Bitcoin Scalper Pro MT4
- Эксперты
- Yevhenii Mavletbaiev
- Версия: 1.50
- Активации: 10
Обязательно свяжитесь со мной после покупки написав в личные сообщения! Также если у вас возникли вопросы перед покупкой, не стесняйтесь задавать их.
Осталось только несколько копий по 129$. Следующая цена 399$
Познакомьтесь с вашим надежным помощником на крипторынке — Bitcoin Scalper Pro. Это идеальное решение для тех, кто хочет торговать биткоином профессионально и эффективно!
Этот уникальный торговый советник создан специально для торговли биткоином и использует мощную стратегию пробоя ценовых уровней. Bitcoin Scalper Pro анализирует рыночные данные в режиме реального времени и точно определяет ключевые уровни, готовясь к стремительным движениям рынка.
Bitcoin Scalper Pro — это инструмент для трейдеров, которые ценят стабильность, точность и хотят извлекать максимальную выгоду из динамики криптовалютного рынка. Настройте его под свой стиль торговли и наблюдайте, как он работает за вас, используя современный подход к анализу и торгам.
Особенности:
|- не использует опасные мартингейл или сеточные стратегии;
|- фиксированный стоп-лосс, позволяющий контролировать максимальный уровень риска на сделку;
|- автоматическое реинвестирование заработанной прибыли для дальнейшей торговли и полный контроль капитала;
|- полностью автоматизирован и не требует участия трейдера в торговле;
|- использует классическую систему технического анализа на пробой ценовых уровней проверенную десятилетиями, модернизированную под современный рынок форекс.
Характеристики:
|Платформа:
|MT5
|Таймфрейм:
|H1
|Валюта:
|BTCUSD
|Стратегия:
|Торговля на пробитии ценовых уровней
|Время торговли:
|Круглосуточно
|Минимальный депозит:
|100$
This is the first Expert Advisor I've purchased on this website. And I must say, it's worth every penny, and more. The Expert Advisor is quite easy to set up and effective. Honestly, before purchasing Bitcoin Scalper, I didn't really believe a trading robot could be so useful and effective, but now I've seen it for myself. My highest recommendation!