Zen Arrows

Setas Zen

Concebido para uma utilização profissional, apresenta uma lógica de sinal robusta e cálculos seguros que eliminam atrasos ou atualizações falsas.





Não redesenha, elimina ou modifica sinais anteriores.





Todos os sinais de COMPRA e VENDA são gerados diretamente no candle e mantêm-se fixos.





Nas negociações reais, não há redesenho — os sinais surgem instantaneamente no próprio candle.

Oferece estabilidade, precisão e flexibilidade de nível profissional.





O sistema identifica com precisão reversões de tendência e mudanças de momentum,

fornecendo sinais com uma elevada percentagem de operações vencedoras, minimizando o ruído e os sinais falsos.





Principais Recursos

Sistema de filtragem multinível (modular, totalmente personalizável)

Visualização realista em tempo real

Sinais de COMPRA/VENDA em texto claro diretamente no gráfico

Sistema de alertas multinível

Janela pop-up com som.





Cada sinal é acionado apenas uma vez — sem repetições.





Totalmente otimizado para MT4.

Adequado para todos os pares de moedas, índices, ações, forex e criptomoedas.

Trading de tendências, swing trading, confirmação de reversão.





Traders que procuram sinais profissionais fiáveis ​​e claros.





Porque é que os traders escolhem este indicador?





Elevada precisão e percentagem de acertos, confirmados por filtragem multicamada.





Sem ruído, sem redesenho, sem atrasos.





Visualização clara com contexto de tendência em tempo real.



