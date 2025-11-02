Zen Arrows
- Indicatori
- Dmytro Kasianov
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Zen Arrows
Progettato per uso professionale, è dotato di una solida logica di segnale e calcoli sicuri che eliminano ritardi o falsi aggiornamenti.
Non ridisegna, elimina o modifica i segnali passati.
Tutti i segnali di ACQUISTO e VENDITA vengono generati sulla candela stessa e rimangono fissi.
Nel trading reale, non c'è alcun ridisegno: i segnali appaiono istantaneamente sulla candela stessa.
Offre stabilità, precisione e flessibilità di livello professionale.
Il sistema identifica accuratamente le inversioni di tendenza e i cambiamenti di momentum,
fornendo segnali con un'alta percentuale di operazioni vincenti, riducendo al minimo il rumore e i falsi segnali.
Caratteristiche principali
Sistema di filtraggio multilivello (modulare, completamente personalizzabile)
Visualizzazione realistica in tempo reale
Segnali di ACQUISTO/VENDITA con testo chiaro direttamente sul grafico
Sistema di avvisi multilivello
Finestra pop-up, suono.
Ogni segnale viene attivato una sola volta, senza ripetizioni.
Completamente ottimizzato per MT4.
Adatto a tutte le coppie di valute, indici, azioni, forex e criptovalute.
Trend trading, swing trading, conferma di inversione.
Trader alla ricerca di segnali professionali affidabili e chiari.
Perché i trader scelgono questo indicatore.
Alta precisione e percentuale di vincita, confermate da un filtro multistrato.
Nessun rumore, nessun ridisegno, nessun ritardo.
Visualizzazione chiara con contesto di tendenza in tempo reale.
Facile, stabile e affidabile per il trading in tempo reale.