Smart Grid Hedging EA MT4

5

Smart Grid Hedging EA MT4 es un Asesor Experto automatizado diseñado para la red estructurada y estrategias de cobertura.

Gestiona la actividad de negociación de acuerdo con los parámetros predefinidos por el usuario y las condiciones del mercado.
El sistema realiza la apertura, gestión y cierre de operaciones automáticamente dentro del símbolo de negociación seleccionado.

Modos de gestión de operaciones

El Asesor Experto admite varios modos de control de posiciones.

El modo Cluster puede cerrar un pequeño grupo de operaciones cuando el resultado combinado alcanza un valor especificado.
El Modo Posición Completa gestiona todas las posiciones abiertas como un grupo y las cierra conjuntamente.
El modo individual controla cada posición por separado.
El Modo Progresivo adapta la gestión de órdenes a los movimientos cambiantes de los precios.

Estos modos permiten una configuración flexible de cómo el EA gestiona las posiciones activas.

Configuración de lote y cuadrícula

Los usuarios pueden seleccionar entre un tamaño de lote fijo o un tamaño de lote progresivo basado en la progresión de la cuadrícula.
El sistema de rejilla admite el cálculo de paso adaptativo, donde el espaciado de la rejilla puede aumentar después de un número definido de niveles.
Esto ayuda a reducir el exceso de operaciones y mejora el comportamiento durante movimientos de precios fuertes o prolongados.

El nivel máximo de la cuadrícula puede limitarse para controlar la exposición global.
El EA es compatible con diferentes tipos de cuentas, incluidas las cuentas micro y estándar.

Filtro de rango de precios

El Asesor Experto incluye un filtro de rango de precios configurable.

Cuando está activado, sólo se permiten nuevas operaciones dentro de un rango de precios definido por el usuario.
Un ajuste opcional de ruptura permite o bloquea las operaciones cuando el precio se mueve fuera del rango definido.
Esta característica proporciona un control adicional sobre dónde se permite que comience y continúe la actividad de la parrilla.

Filtro RSI

El EA utiliza un filtro de Índice de Fuerza Relativa para controlar las entradas de nuevas operaciones.

El filtro RSI puede reducir la actividad comercial durante condiciones de sobrecompra o sobreventa.
Los valores de periodo, marco temporal y umbral del RSI son totalmente configurables por el usuario.

Seguridad y estructura técnica

El programa incluye controles internos de caducidad y validación.
Funciona completamente dentro de MetaTrader 4 sin librerías externas o DLLs.
Un número mágico único asegura la compatibilidad con múltiples gráficos o símbolos.
El EA cumple con los estándares de seguridad y funcionalidad de MQL5 Market.

Instrumentos soportados

El sistema puede ser utilizado en varios instrumentos, incluyendo XAUUSD, NAS100, US30, DE30, y BTCUSD.
El tamaño del lote y la distancia de la cuadrícula deben ajustarse según la volatilidad del instrumento y el saldo de la cuenta.

Características principales

Rejilla automatizada y marco de cobertura
Lógica de paso de rejilla adaptable
Filtro de rango de precios configurable
Filtrado de entrada basado en RSI
Múltiples modos de gestión de posiciones
Funciones de arrastre para órdenes de COMPRA y VENTA
Validación de spread y margen
Compatible con brokers de 3, 4 y 5 dígitos

Notas operativas

Las estrategias basadas en rejilla pueden mantener temporalmente varias posiciones abiertas durante un movimiento prolongado del precio.
Se recomienda probar el EA en el Probador de Estrategias o en una cuenta demo antes de operar en vivo.
Los usuarios deben aplicar los ajustes adecuados de gestión del riesgo y del dinero.

Soporte y actualizaciones

El soporte se proporciona a través del sistema de mensajería MQL5.com.
Las actualizaciones pueden incluir nuevas opciones de configuración y mejoras lógicas internas.

Descargo de responsabilidad

Este Asesor Experto no garantiza resultados de trading.
El trading implica un riesgo financiero, y cada usuario es responsable de sus propias decisiones.
El EA no utiliza conexiones externas y cumple plenamente con los requisitos del Mercado MQL5.

Resumen

Smart Grid Hedging EA MT4 proporciona una red sistemática y una estructura de cobertura con lógica de red adaptable, control de rango de precios y filtrado de operaciones basado en RSI.
Ofrece un claro control sobre la gestión de posiciones y compatibilidad a través de múltiples instrumentos de negociación.

Comentarios 1
elrexyeoh
34
elrexyeoh 2025.11.06 12:19 
 

very great support from jignesh! he is very friendly, responsive, and willing to share and guide me on the entire process and even advise me on the best trading strategies. his hedging grid bot is easy to use, and is safe for long-term growth as long as you use the recommended settings.

Filtro:
elrexyeoh
34
elrexyeoh 2025.11.06 12:19 
 

very great support from jignesh! he is very friendly, responsive, and willing to share and guide me on the entire process and even advise me on the best trading strategies. his hedging grid bot is easy to use, and is safe for long-term growth as long as you use the recommended settings.

Chapla Hardik K
255
Respuesta del desarrollador Chapla Hardik K 2025.11.07 05:39
Thanks a lot! I'm happy to know you're seeing good results and enjoying the process. Stay consistent and disciplined — that's the key to steady growth. Let's keep growing together! 💪📈
Respuesta al comentario