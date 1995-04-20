Zen Arrows
- Indicadores
- Dmytro Kasianov
- Versão: 1.0
Setas Zen
Concebido para uma utilização profissional, apresenta uma lógica de sinal robusta e cálculos seguros que eliminam atrasos ou atualizações falsas.
Não redesenha, elimina ou modifica sinais anteriores.
Todos os sinais de COMPRA e VENDA são gerados diretamente no candle e mantêm-se fixos.
Nas negociações reais, não há redesenho — os sinais surgem instantaneamente no próprio candle.
Oferece estabilidade, precisão e flexibilidade de nível profissional.
O sistema identifica com precisão reversões de tendência e mudanças de momentum,
fornecendo sinais com uma elevada percentagem de operações vencedoras, minimizando o ruído e os sinais falsos.
Principais Recursos
Sistema de filtragem multinível (modular, totalmente personalizável)
Visualização realista em tempo real
Sinais de COMPRA/VENDA em texto claro diretamente no gráfico
Sistema de alertas multinível
Janela pop-up com som.
Cada sinal é acionado apenas uma vez — sem repetições.
Totalmente otimizado para MT4.
Adequado para todos os pares de moedas, índices, ações, forex e criptomoedas.
Trading de tendências, swing trading, confirmação de reversão.
Traders que procuram sinais profissionais fiáveis e claros.
Porque é que os traders escolhem este indicador?
Elevada precisão e percentagem de acertos, confirmados por filtragem multicamada.
Sem ruído, sem redesenho, sem atrasos.
Visualização clara com contexto de tendência em tempo real.
Fácil, estável e fiável para negociação ao vivo.