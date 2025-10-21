Channel QX

Der EA (Hurst Razer PRO EA MT5) ist jetzt verfügbar, Sie können ihn sehen, indem Sie hier klicken! https://www.mql5.com/es/market/product/153441?source=Site+Profile+Seller

Channel QX kombiniert Trendanalyse mit dynamischer volumenbasierter Anpassung, um präzise Signale in hochvolatilen Märkten zu liefern.


✨ Hauptmerkmale


🔄 Dynamische Volumenanpassung
🔄 Passt die Kanalbreite automatisch auf Basis des Tick-Volumen-Momentums an
🔄 Reagiert sofort auf Änderungen der Marktaktivität

🔄 Verhindert falsche Signale in Zeiten geringer Liquidität


📈 Dreifach-Kanal-System

Oberer Kanal (blau): Dynamische Widerstandszone
Unterer Kanal (Rot): Dynamische Unterstützungszone

Mittlere Linie (Grün): Kombiniertes Trendsignal zwischen schnellen und langsamen EMAs


🧠 Innovativer Algorithmus

Kombiniert schnelle (5) und langsame (13) EMAs mit adaptiver Gewichtung
Verwendet ATR (14) multipliziert mit einem dynamischen Faktor auf Basis des Volumens

Konfigurierbarer Anpassungsfaktor für verschiedene Handelsstile


🎮 Wie verwenden


Handelssignale


📉 VERKAUFSSIGNAL:
Kurs berührt oder durchquert den oberen Kanal (blau)
Die mittlere Linie befindet sich in einem Abwärtstrend

Suchen Sie nach einer Bestätigung mit steigendem Volumen


📈 KAUFEN-Signal:
Der Kurs berührt oder kreuzt den unteren Kanal (rot)
Die Mittellinie befindet sich in einem Aufwärtstrend

Achten Sie auf eine Bestätigung mit steigendem Volumen


🎯 Gewinnmitnahme-Zonen:

- Teilgewinn an der Mittellinie (grün)
- Voller Gewinn im gegenüberliegenden Kanal
- Nachlaufender Stopp an der Mittellinie
- Empfohlene Scalping-Strategie
- Warten Sie auf den Kontakt mit einem extremen Kanal (oben oder unten)
- Bestätigung mit der Mittellinie in eine günstige Richtung
- Einstieg bei einem Preisdurchbruch in Richtung der Mittellinie
- Stop Loss 5-10 Pips über dem berührten Kanal

- Take Profit an der Mittellinie oder dem gegenüberliegenden Kanal


⚙️ Konfigurierbare Parameter


Parameter Standardwert Beschreibung
FastPeriod 5 Schnelle EMA-Periode
SlowPeriod 13 Langsame EMA-Periode
ATRMultiplier 1.5 ATR-Basismultiplikator
ATRPeriod 14 ATR-Periode

AdaptiveFactor 0.5 Anpassungsfaktor (0-1)


🔧 Empfohlene Einstellungen


Für aggressiven Handel:

FastPeriod: 3
LangsamPeriode: 8
ATRMultiplikator: 1.2
AdaptiverFaktor: 0.7
Für konservativen Handel:

FastPeriod: 8
LangsamPeriode: 21
ATRMultiplikator: 2.0

AdaptiverFaktor: 0.3


💡 Wettbewerbsvorteile

✅ Echtzeit-Anpassung - Der Kanal ist nicht statisch, er passt sich ständig an.

✅ Einbeziehung des Volumens - Einzigartig, berücksichtigt die Marktdynamik.

✅ Visuell klar - Intuitive Farbkodierung.

✅ Kein Repainting - Bestätigte Signale bleiben unverändert.

✅ Leichtgewichtig und effizient - verbraucht keine übermäßigen Ressourcen.

✅ Multi-Timeframe - Obwohl für M2 optimiert, funktioniert es auf jedem Zeitrahmen.



📊 Bessere Märkte

XAUUSD (Gold) ⭐⭐⭐⭐⭐
EURUSD ⭐⭐⭐⭐
GBPUSD ⭐⭐⭐⭐
Volatile Indizes ⭐⭐⭐⭐

Kryptowährungen ⭐⭐⭐


⏰ Beste Zeiten

Londoner Sitzung: Hohe Volatilität, häufige Signale
London-New York Crossover: Maximale Effizienz

Asiatische Sitzung: Weniger, aber zuverlässigere Signale


⚠️ Wichtige Hinweise

Entwickelt für aktives Scalping, nicht für den langfristigen Handel

Funktioniert am besten in hochliquiden Märkten
Kombiniert mit angemessenem Risikomanagement (maximal 1-2% pro Handel)
Kein automatisiertes System; erfordert die Interpretation des Händlers

Backtesting vor dem Einsatz auf einem Live-Konto empfohlen


🎓 Enthält
✔️ Technischer Support über Message Direct

📞 Unterstützung
Fragen? Verbesserungsvorschläge? Kontaktieren Sie mich direkt über MQL5!

Version: 1.00
Kompatibilität: MetaTrader 5
Typ: Technischer Indikator
Kategorie: Kanäle und Bänder

Haftungsausschluss: Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Handel ist mit Risiken verbunden. Handeln Sie nur mit Kapital, das Sie sich leisten können, zu verlieren.





















