producto de trading completo. Este indicador no necesita indicadores adicionales. El indicador ciertamente no se repinta. El punto en el que se da la señal no cambia. Características y Sugerencias Marco de
RenkoSarMA
Sergey Deev
Indicadores
El indicador calcula y muestra barras renko utilizando datos MA y PSAR, así como proporciona señales de compra/venta. Renko es un método de visualización de precios no trivial. En lugar de mostrar cada barra dentro de un intervalo de tiempo, sólo se muestran las barras en las que el precio se movió un cierto número de puntos. Las barras de Renko no dependen de un intervalo de tiempo, por lo que el indicador funciona en cualquier marco temporal sin perder su eficacia. La señal de compra se forma
PipsZenith Virtual Candle Levels
Hozeifa M Haji
Indicadores
PipsZenith Virtual Candle Levels - Descripción del Indicador Lleva tus operaciones al siguiente nivel con PipsZenith Virtual Candle Levels - la última herramienta de soporte y resistencia en múltiples marcos de tiempo. Este poderoso indicador traza niveles Altos, Bajos, Abiertos y Cerrados desde múltiples marcos de tiempo estándar y personalizados, ayudando a los operadores a identificar zonas clave del mercado con precisión. A diferencia de indicadores ordinarios, PipsZenith Virtual Candle Leve
Advanced reversal system RRR 1 to 5 free
Andrii Malakhov
Indicadores
El indicador muestra puntos de entrada con Risk-Reward-Ratio de 1 a 5. Marco temporal principal H1. Funciona en todos los pares. La lógica principal - es encontrar un nivel de inversión, y luego seguir la reacción del precio a este nivel. No necesita ninguna configuración. Como norma, pinta 5 niveles del mismo take-profit (rojo / azul para vendedores y compradores) y 1 nivel de stop-loss - naranja. ¡ATENCIÓN! Versión de prueba del indicador. ¡Funciona sólo en el par USDCAD! La versión completa
FREE
Power Renko MT4
Pierce Vallieres
Indicadores
Power Renko es un indicador que traza ladrillos Renko debajo del gráfico utilizando un histograma. Puede seleccionar el tamaño del ladrillo y el marco temporal de los ladrillos Renko, así como si desea o no utilizar el precio de cierre o el precio alto/bajo de las velas. Los ladrillos Renko se basan únicamente en el precio, no en el tiempo, por lo que los ladrillos Renko no estarán alineados con el tiempo del gráfico. Son extremadamente útiles para el comercio de tendencia y muchas estrategias d
Harmonic Shark
Sergey Deev
Indicadores
El indicador detecta y muestra el patrón armónico Shark (véase la captura de pantalla). El patrón es trazado por los valores extremos del indicador ZigZag (incluido en los recursos, no es necesario instalar). Después de detectar el patrón, el indicador notifica de que por una ventana emergente, una notificación móvil y un correo electrónico. El indicador destaca el proceso de formación del patrón y no sólo el patrón completo. En el primer caso, se muestra en los triángulos de contorno. Una vez c
Hi Low Last Day MT4
Igor Vishnevskii
Indicadores
El indicador Hi Low Last Day ( Hi Lo Last Day ) muestra el máximo y el mínimo del último día de negociación y del segundo día de negociación, como así como el mínimo y máximo de la última semana . Existen muchas estrategias de negociación en los niveles diarios. Este indicador es indispensable a la hora de utilizar dichas estrategias de trading. De hecho, todo es simple en el comercio, sólo tiene que entender y aceptar por sí mismo. ¡Sólo existe el precio! ¿Qué es el precio? Es el nivel en el gr
MTF Heiken Ashi MA
Brian Lillard
Indicadores
MTF Heiken Ashi MA es un indicador de Heiken Ashi y Media Móvil con múltiples marcos temporales. Totalmente personalizable para cálculos avanzados y únicos de Heiken Ashi y Media Móvil. Características principales Apariencia modificada y atractivo del tradicional usando solo cuerpos Heiken Ashi MA. MTF Disponible en marcos de tiempo más altos o más bajos, lo que lo hace ideal para tendencias y scalping. Hay muchos ajustes que pueden ser no repintados para señales en una nueva barra y en la barr
FREE
Tin
Maryna Shulzhenko
Indicadores
El indicador Estaño está diseñado para mostrar visualmente la tendencia actual del mercado. Uno de los aspectos clave del análisis del mercado de divisas es determinar la tendencia, que es la dirección sostenible del movimiento de los precios. Para ello, el indicador Tin utiliza algoritmos que suavizan las fluctuaciones bruscas que no tienen un impacto significativo en la tendencia general. Una tendencia puede ser alcista (alcista) o bajista (bajista). Normalmente, una tendencia persiste duran
Fractal Pro
Mikhail Nazarenko
Indicadores
Fractal Pro es una versión profesional de la visualización de fractales con filtrado adicional. Visualiza fractales por precio y volumen. Adecuado para definir puntos de entrada para scalping y swing, así como para operaciones intradía y a medio plazo. Fractales - velas en las que el precio giró en la dirección opuesta. El fractal volumétrico es un extremo no sólo en el precio, sino también el máximo en el volumen. Características Visualiza la ubicación de las inversiones de precios. Marca las
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Visualizador de precios Rainbow v1.21 Vea dónde respira realmente el mercado. Convierte tu gráfico MT4 en un mapa de calor ultra-preciso que destaca las zonas de precios favorecidas por los grandes jugadores. Por qué es importante 300 niveles de precios con una resolución de 0,2 pips - detalle microscópico. 8 temas visuales (Arco Iris, Fuego, Océano...) para una legibilidad instantánea. Opacidad inteligente: desvanecimientos con poco ruido, zonas realmente pop. Renderizado ligero con limpieza a
RaysFX Candlestick Signals
Davide Rappa
Indicadores
Señales de Velas RaysFX RaysFX Candlestick Signals es una poderosa herramienta diseñada para mejorar su experiencia de negociación en MT4. Este indicador personalizado fue desarrollado con el objetivo de proporcionar señales de trading precisas y oportunas basadas en configuraciones específicas de velas y el indicador RSI. Características principales : Señales de Compra y Venta : El indicador genera señales de compra y venta basadas en configuraciones específicas de velas y valores del indicado
RenkoZigZag
Sergey Deev
Indicadores
El indicador muestra barras Renko en el gráfico y las utiliza para trazar el ZigZag - líneas de tendencia que conectan los mínimos y máximos locales del movimiento del precio. Renko - visualización especializada de la acción del precio, en la que el gráfico se muestra no cada barra del marco de tiempo, pero sólo bajo la condición de que el precio había pasado más del número especificado de puntos. Las barras Renko no están ligadas a un marco de tiempo, por lo que el indicador puede trabajar en c
Harmonic 3Drives
Sergey Deev
Indicadores
El indicador detecta y muestra 3 Drives patrón armónico (ver la captura de pantalla). El patrón es trazado por los valores extremos del indicador ZigZag (incluido en los recursos, no es necesario instalar). Después de detectar el patrón, el indicador notifica de que por una ventana emergente, una notificación móvil y un correo electrónico. El indicador destaca el proceso de formación del patrón y no sólo el patrón completo. En el primer caso, se muestra en los triángulos de contorno. Una vez com
WPR with 2 Moving Averages mr
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "WPR y 2 Medias Móviles" para MT4, sin repintado. - WPR es uno de los mejores osciladores para scalping. - El indicador "WPR y 2 Medias Móviles" permite visualizar las Medias Móviles Rápidas y Lentas del oscilador WPR. - El indicador permite visualizar correcciones de precios con mucha antelación. - Es muy fácil de configurar mediante parámetros y se puede utilizar en cualquier marco temporal. - Puede ver las condiciones de entrada de compra y venta en las imágenes. - Co
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex HTF Ichimoku para MT4. - El indicador Ichimoku es uno de los indicadores de tendencia más poderosos. HTF significa "marco temporal superior". - Este indicador es excelente para los operadores de tendencias, así como para combinarlo con entradas de acción del precio. - El indicador HTF Ichimoku le permite adjuntar Ichimoku de un marco temporal superior a su gráfico actual. - Tendencia ascendente: línea roja sobre la azul (y ambas líneas están sobre la nube) / Tendencia de
Multi Symbol Scanner
ahmed mohiuddin
Indicadores
NOTA IMPORTANTE : Este es un indicador de tablero y no funcionará en el probador de estrategia. Multi-Symbol Trend Scanner - Herramienta Profesional de Análisis de Mercado Visión general El Multi-Symbol Trend Scanner es un sofisticado cuadro de mandos que proporciona análisis de mercado en tiempo real a través de múltiples instrumentos financieros simultáneamente. Diseñado tanto para operadores principiantes como profesionales, este potente indicador muestra datos cruciales del mercado en un fo
Enlarged Chart labels
Abraham Correa
Indicadores
Bigger chart labels would allow the user to be entirely aware of which chart he/she is on. Each chart window is unique, containing different patterns and economic motives so acknowledging the chart window would be absolutely essential! There are well known Economic Time Zones included in clear view, by choice!    Simple does it! Use your computing mouse scroller, clicking with the right finger on the label, in order to customize the label properties. From there, choose your preferred color, fon
FREE
MASi Three Screens
Aleksey Terentev
5 (2)
Indicadores
MASi Three Screens se basa en la estrategia de trading del Dr. Alexander Elder. Este indicador es una colección de algoritmos. Los algoritmos se basan en el análisis de gráficos de varios marcos temporales. Puede aplicar cualquiera de los algoritmos proporcionados. Lista de versiones de algoritmos: ThreeScreens v1.0 - Una implementación simple, con el análisis de la línea MACD; ThreeScreens v1.1 - Una implementación simple, con análisis del histograma MACD; ThreeScreens v1.2 - Combina los dos
FREE
Going straight
Maryna Shulzhenko
Indicadores
Los operadores americanos dicen: "Trend is your friend", que significa "La tendencia es tu amiga". Y así es. Al operar con la tendencia, reduces tus riesgos y obtienes una ventaja, ya que aumentas la expectativa matemática de operaciones completadas y, por lo tanto, obtienes más beneficios. Junto con el indicador Going straight , ¡operará con la tendencia con facilidad! Esta es una de las formas más eficaces de hacer frente a las tendencias del mercado. Las estrategias de negociación que utili
Great Indicator
Ruben David Santana Rodriguez
Indicadores
Les presento un indicador que funciona como estrategia por si solo , trabaja muy bien en periodos de 4 horas pero puedes aplicarlo a cualquier timeframe , las señales son muy faciles de interpretar , en momento en que la linea naranja pasa hacia arriba las media azul y roja , se entra en largos , la operativa se mantiene abierta hasta que la linea naranja cruce la media mas cercana ya sea la azul o la roja , si la operacion era long y la linea azul cruza hacia arriba la linea roja y la naranja c
Los compradores de este producto también adquieren
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicadores
Gann Made Easy es un sistema de comercio de Forex profesional y fácil de usar que se basa en los mejores principios de comercio utilizando la teoría del Sr. W. D. Gann. El indicador proporciona señales precisas de COMPRA y VENTA, incluidos los niveles de Stop Loss y Take Profit. Puede comerciar incluso sobre la marcha utilizando notificaciones PUSH. POR FAVOR, CONTÁCTEME DESPUÉS DE LA COMPRA PARA OBTENER CONSEJOS DE COMERCIO, BONIFICACIONES Y EL ASISTENTE DE EA "GANN MADE EASY" ¡GRATIS! Probable
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
M1 SNIPER es un sistema de indicadores de trading fácil de usar. Se trata de un indicador de flecha diseñado para el marco temporal M1. Puede utilizarse como sistema independiente para scalping en M1 o como parte de su sistema de trading actual. Aunque este sistema de trading fue diseñado específicamente para operar en M1, también puede utilizarse con otros marcos temporales. Originalmente, diseñé este método para operar con XAUUSD y BTCUSD. Sin embargo, también lo encuentro útil para operar en
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
Apollo SR Master es un indicador de Soporte/Resistencia con características especiales que facilitan y hacen más fiable la operación con zonas de Soporte/Resistencia. El indicador calcula las zonas de Soporte/Resistencia en tiempo real, sin retrasos, detectando máximos y mínimos locales. Para confirmar la nueva zona de Soporte/Resistencia, el indicador muestra una señal especial que indica que la zona de Soporte/Resistencia puede considerarse y utilizarse como una señal de VENTA o COMPRA. En est
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
OFERTA DE NAVIDAD PRECIO A SOLO 70 DOLARES POCOS EJEMPLARES SOLO HASTA EL 25 DE DICIEMBRE A MEDIANOCHE HAZTE CON TU EJEMPLAR EN ESTA NAVIDAD SMC Blast Señal con FVG, BOS y tendencia Breakout El SMC Blast Signal es un sistema de trading preciso para Meta Trader 4 que utiliza Smart Money Concepts (SMC) , incluyendo Fair Value Gaps (FVG) y Break of Structure (BOS) , para identificar operaciones de alta probabilidad. Incorpora un Filtro de Tendencia que utiliza una media móvil de marco temporal sup
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicadores
Currency Strength Wizard es un indicador muy poderoso que le proporciona una solución todo en uno para operar con éxito. El indicador calcula el poder de este o aquel par de divisas utilizando los datos de todas las monedas en múltiples marcos de tiempo. Estos datos se representan en forma de índice de moneda fácil de usar y líneas eléctricas de moneda que puede usar para ver el poder de esta o aquella moneda. Todo lo que necesita es adjuntar el indicador al gráfico que desea operar y el indicad
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
Quedan 3 copias a $65, el próximo precio es $120 SMC Easy Signal fue construido para eliminar la confusión en torno al concepto de dinero inteligente, convirtiendo los cambios estructurales como BOS (Break of Structure) y CHoCH (Change of Character) en simples señales de compra y venta. Simplifica la operativa en la estructura del mercado identificando automáticamente las rupturas y retrocesos en el momento en que se producen, lo que permite a los operadores centrarse en la ejecución en lugar
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Indicadores
Disponible para   MT4   y   MT5 . Únete al canal Market Structure Patterns para descargar materiales de estudio y/o información adicional. Publicaciones relacionadas: Market Structure Patterns - Introducción Consíguelo ahora con 50 % de descuento | Precio anterior $90 | Oferta válida hasta el 31 de diciembre | Una gran actualización llegará pronto y el precio original será ajustado. Market Structure Patterns   es un indicador basado en   Smart Money Concepts   que muestra   elementos SMC/ICT
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indicadores
Título: KATANA Scalper Pro - Precision Momentum & Price Action Suite ¡ Descripción del producto: Agotado y Encore especial para el resto del año! El precio especial de lanzamiento ($35) de 10 ediciones limitadas se agotó inmediatamente. Debido a una respuesta que superó con creces nuestras expectativas, ¡continuamos con urgencia el "Precio Encore de $35"** por el resto del año**! Estado actual. Precio especial durante el año: $35 (hasta las 23:59 del 31/12/2025) Después de año nuevo: 5
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicadores
Una estrategia intradía basada en dos principios fundamentales del mercado. El algoritmo se basa en el análisis de volúmenes y ondas de precios utilizando filtros adicionales. El algoritmo inteligente del indicador da una señal solo cuando dos factores de mercado se combinan en uno. El indicador calcula ondas de cierto rango en el gráfico M1 utilizando los datos del marco de tiempo más alto. Y para confirmar la onda, el indicador utiliza el análisis por volumen. Este indicador es un sistema come
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador de avance       determina los niveles y zonas de reversión del mercado   , permite esperar a que el precio regrese al nivel y entrar al comienzo de una nueva tendencia, y no a su final. Él demuestra       niveles de reversión       donde el mercado confirma un cambio de dirección y forma más movimiento. El indicador funciona sin necesidad de redibujar, está optimizado para cualquier instrumento y revela su máximo potencial cuando se combina con el       LÍNEAS DE TENDENCIA PRO      
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional   + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indicadores
Day Trader Master es un sistema de comercio completo para comerciantes de día. El sistema consta de dos indicadores. Un indicador es una señal de flecha para comprar y vender. Es el indicador de flecha que obtienes. Le proporcionaré el segundo indicador de forma gratuita. El segundo indicador es un indicador de tendencia especialmente diseñado para usarse junto con estas flechas. INDICADORES ¡NO REPETIR Y NO TARDE! El uso de este sistema es muy sencillo. Solo necesita seguir las señales de flech
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Indicadores
Scalper Vault es un sistema profesional de reventa que le brinda todo lo que necesita para una reventa exitosa. Este indicador es un sistema comercial completo que puede ser utilizado por operadores de divisas y opciones binarias. El marco de tiempo recomendado es M5. El sistema le proporciona señales de flecha precisas en la dirección de la tendencia. También le proporciona señales superiores e inferiores y niveles de mercado de Gann. Los indicadores proporcionan todo tipo de alertas, incluidas
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Indicadores
Este indicador sigue la tendencia del mercado con una confiabilidad inigualable, al ignorar las fluctuaciones repentinas y el ruido del mercado. Ha sido diseñado para intercambiar gráficos intradía de tendencia y plazos pequeños. Su relación ganadora es de alrededor del 85%. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de comerciar Encuentra situaciones de sobreventa / sobrecompra Disfrute de operaciones sin ruido en to
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indicadores
Deja de adivinar. Empieza a operar con una ventaja estadística. Los índices bursátiles no se negocian como el forex. Tienen sesiones definidas, gaps nocturnos y siguen patrones estadísticos predecibles. Este indicador te proporciona los datos de probabilidad que necesitas para operar índices como el DAX, S&P 500 y Dow Jones con confianza. Qué lo hace diferente La mayoría de los indicadores te muestran lo que pasó. Este te muestra lo que probablemente pasará después. Cada día de trading, el indic
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicadores
El sistema PRO Renko es un sistema de trading de alta precisión especialmente diseñado para operar gráficos RENKO. Se trata de un sistema universal que se puede aplicar a diversos instrumentos de negociación. El sistema neutraliza eficazmente el llamado ruido de mercado, lo que le brinda acceso a señales de reversión precisas. El indicador es muy fácil de usar y solo tiene un parámetro responsable de la generación de señales. Puede adaptar fácilmente la herramienta a cualquier instrumento come
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicadores
Indicador de tendencia, solución única e innovadora para el comercio y filtrado de tendencias con todas las funciones de tendencias importantes integradas en una sola herramienta. Es un indicador 100% sin repintar de marcos temporales y monedas múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices y acciones. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de detección de soporte y resistencia está disponible por solo 50$ y de por vida. (Precio
Market Structure Break Out
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (8)
Indicadores
Market Structure Break Out (MSB) es una herramienta avanzada diseñada para MT4 y MT5 que ayuda a los traders a analizar el movimiento del mercado en forma de estructura. Detecta y muestra señales de trading clave mediante flechas y alertas , tanto en la dirección de la tendencia como en reversas . Una de sus funciones más importantes es el dibujo de zonas de oferta y demanda continuas , lo que permite identificar niveles clave de precios. Además, su capacidad de backtesting en vivo permite a lo
Otros productos de este autor
Sentinel Arrow
Dmytro Kasianov
Indicadores
Sentinel Arrow Características principales: ⊗ Algoritmo exclusivo para identificar tendencias, reversiones y cambios de impulso de forma rápida y precisa. ⊗ Diseñado para uso profesional, cuenta con una lógica de señales robusta que elimina retrasos y actualizaciones falsas. ⊗ Adecuado para diversos marcos temporales. ⊗ No redibuja, elimina ni modifica señales pasadas. ⊗ Todas las señales de COMPRA y VENTA se generan directamente en la vela y permanecen fijas. ⊗ En operaciones reales, no
FREE
Zen Arrows
Dmytro Kasianov
Indicadores
Zen Arrows Diseñado para uso profesional, cuenta con una lógica de señales robusta y cálculos seguros que eliminan retrasos y actualizaciones falsas. No redibuja, borra ni modifica señales pasadas. Todas las señales de COMPRA y VENTA se generan directamente en la vela y permanecen fijas. En operaciones reales, no hay redibujado: las señales aparecen instantáneamente en la vela. Ofrece estabilidad, precisión y flexibilidad de nivel profesional. El sistema identifica con precisión los cambi
FREE
Good Luck
Dmytro Kasianov
Indicadores
Nuestro indicador está diseñado para traders que valoran la precisión, la fiabilidad y la versatilidad en el análisis de mercado. Combina una interfaz sencilla con una lógica avanzada de generación de señales, convirtiéndolo en una herramienta indispensable tanto para principiantes como para operadores experimentados. I. ️ Ventaja principal: Fiabilidad absoluta de la señal El principal valor del indicador reside en su integridad algorítmica, que elimina el principal problema de muchas herra
FREE
Hermes Trend Flat
Dmytro Kasianov
Indicadores
Hermes Trend Diseñado para uso profesional, cuenta con una lógica de señales robusta y cálculos seguros que eliminan retrasos y actualizaciones falsas. No redibuja, elimina ni modifica señales pasadas. Todas las señales se generan directamente en la vela y permanecen fijas. En operaciones reales, no hay redibujado: las señales aparecen instantáneamente en la vela. Proporciona estabilidad, precisión y flexibilidad de nivel profesional. El sistema identifica con precisión los ca
Filtro:
pan898899
524
pan898899 2025.12.18 03:49 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Respuesta al comentario