Geometric Adaptive Channel MT5 By Grok(xAI)





Un canal adaptativo de nueva generación basado en geometría multiplicativa y análisis espectral mediante Transformada Discreta de Fourier (DFT).

NOTA: En las capturas de pantalla esta también el indicador MA Gaussiana.

---





### ¿Qué es y cómo funciona?





**Geometric Dynamic Channel Pro** es un **indicador de canal innovador** que **no utiliza medias móviles, RSI, MACD ni ATR**. En su lugar, aplica **cálculos geométricos ** sobre el precio en escala logarítmica y adapta su período de forma **inteligente mediante DFT**, logrando una precisión superior en mercados volátiles, tendencias y rangos.





---





### Cálculos Geométricos – El núcleo del indicador





- **Origen:** Inspirado en la **media geométrica** (usada en finanzas para calcular retornos compuestos) y en la **desviación estándar geométrica**.

- **Cómo funciona:**

Se calcula la **media geométrica del precio** (exp(media de ln(precios))) como **línea central**, y se construyen bandas multiplicativas usando la **desviación estándar en escala logarítmica**.

→ Esto genera un **canal porcentualmente simétrico**, ideal para activos con volatilidad variable (Forex, criptos, índices).





> *Ventaja:* A diferencia de los canales lineales, este se **adapta naturalmente a movimientos exponenciales**.





---





### Transformada Discreta de Fourier (DFT) – Período Dinámico





- **Origen:** Desarrollada por **Jean-Baptiste Joseph Fourier** en 1807, es una herramienta matemática que **descompone señales en frecuencias**.

- **Aplicación aquí:**

Se analiza el **espectro de frecuencia del precio** (usando retornos logarítmicos) para detectar el **ciclo dominante actual** (ej: 14, 28, 42 barras).

→ El indicador **ajusta automáticamente su período** entre 10 y 50 barras.





> *Ventaja:* Sincronización con el ritmo real del mercado**, no con un período fijo.





---





### Sistema de Señales Ultra Filtrado





1. **Toca la banda inferior + cierra bajo la línea central** → **Activa modo COMPRA pendiente**

2. **Toca la banda superior + cierra sobre la línea central** → **Activa modo VENTA pendiente**

3. **Cruce del cuerpo de la vela por la línea central** (de abajo arriba o viceversa) → **Señal CONFIRMADA**





**Flecha verde (compra) / roja (venta)** solo aparece **tras confirmación total**.





---





### Características Premium





| Función | Descripción |

|--------|-------------|

| **Canal geométrico multiplicativo** | Bandas porcentualmente equilibradas |

| **DFT para período dinámico** | Se adapta al ciclo real del mercado |

| **Línea central visible (geométrica)** | Referencia clara de equilibrio |

| **Señales filtradas anti-ruido** | Solo tras toque + cruce confirmado |

| **Sin repintado** | Cálculos basados en cierre de vela |





---





### Ideal para:





- Scalping en M5/M15

- Swing trading en H1/H4

- Trading de criptomonedas y Forex

- Mercados con alta volatilidad



