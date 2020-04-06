AthenaEA MT5

Descripción

AthenaEA es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado específicamente para los pares de divisas GBPJPY y USDJPY. El EA viene pre-configurado con 13 estrategias probadas y requiere cero configuración - simplemente conéctelo a cualquiera de GBPJPY o USDJPY gráfico y comenzará a operar de forma automática.

Características principales

13 estrategias incorporadas : El AE incluye 13 estrategias de negociación independientes en múltiples marcos temporales (M30, H1, H2).

: El AE incluye 13 estrategias de negociación independientes en múltiples marcos temporales (M30, H1, H2). No necesita configuración : Todas las estrategias están pre-optimizadas y listas para operar inmediatamente.

: Todas las estrategias están pre-optimizadas y listas para operar inmediatamente. Soporte multisímbolo : Funciona tanto con el GBPJPY como con el USDJPY - adjúntelo a un gráfico y manejará ambos pares automáticamente

: Funciona tanto con el GBPJPY como con el USDJPY - adjúntelo a un gráfico y manejará ambos pares automáticamente Enfoque Long-Only : Sólo abre posiciones de compra, centrándose en la ventaja estadística y el rendimiento sólido

: Sólo abre posiciones de compra, centrándose en la ventaja estadística y el rendimiento sólido Gestión inteligente del riesgo : Cada estrategia tiene niveles de stop-loss optimizados (0,4% - 1,2% del precio)

: Cada estrategia tiene niveles de stop-loss optimizados (0,4% - 1,2% del precio) Filtrado temporal : Las estrategias operan durante horas de negociación específicas para condiciones de mercado óptimas.

: Las estrategias operan durante horas de negociación específicas para condiciones de mercado óptimas. Múltiples tipos de señales : Utiliza indicadores EMA, RSI, Williams %R, Bandas de Bollinger y MACD

: Utiliza indicadores EMA, RSI, Williams %R, Bandas de Bollinger y MACD Gestión independiente de posiciones: Cada estrategia gestiona sus propias posiciones por separado

¿Por qué sólo largo?

Este EA abre posiciones largas exclusivamente porque la ventaja estadística en los pares GBPJPY y USDJPY favorece el lado largo. No se trata de una limitación, sino de una elección deliberada de diseño basada en sólidas pruebas retrospectivas y en el rendimiento real del mercado. Operar sólo en la dirección de su ventaja mejora la consistencia y reduce el riesgo innecesario.

Enfoque a largo plazo y diversificación

Este EA está construido para un rendimiento sostenible a largo plazo, no para ganancias a corto plazo. El sistema utiliza múltiples estrategias diversificadas para suavizar los rendimientos a lo largo del tiempo. No espere que el EA sea rentable cada mes - este es un comportamiento normal y esperado para sistemas de trading robustos. La atención se centra en el rendimiento constante durante trimestres y años, no días o semanas. La diversificación a través de múltiples estrategias y plazos ayuda a reducir el riesgo y aumenta la probabilidad de éxito a largo plazo.

Distribución de estrategias

5 estrategias GBPJPY en plazos M30, H1 y H2

en plazos M30, H1 y H2 8 estrategias USDJPY en los plazos M30, H1 y H2.

en los plazos M30, H1 y H2. Cada estrategia utiliza combinaciones únicas de señales de entrada y salida.

Las estrategias operan durante diferentes horas para captar las distintas condiciones del mercado.

Resultados reales

Las capturas de pantalla muestran el rendimiento real de mi cuenta demo. Yo personalmente opero este sistema exacto en mis cuentas de prop trading con capital real.

Configuración

Número Mágico : Identifica las operaciones del EA

: Identifica las operaciones del EA Tamaño del Lote : Tamaño de la posición por operación

: Tamaño de la posición por operación Nombres de Símbolos: Ajustar si su broker utiliza diferentes nombres de símbolo

Cómo funciona

Adjuntar EA a GBPJPY o USDJPY gráfico (cualquier marco de tiempo) El EA monitoriza automáticamente todas las estrategias configuradas Abre posiciones cuando se cumplen las condiciones de entrada Gestiona las salidas basándose en señales específicas de la estrategia Cada estrategia funciona de forma independiente con sus propios parámetros de riesgo

El EA se encarga de todo automáticamente: selección de símbolos, gestión de plazos, cálculos de indicadores y gestión de posiciones. No requiere optimización ni ajuste de parámetros.