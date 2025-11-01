AthenaEA MT5

Beschreibung

AthenaEA ist ein vollautomatisches Handelssystem, das speziell für die Währungspaare GBPJPY und USDJPY entwickelt wurde. Der EA ist mit 13 bewährten Strategien vorkonfiguriert und erfordert keinerlei Einrichtung - Sie müssen ihn nur an den GBPJPY- oder USDJPY-Chart anhängen und er beginnt automatisch mit dem Handel.

Wichtigste Merkmale

13 eingebaute Strategien : Der EA enthält 13 unabhängige Handelsstrategien für mehrere Zeitrahmen (M30, H1, H2)

: Der EA enthält 13 unabhängige Handelsstrategien für mehrere Zeitrahmen (M30, H1, H2) Keine Konfiguration erforderlich : Alle Strategien sind voroptimiert und sofort handelsbereit

: Alle Strategien sind voroptimiert und sofort handelsbereit Multi-Symbol-Unterstützung : Funktioniert sowohl mit GBPJPY als auch mit USDJPY - hängen Sie einen Chart an und es werden automatisch beide Paare gehandelt

: Funktioniert sowohl mit GBPJPY als auch mit USDJPY - hängen Sie einen Chart an und es werden automatisch beide Paare gehandelt Ausschließlicher Long-Ansatz : Eröffnet nur Kaufpositionen und konzentriert sich auf statistische Vorteile und robuste Performance

: Eröffnet nur Kaufpositionen und konzentriert sich auf statistische Vorteile und robuste Performance Intelligentes Risikomanagement : Jede Strategie hat optimierte Stop-Loss-Levels (0,4% - 1,2% des Preises)

: Jede Strategie hat optimierte Stop-Loss-Levels (0,4% - 1,2% des Preises) Zeitbasiertes Filtern : Strategien werden während bestimmter Handelszeiten zu optimalen Marktbedingungen eingesetzt

: Strategien werden während bestimmter Handelszeiten zu optimalen Marktbedingungen eingesetzt Mehrere Signaltypen : Verwendet die Indikatoren EMA, RSI, Williams %R, Bollinger Bands und MACD

: Verwendet die Indikatoren EMA, RSI, Williams %R, Bollinger Bands und MACD Unabhängiges Positionsmanagement: Jede Strategie verwaltet ihre eigenen Positionen separat

Warum nur Long-Positionen?

Dieser EA eröffnet ausschließlich Long-Positionen, weil der statistische Vorteil bei den Paaren GBPJPY und USDJPY die Long-Seite begünstigt. Dies ist keine Einschränkung, sondern eine bewusste Entscheidung, die auf robusten Backtests und der realen Marktperformance beruht. Wenn Sie nur in die Richtung Ihres Vorteils handeln, verbessern Sie die Konsistenz und reduzieren unnötige Risiken.

Langfristiger Fokus und Diversifizierung

Dieser EA ist auf langfristige, nachhaltige Performance ausgelegt, nicht auf kurzfristige Gewinne. Das System verwendet mehrere diversifizierte Strategien, um die Erträge im Laufe der Zeit zu glätten. Erwarten Sie nicht, dass der EA jeden einzelnen Monat profitabel ist - dies ist ein normales und erwartetes Verhalten für robuste Handelssysteme. Der Schwerpunkt liegt auf einer beständigen Performance über Quartale und Jahre, nicht über Tage oder Wochen. Die Diversifizierung über mehrere Strategien und Zeitrahmen hilft, das Risiko zu verringern und die Wahrscheinlichkeit eines langfristigen Erfolgs zu erhöhen.

Strategie-Verteilung

5 GBPJPY-Strategien über M30-, H1- und H2-Zeitrahmen

über M30-, H1- und H2-Zeitrahmen 8 USDJPY-Strategien für die Zeitrahmen M30, H1 und H2

für die Zeitrahmen M30, H1 und H2 Jede Strategie verwendet einzigartige Kombinationen von Einstiegs- und Ausstiegssignalen

Die Strategien werden zu unterschiedlichen Zeiten gehandelt, um verschiedene Marktbedingungen zu erfassen

Echte Handelsergebnisse

Die Screenshots zeigen die tatsächliche Performance von meinem Demokonto. Ich persönlich handele genau dieses System auf meinen Prop-Trading-Konten mit echtem Kapital.

Einstellungen

Magische Zahl : Identifiziert die EA-Handelspositionen

: Identifiziert die EA-Handelspositionen Losgröße : Positionsgröße pro Handel

: Positionsgröße pro Handel Symbol-Namen: Anpassen, wenn Ihr Broker andere Symbolnamen verwendet

Wie es funktioniert

EA an GBPJPY oder USDJPY Chart anhängen (beliebiger Zeitrahmen) EA überwacht automatisch alle konfigurierten Strategien Eröffnet Positionen, wenn die Einstiegsbedingungen erfüllt sind Verwaltet Ausstiege basierend auf strategiespezifischen Signalen Jede Strategie arbeitet unabhängig mit ihren eigenen Risikoparametern

Der EA erledigt alles automatisch - Symbolauswahl, Zeitrahmenmanagement, Indikatorberechnungen und Positionsmanagement. Es ist keine Optimierung oder Parameteranpassung erforderlich.