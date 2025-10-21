📊 Kanal QX Der EA (Hurst Razer PRO EA MT5) ist jetzt verfügbar, Sie können ihn sehen, indem Sie hier klicken! https://www.mql5.com/es/market/product/153441?source=Site+Profile+Seller

Channel QX kombiniert Trendanalyse mit dynamischer volumenbasierter Anpassung, um präzise Signale in hochvolatilen Märkten zu liefern.



✨ Hauptmerkmale



🔄 Dynamische Volumenanpassung

🔄 Passt die Kanalbreite automatisch auf Basis des Tick-Volumen-Momentums an

🔄 Reagiert sofort auf Änderungen der Marktaktivität

🔄 Verhindert falsche Signale in Zeiten geringer Liquidität



📈 Dreifach-Kanal-System





Oberer Kanal (blau): Dynamische Widerstandszone

Unterer Kanal (Rot): Dynamische Unterstützungszone

Mittlere Linie (Grün): Kombiniertes Trendsignal zwischen schnellen und langsamen EMAs



🧠 Innovativer Algorithmus





Kombiniert schnelle (5) und langsame (13) EMAs mit adaptiver Gewichtung

Verwendet ATR (14) multipliziert mit einem dynamischen Faktor auf Basis des Volumens

Konfigurierbarer Anpassungsfaktor für verschiedene Handelsstile



🎮 Wie verwenden



Handelssignale



📉 VERKAUFSSIGNAL:

Kurs berührt oder durchquert den oberen Kanal (blau)

Die mittlere Linie befindet sich in einem Abwärtstrend

Suchen Sie nach einer Bestätigung mit steigendem Volumen



📈 KAUFEN-Signal:

Der Kurs berührt oder kreuzt den unteren Kanal (rot)

Die Mittellinie befindet sich in einem Aufwärtstrend

Achten Sie auf eine Bestätigung mit steigendem Volumen



🎯 Gewinnmitnahme-Zonen:





- Teilgewinn an der Mittellinie (grün)

- Voller Gewinn im gegenüberliegenden Kanal

- Nachlaufender Stopp an der Mittellinie

- Empfohlene Scalping-Strategie

- Warten Sie auf den Kontakt mit einem extremen Kanal (oben oder unten)

- Bestätigung mit der Mittellinie in eine günstige Richtung

- Einstieg bei einem Preisdurchbruch in Richtung der Mittellinie

- Stop Loss 5-10 Pips über dem berührten Kanal

- Take Profit an der Mittellinie oder dem gegenüberliegenden Kanal



⚙️ Konfigurierbare Parameter



Parameter Standardwert Beschreibung

FastPeriod 5 Schnelle EMA-Periode

SlowPeriod 13 Langsame EMA-Periode

ATRMultiplier 1.5 ATR-Basismultiplikator

ATRPeriod 14 ATR-Periode

AdaptiveFactor 0.5 Anpassungsfaktor (0-1)



🔧 Empfohlene Einstellungen



Für aggressiven Handel:





FastPeriod: 3

LangsamPeriode: 8

ATRMultiplikator: 1.2

AdaptiverFaktor: 0.7

Für konservativen Handel:





FastPeriod: 8

LangsamPeriode: 21

ATRMultiplikator: 2.0

AdaptiverFaktor: 0.3



💡 Wettbewerbsvorteile

✅ Echtzeit-Anpassung - Der Kanal ist nicht statisch, er passt sich ständig an.





✅ Einbeziehung des Volumens - Einzigartig, berücksichtigt die Marktdynamik.





✅ Visuell klar - Intuitive Farbkodierung.





✅ Kein Repainting - Bestätigte Signale bleiben unverändert.





✅ Leichtgewichtig und effizient - verbraucht keine übermäßigen Ressourcen.





✅ Multi-Timeframe - Obwohl für M2 optimiert, funktioniert es auf jedem Zeitrahmen.







📊 Bessere Märkte

XAUUSD (Gold) ⭐⭐⭐⭐⭐

EURUSD ⭐⭐⭐⭐

GBPUSD ⭐⭐⭐⭐

Volatile Indizes ⭐⭐⭐⭐

Kryptowährungen ⭐⭐⭐



⏰ Beste Zeiten

Londoner Sitzung: Hohe Volatilität, häufige Signale

London-New York Crossover: Maximale Effizienz

Asiatische Sitzung: Weniger, aber zuverlässigere Signale



⚠️ Wichtige Hinweise Entwickelt für aktives Scalping, nicht für den langfristigen Handel

Funktioniert am besten in hochliquiden Märkten

Kombiniert mit angemessenem Risikomanagement (maximal 1-2% pro Handel)

Kein automatisiertes System; erfordert die Interpretation des Händlers

Backtesting vor dem Einsatz auf einem Live-Konto empfohlen



🎓 Enthält

✔️ Technischer Support über Message Direct





📞 Unterstützung

Fragen? Verbesserungsvorschläge? Kontaktieren Sie mich direkt über MQL5!





Version: 1.00

Kompatibilität: MetaTrader 5

Typ: Technischer Indikator

Kategorie: Kanäle und Bänder





Haftungsausschluss: Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Handel ist mit Risiken verbunden. Handeln Sie nur mit Kapital, das Sie sich leisten können, zu verlieren.















































































