Oscillator Dominator: La ventaja avanzada en tu trading 🚀

¿Cansado de indicadores rezagados y señales contradictorias? El Oscillator Dominator es un potente indicador patentado diseñado para eliminar el ruido del mercado y detectar oportunidades de trading de alta probabilidad. No se limita a utilizar un Índice de Fuerza Relativa (RSI) estándar, sino que lo eleva aplicando primero una Media Móvil (MA) al precio, creando una medida de impulso más suave y con mayor capacidad de respuesta, lo que llamamos RSIOMA.

Esto significa que obtendrá señales más claras, una confirmación más rápida y una ventaja definitiva a la hora de detectar tanto retrocesos a corto plazo como continuaciones de tendencia a largo plazo.

Características principales y ventajas dominantes

Generación de señales con enfoque láser: El núcleo del Dominator es su Lógica de Cruce RSIOMA especializada. Identifica entradas óptimas de compra y venta cuando el RSIOMA cruza sus niveles personalizados de sobrecompra (OB) y sobreventa (OS), o cuando cruza su propia línea media de tendencia. Esto conduce a señales que son menos propensos a whipsaws que un RSI estándar. Confirmación de tendencia integrada (filtro EMA): No opere en contra de la tendencia principal. El filtro EMA 200 opcional actúa como su brújula de mercado a largo plazo. Garantiza que las señales de compra sólo se activen cuando el precio está por encima de la EMA 200, y que las señales de venta sólo se activen cuando el precio está por debajo. Esta característica crítica reduce drásticamente las señales falsas y le mantiene en el lado correcto del mercado. Alertas en tiempo real, sin repintado: ¡Nunca se pierda una configuración crítica! El indicador proporciona alertas fuertes y claras a través de alertas emergentes, notificaciones push (SendApp) y correo electrónico en el momento en que se confirma una señal en una barra cerrada. Esto garantiza que las señales no se repintan y son fiables. Interfaz visual clara: Las flechas en su gráfico marcan claramente los puntos de entrada, mientras que el panel de información sobre el gráfico le ofrece un resumen de un vistazo de la tendencia actual (alcista/bajista) y el estado del RSIOMA (sobrecompra/sobreventa). También disponible en formato EA. Descargue aquí https://www.mql5.com/en/market/product/159345

Su panel de control: Parámetros del Indicador

Usted tiene el control total para personalizar el indicador para que coincida con su estilo de negociación personal y el instrumento.

RSIOMA: Define el periodo para el cálculo de la Media Móvil central (por ejemplo, 14).

RSIOMA_MODE: Selecciona el tipo de Media Móvil para el cálculo del RSI (por ejemplo, MODE_EMA , MODE_SMA ).

RSIOMA_PRICE: Especifica a qué precio se aplica la MA (por ejemplo, PRICE_CLOSE , PRICE_MEDIAN ).

Ma_RSIOMA: Define el periodo para la Media Móvil aplicada al propio RSIOMA (por ejemplo, 21).

Ma_RSIOMA_MODE: Selecciona el tipo de Media Móvil para el suavizado del RSIOMA.

BuyTrigger: El nivel de sobrecompra (por ejemplo, 80). Las señales se disparan cuando el RSIOMA cruza hacia abajo desde este nivel.

Activador de venta: El nivel de sobreventa (por ejemplo, 20). Las señales se disparan cuando el RSIOMA cruza al alza desde este nivel.

MainTrendLong / MainTrendShort: Niveles medios personalizados para señales de cambio de tendencia (por ejemplo, 50).

UseEMAFilter: Activa/desactiva el filtro de tendencia EMA esencial (Predeterminado: Verdadero).

EMAPeriod: Periodo para el filtro de tendencia de mercado (Predeterminado: 200).

AlertDelaySeconds: Tiempo mínimo entre alertas sucesivas para evitar el spam.

ArrowOffset: Distancia entre la flecha de señal y la vela High/Low.

