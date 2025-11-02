Zen Arrows





Conçu pour un usage professionnel, ce système intègre une logique de signaux robuste et des calculs sécurisés qui éliminent les délais et les fausses alertes.





Il ne redessine, ne supprime ni ne modifie les signaux passés.





Tous les signaux d'achat et de vente sont générés directement sur le chandelier et restent fixes.





En situation de trading réelle, aucun redessin n'est effectué : les signaux apparaissent instantanément sur le chandelier.





Il offre une stabilité, une précision et une flexibilité de niveau professionnel.





Le système identifie avec précision les retournements de tendance et les changements de momentum,





fournissant des signaux avec un taux de réussite élevé tout en minimisant le bruit et les faux signaux.





Fonctionnalités clés :

Système de filtrage multiniveau (modulaire, entièrement personnalisable)





Visualisation réaliste en temps réel





Signaux d'achat/vente en texte clair directement sur le graphique





Système d'alerte multiniveau





Fenêtre contextuelle, signal sonore.





Chaque signal est déclenché une seule fois, sans répétition.





Entièrement optimisé pour MT4.





Convient à toutes les paires de devises, indices, actions, devises et cryptomonnaies. Trading de tendance, swing trading, confirmation de retournement.





Pour les traders recherchant des signaux professionnels fiables et clairs.





Pourquoi choisir cet indicateur ?





Haute précision et taux de réussite élevés, confirmés par un filtrage multicouche.





Aucun bruit, aucun redessinage, aucun délai.





Visualisation claire avec contexte de tendance en temps réel.



