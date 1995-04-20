Zen Arrows
- インディケータ
- Dmytro Kasianov
- バージョン: 1.0
Zen Arrows
プロフェッショナル向けに設計されており、堅牢なシグナルロジックと安全な計算機能により、遅延や誤更新を排除します。
過去のシグナルを再描画、削除、または変更することはありません。
すべての買い/売りシグナルはローソク足自体に生成され、固定されます。
実際の取引では再描画は行われず、シグナルはローソク足自体に瞬時に表示されます。
プロフェッショナルレベルの安定性、精度、柔軟性を提供します。
システムはトレンドの反転とモメンタムの変化を正確に識別し、
ノイズや誤シグナルを最小限に抑えながら、勝率の高いシグナルを提供します。
主な機能
マルチレベルフィルタリングシステム（モジュール式、完全にカスタマイズ可能）
リアルなリアルタイム可視化
チャート上に明確なテキストで買い/売りシグナルを直接表示
マルチレベルアラートシステム
ポップアップウィンドウ、サウンド
各シグナルは1回のみトリガーされ、重複はありません。
MT4に完全に最適化されています。
すべての通貨ペア、指数、株式、FX、暗号通貨に適しています。
トレンドトレード、スイングトレード、反転確認。
信頼性が高く明確なプロフェッショナルシグナルを求めるトレーダー。
トレーダーがこのインジケーターを選ぶ理由。
多層フィルタリングによって実証された高い精度と勝率。
ノイズなし、再描画なし、遅延なし。
リアルタイムのトレンドコンテキストを備えたクリーンな視覚化。
ライブトレードで使いやすく、安定性と信頼性に優れています。