Bitcoin Scalper Pro MT4

Познакомьтесь с вашим надежным помощником на крипторынке — Bitcoin Scalper Pro. Это идеальное решение для тех, кто хочет торговать биткоином профессионально и эффективно! 

Этот уникальный торговый советник создан специально для торговли биткоином и использует мощную стратегию пробоя ценовых уровней. Bitcoin Scalper Pro анализирует рыночные данные в режиме реального времени и точно определяет ключевые уровни, готовясь к стремительным движениям рынка.

Bitcoin Scalper Pro — это инструмент для трейдеров, которые ценят стабильность, точность и хотят извлекать максимальную выгоду из динамики криптовалютного рынка. Настройте его под свой стиль торговли и наблюдайте, как он работает за вас, используя современный подход к анализу и торгам.


Чтобы начать торговать с помощью советника, просто установите его на график валютной пары BTCUSD с таймфреймом H1, используя стандартные настройки, а также перед началом работы выберите подходящий вам уровень риска.


Особенности:

- не использует опасные мартингейл или сеточные стратегии;
- фиксированный стоп-лосс, позволяющий контролировать максимальный уровень риска на сделку;
- автоматическое реинвестирование заработанной прибыли для дальнейшей торговли и полный контроль капитала;
- полностью автоматизирован и не требует участия трейдера в торговле;
- использует классическую систему технического анализа на пробой ценовых уровней проверенную десятилетиями, модернизированную под современный рынок форекс.  


Характеристики:

Платформа: 
 MT5
Таймфрейм: 
 H1
Валюта: 
 BTCUSD
Стратегия: Торговля на пробитии ценовых уровней
Время торговли:
 Круглосуточно
Минимальный депозит:
 100$
Отзывы 2
carvalho1991
25
carvalho1991 2025.11.22 20:27 
 

This is the first Expert Advisor I've purchased on this website. And I must say, it's worth every penny, and more. The Expert Advisor is quite easy to set up and effective. Honestly, before purchasing Bitcoin Scalper, I didn't really believe a trading robot could be so useful and effective, but now I've seen it for myself. My highest recommendation!

BaranStorm
24
BaranStorm 2025.11.11 15:25 
 

I bought the Bitcoin Scalper Pro MT4 advisor and have already tested it on a live account. Setting it up took minimal time—everything works right out of the box.

During this time, the advisor has opened several BTCUSD trades on H1, all with stop-losses, which gives me a sense of risk control. The profits aren't sky-high yet, but they're stable—most importantly, there are no sharp drops.

I'd also like to highlight the automated capital management: the trade volume increases proportionally to my capital growth. This is a plus for me, as I don't have to constantly intervene and adjust the lot size.

Overall, my impressions are positive: the advisor really makes trading easier and takes the hassle out of it. I think it's suitable for those who want to automate their Bitcoin trading without unnecessary risk.

Ответ на отзыв