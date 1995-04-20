Zen Arrows

Entwickelt für den professionellen Einsatz, zeichnet sich Zen Arrows durch robuste Signallogik und sichere Berechnungen aus, die Verzögerungen und Fehlalarme ausschließen.
Vergangene Signale werden weder neu gezeichnet, gelöscht noch verändert.
Alle Kauf- und Verkaufssignale werden direkt im Candlestick generiert und bleiben fixiert.
Im realen Handel erfolgt kein Neuzeichnen – die Signale erscheinen sofort im Candlestick. Zen Arrows bietet Stabilität, Genauigkeit und Flexibilität auf professionellem Niveau.
Das System erkennt Trendumkehrungen und Momentumwechsel präzise und liefert Signale mit einer hohen Trefferquote bei gleichzeitiger Minimierung von Rauschen und Fehlsignalen.
Hauptmerkmale:
Mehrstufiges Filtersystem (modular, vollständig anpassbar)
Realistische Echtzeit-Visualisierung
Kauf-/Verkaufssignale in klarem Text direkt im Chart
Mehrstufiges Alarmsystem
Pop-up-Fenster mit Ton
Jedes Signal wird nur einmal ausgelöst – keine Wiederholungen.
Vollständig optimiert für MT4.
Geeignet für alle Währungspaare, Indizes, Aktien, Forex und Kryptowährungen.

Trendhandel, Swing-Trading, Umkehrbestätigung.
Für Trader, die zuverlässige und klare professionelle Signale suchen.
Warum Trader diesen Indikator wählen.
Hohe Genauigkeit und Trefferquote, bestätigt durch mehrstufige Filterung. Keine Störungen, keine Nachzeichnung, keine Verzögerungen. Klare Visualisierung mit Echtzeit-Trendkontext. Einfach, stabil und zuverlässig für den Live-Handel.
