Zen Arrows

Concebido para uma utilização profissional, apresenta uma lógica de sinal robusta e cálculos seguros que eliminam atrasos ou atualizações falsas.

Não redesenha, elimina ou modifica sinais anteriores.

Todos os sinais de COMPRA e VENDA são gerados diretamente no candle e mantêm-se fixos.

Nas negociações reais, não há redesenho — os sinais surgem instantaneamente no próprio candle.
Oferece estabilidade, precisão e flexibilidade de nível profissional.

O sistema identifica com precisão reversões de tendência e mudanças de momentum,
fornecendo sinais com uma elevada percentagem de operações vencedoras, minimizando o ruído e os sinais falsos.

Principais Recursos
Sistema de filtragem multinível (modular, totalmente personalizável)
Visualização realista em tempo real
Sinais de COMPRA/VENDA em texto claro diretamente no gráfico
Sistema de alertas multinível
Janela pop-up com som.

Cada sinal é acionado apenas uma vez — sem repetições.

Totalmente otimizado para MT4.
Adequado para todos os pares de moedas, índices, ações, forex e criptomoedas.
Trading de tendências, swing trading, confirmação de reversão.

Traders que procuram sinais profissionais fiáveis ​​e claros.

Porque é que os traders escolhem este indicador?

Elevada precisão e percentagem de acertos, confirmados por filtragem multicamada.

Sem ruído, sem redesenho, sem atrasos.

Visualização clara com contexto de tendência em tempo real.

Fácil, estável e fiável para negociação ao vivo.
