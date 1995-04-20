Hermes Trend Flat
- Indicadores
- Dmytro Kasianov
- Versión: 1.0
Hermes Trend
✅ Diseñado para uso profesional, cuenta con una lógica de señales robusta y cálculos seguros que eliminan retrasos y actualizaciones falsas.
✅ No redibuja, elimina ni modifica señales pasadas.
✅ Todas las señales se generan directamente en la vela y permanecen fijas.
✅ En operaciones reales, no hay redibujado: las señales aparecen instantáneamente en la vela.
✅ Proporciona estabilidad, precisión y flexibilidad de nivel profesional.
✅ El sistema identifica con precisión los cambios de tendencia e impulso, así como los movimientos laterales (planos), proporcionando señales con un alto porcentaje de operaciones ganadoras y minimizando el ruido y las señales falsas.
Características principales:
🟢 Sistema de filtrado multinivel (modular y totalmente personalizable).
🟢 Visualización realista en tiempo real.
🟢 Señales claras directamente en el gráfico.
🟢 Totalmente optimizado para MT4.
🟢Ideal para todos los pares de divisas, índices, acciones, Forex y criptomonedas.
🟢Trading de tendencias, swing trading y confirmación de reversiones.
🟢Para traders que buscan señales profesionales, claras y fiables.