Zen Arrows

전문가용으로 설계된 이 시스템은 지연이나 잘못된 업데이트를 방지하는 강력한 신호 로직과 안전한 계산 기능을 갖추고 있습니다.

이전 신호를 다시 그리거나 삭제하거나 수정하지 않습니다.

모든 매수 및 매도 신호는 캔들스틱 자체에서 생성되며 고정됩니다.

실제 거래에서는 신호를 다시 그리지 않고 캔들스틱 자체에 즉시 나타납니다.

전문가 수준의 안정성, 정확성, 유연성을 제공합니다.

이 시스템은 추세 반전과 모멘텀 변화를 정확하게 식별하여

노이즈와 잘못된 신호를 최소화하면서 높은 수익률을 제공하는 신호를 제공합니다.

주요 기능

다단계 필터링 시스템(모듈식, 완벽한 사용자 정의 가능)

사실적인 실시간 시각화

차트에 명확한 텍스트로 바로 표시되는 매수/매도 신호

다단계 알림 시스템

팝업 창, 사운드

각 신호는 반복되지 않고 한 번만 트리거됩니다.

MT4에 완벽하게 최적화되었습니다.

모든 통화쌍, 지수, 주식, 외환 및 암호화폐에 적합합니다.

추세 트레이딩, 스윙 트레이딩, 반전 확인.

신뢰할 수 있고 명확한 전문 신호를 찾는 트레이더.

트레이더들이 이 지표를 선택하는 이유.

높은 정확도와 승률, 다층 필터링을 통해 검증됨.

노이즈 없음, 재추적 없음, 지연 없음.

실시간 추세 맥락을 활용한 깔끔한 시각화.