Bitcoin Scalper Pro MT4

Познакомьтесь с вашим надежным помощником на крипторынке — Bitcoin Scalper Pro. Это идеальное решение для тех, кто хочет торговать биткоином профессионально и эффективно!

Этот уникальный торговый советник создан специально для торговли биткоином и использует мощную стратегию пробоя ценовых уровней. Bitcoin Scalper Pro анализирует рыночные данные в режиме реального времени и точно определяет ключевые уровни, готовясь к стремительным движениям рынка.

Bitcoin Scalper Pro — это инструмент для трейдеров, которые ценят стабильность, точность и хотят извлекать максимальную выгоду из динамики криптовалютного рынка. Настройте его под свой стиль торговли и наблюдайте, как он работает за вас, используя современный подход к анализу и торгам.







Чтобы начать торговать с помощью советника, просто установите его на график валютной пары BTCUSD с таймфреймом H1, используя стандартные настройки, а также перед началом работы выберите подходящий вам уровень риска.





Особенности:

- не использует опасные мартингейл или сеточные стратегии;

- фиксированный стоп-лосс, позволяющий контролировать максимальный уровень риска на сделку;

- автоматическое реинвестирование заработанной прибыли для дальнейшей торговли и полный контроль капитала;

- полностью автоматизирован и не требует участия трейдера в торговле;

- использует классическую систему технического анализа на пробой ценовых уровней проверенную десятилетиями, модернизированную под современный рынок форекс.





