Channel QX

📊 Channel QX

Channel QX combina análisis de tendencia con adaptación dinámica basada en volumen para proporcionar señales en mercados de alta volatilidad.

¡Ya está disponible el EA Hurst Razer PRO EA MT5 puedes verlo haciendo click aquí! https://www.mql5.com/es/market/product/153441?source=Site+Profile+Seller 

✨ Características Principales

🔄 Adaptación Dinámica por Volumen

  • Ajusta automáticamente el ancho del canal basándose en el momentum del volumen tick
  • Responde instantáneamente a cambios en la actividad del mercado
  • Previene falsas señales durante períodos de baja liquidez

📈 Sistema de Triple Canal

  • Canal Superior (Azul): Zona de resistencia dinámica
  • Canal Inferior (Rojo): Zona de soporte dinámica
  • Línea Media (Verde): Señal de tendencia combinada entre EMAs rápida y lenta

    🧠 Algoritmo Innovador

    • Combina EMA rápida (5) y lenta (13) con ponderación adaptativa
    • Utiliza ATR (14) multiplicado por factor dinámico basado en volumen
    • Factor de adaptación configurable para diferentes estilos de trading

    🎮 Cómo Usarlo

    Señales de Trading

    📉 Señal de VENTA:

    • Precio toca o cruza el canal superior (azul)
    • La línea media está en tendencia bajista
    • Buscar confirmación con aumento de volumen

    📈 Señal de COMPRA:

    • Precio toca o cruza el canal inferior (rojo)
    • La línea media está en tendencia alcista
    • Buscar confirmación con aumento de volumen

    🎯 Zonas de Toma de Ganancias:

    • Profit parcial en la línea media (verde)
    • Profit total en el canal opuesto
    • Trailing stop siguiendo la línea media

    Estrategia de Scalping Recomendada

    1. Esperar contacto con canal extremo (superior o inferior)
    2. Confirmar con línea media en dirección favorable
    3. Entrar en ruptura del precio hacia la línea media
    4. Stop Loss 5-10 pips más allá del canal tocado
    5. Take Profit en línea media o canal opuesto

    ⚙️ Parámetros Configurables

    Parámetro Valor Por Defecto Descripción
    FastPeriod 5 Período de EMA rápida
    SlowPeriod 13 Período de EMA lenta
    ATRMultiplier 1.5 Multiplicador base del ATR
    ATRPeriod 14 Período del ATR
    AdaptiveFactor 0.5 Factor de adaptación (0-1)

    🔧 Ajustes Recomendados

    Para Trading Agresivo:

    • FastPeriod: 3
    • SlowPeriod: 8
    • ATRMultiplier: 1.2
    • AdaptiveFactor: 0.7

    Para Trading Conservador:

    • FastPeriod: 8
    • SlowPeriod: 21
    • ATRMultiplier: 2.0
    • AdaptiveFactor: 0.3

    💡 Ventajas Competitivas

    Adaptación en Tiempo Real - No es un canal estático, se ajusta constantemente

    Incorpora Volumen - Único en su tipo, considera el momentum del mercado

    Visualmente Claro - Código de colores intuitivo

    Sin Repintado - Señales confirmadas no cambian

    Ligero y Eficiente - No consume recursos excesivos

    Multi-Timeframe - Aunque optimizado para M2, funciona en cualquier período


    📊 Mejores Mercados

    • XAUUSD (Gold) ⭐⭐⭐⭐⭐
    • EURUSD ⭐⭐⭐⭐
    • GBPUSD ⭐⭐⭐⭐
    • Índices volátiles ⭐⭐⭐⭐
    • Criptomonedas ⭐⭐⭐

    ⏰ Mejores Horarios

    • Sesión de Londres: Alta volatilidad, señales frecuentes
    • Cruce Londres-Nueva York: Máxima eficiencia
    • Sesión Asiática: Menos señales pero más confiables

    ⚠️ Notas Importantes

    • Diseñado para scalping activo, no para trading de largo plazo
    • Funciona mejor en mercados con alta liquidez
    • Combinar con gestión de riesgo adecuada (máximo 1-2% por operación)
    • No es un sistema automático, requiere interpretación del trader
    • Backtesting recomendado antes de usar en cuenta real

    🎓 Incluye

    ✔️ Soporte técnico por mensaje directo

      📞 Soporte

      ¿Preguntas? ¿Sugerencias? ¡Contáctame directamente a través de MQL5!

      Versión: 1.00
      Compatibilidad: MetaTrader 5
      Tipo: Indicador técnico
      Categoría: Canales y Bandas

      Disclaimer: Los resultados pasados no garantizan rendimientos futuros. El trading conlleva riesgos. Opera solo con capital que puedas permitirte perder.



