Hermes Trend Flat

Hermes Trend





✅ Diseñado para uso profesional, cuenta con una lógica de señales robusta y cálculos seguros que eliminan retrasos y actualizaciones falsas.





✅ No redibuja, elimina ni modifica señales pasadas.





✅ Todas las señales se generan directamente en la vela y permanecen fijas.





✅ En operaciones reales, no hay redibujado: las señales aparecen instantáneamente en la vela.





✅ Proporciona estabilidad, precisión y flexibilidad de nivel profesional.





✅ El sistema identifica con precisión los cambios de tendencia e impulso, así como los movimientos laterales (planos), proporcionando señales con un alto porcentaje de operaciones ganadoras y minimizando el ruido y las señales falsas.





Características principales:





🟢 Sistema de filtrado multinivel (modular y totalmente personalizable).





🟢 Visualización realista en tiempo real.





🟢 Señales claras directamente en el gráfico.





🟢 Totalmente optimizado para MT4.





🟢Ideal para todos los pares de divisas, índices, acciones, Forex y criptomonedas.





🟢Trading de tendencias, swing trading y confirmación de reversiones.



