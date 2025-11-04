Geometric Adaptive Channel MT5

Geometric Adaptive Channel MT5 By Grok(xAI)

Un canal adaptativo de nueva generación basado en geometría multiplicativa y análisis espectral mediante Transformada Discreta de Fourier (DFT).

NOTA: En las capturas de pantalla esta también el indicador MA Gaussiana.

---

### ¿Qué es y cómo funciona?

**Geometric Dynamic Channel Pro** es un **indicador de canal innovador** que **no utiliza medias móviles, RSI, MACD ni ATR**. En su lugar, aplica **cálculos geométricos ** sobre el precio en escala logarítmica y adapta su período de forma **inteligente mediante DFT**, logrando una precisión superior en mercados volátiles, tendencias y rangos.

---

### Cálculos Geométricos – El núcleo del indicador

- **Origen:** Inspirado en la **media geométrica** (usada en finanzas para calcular retornos compuestos) y en la **desviación estándar geométrica**.
- **Cómo funciona:**  
  Se calcula la **media geométrica del precio** (exp(media de ln(precios))) como **línea central**, y se construyen bandas multiplicativas usando la **desviación estándar en escala logarítmica**.  
  → Esto genera un **canal porcentualmente simétrico**, ideal para activos con volatilidad variable (Forex, criptos, índices).

> *Ventaja:* A diferencia de los canales lineales, este se **adapta naturalmente a movimientos exponenciales**.

---

### Transformada Discreta de Fourier (DFT) – Período Dinámico

- **Origen:** Desarrollada por **Jean-Baptiste Joseph Fourier** en 1807, es una herramienta matemática que **descompone señales en frecuencias**.
- **Aplicación aquí:**  
  Se analiza el **espectro de frecuencia del precio** (usando retornos logarítmicos) para detectar el **ciclo dominante actual** (ej: 14, 28, 42 barras).  
  → El indicador **ajusta automáticamente su período** entre 10 y 50 barras.

> *Ventaja:* Sincronización con el ritmo real del mercado**, no con un período fijo.

---

### Sistema de Señales Ultra Filtrado

1. **Toca la banda inferior + cierra bajo la línea central** → **Activa modo COMPRA pendiente**  
2. **Toca la banda superior + cierra sobre la línea central** → **Activa modo VENTA pendiente**  
3. **Cruce del cuerpo de la vela por la línea central** (de abajo arriba o viceversa) → **Señal CONFIRMADA**

**Flecha verde (compra) / roja (venta)** solo aparece **tras confirmación total**.

---

### Características Premium

| Función | Descripción |
|--------|-------------|
| **Canal geométrico multiplicativo** | Bandas porcentualmente equilibradas |
| **DFT para período dinámico** | Se adapta al ciclo real del mercado |
| **Línea central visible (geométrica)** | Referencia clara de equilibrio |
| **Señales filtradas anti-ruido** | Solo tras toque + cruce confirmado |
| **Sin repintado** | Cálculos basados en cierre de vela |

---

### Ideal para:

- Scalping en M5/M15  
- Swing trading en H1/H4  
- Trading de criptomonedas y Forex  
- Mercados con alta volatilidad

**"Cuando el mercado cambia de ritmo, tu indicador también."**
Rania H
120
Rania H 2025.12.16 03:58 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

