Zen Arrows

プロフェッショナル向けに設計されており、堅牢なシグナルロジックと安全な計算機能により、遅延や誤更新を排除します。

過去のシグナルを再描画、削除、または変更することはありません。

すべての買い/売りシグナルはローソク足自体に生成され、固定されます。

実際の取引では再描画は行われず、シグナルはローソク足自体に瞬時に表示されます。

プロフェッショナルレベルの安定性、精度、柔軟性を提供します。

システムはトレンドの反転とモメンタムの変化を正確に識別し、

ノイズや誤シグナルを最小限に抑えながら、勝率の高いシグナルを提供します。

主な機能

マルチレベルフィルタリングシステム（モジュール式、完全にカスタマイズ可能）

リアルなリアルタイム可視化

チャート上に明確なテキストで買い/売りシグナルを直接表示

マルチレベルアラートシステム

ポップアップウィンドウ、サウンド

各シグナルは1回のみトリガーされ、重複はありません。

MT4に完全に最適化されています。

すべての通貨ペア、指数、株式、FX、暗号通貨に適しています。

トレンドトレード、スイングトレード、反転確認。

信頼性が高く明確なプロフェッショナルシグナルを求めるトレーダー。

トレーダーがこのインジケーターを選ぶ理由。

多層フィルタリングによって実証された高い精度と勝率。

ノイズなし、再描画なし、遅延なし。

リアルタイムのトレンドコンテキストを備えたクリーンな視覚化。