Oszillator-Dominator: Der fortschrittliche Vorteil für Ihr Trading 🚀

Haben Sie genug von nachlaufenden Indikatoren und gemischten Signalen? Der Oscillator Dominator ist ein leistungsstarker, firmeneigener Indikator, der entwickelt wurde, um das Marktrauschen zu durchbrechen und hochwahrscheinliche Handelsgelegenheiten zu erkennen. Er verwendet nicht nur einen standardmäßigen Relative Strength Index (RSI), sondern verbessert ihn, indem er zunächst einen gleitenden Durchschnitt (MA) auf den Preis anwendet und so ein glatteres, reaktionsschnelleres Momentum-Maß schafft - wir nennen es RSIOMA.

Dies bedeutet, dass Sie klarere Signale, eine schnellere Bestätigung und einen definitiven Vorteil bei der Erkennung sowohl kurzfristiger Umkehrungen als auch langfristiger Trendfortsetzungen erhalten.

Hauptmerkmale und entscheidende Vorteile

Laserfokussierte Signalerzeugung: Das Herzstück des Dominators ist seine spezielle RSIOMA Crossover Logik. Sie identifiziert optimale Kauf- und Verkaufssignale, wenn der RSIOMA Ihre benutzerdefinierten überkauften (OB) und überverkauften (OS) Niveaus kreuzt, oder wenn er seine eigene Trendmittellinie kreuzt. Dies führt zu Signalen, die weniger anfällig für "Whipsaws" sind als ein Standard-RSI. Eingebaute Trendbestätigung (EMA-Filter): Handeln Sie nicht gegen den Haupttrend! Der optionale EMA 200-Filter fungiert als Ihr langfristiger Marktkompass. Er sorgt dafür, dass Kaufsignale nur dann ausgelöst werden, wenn der Kurs über dem EMA 200 liegt, und Verkaufssignale nur dann, wenn der Kurs darunter liegt. Diese wichtige Funktion reduziert Fehlsignale drastisch und hält Sie auf der richtigen Seite des Marktes. Echtzeit-Warnungen, die sich nicht wiederholen: Verpassen Sie niemals ein kritisches Setup! Der Indikator gibt lautstarke, klare Warnungen über Popup-Benachrichtigungen, Push-Benachrichtigungen (SendApp) und E-Mail aus, sobald ein Signal auf einem geschlossenen Balken bestätigt wird. Dies garantiert, dass die Signale nicht nachgemalt werden und zuverlässig sind. Klare visuelle Schnittstelle: Pfeile auf Ihrem Chart markieren deutlich Einstiegspunkte, während das Informationsfeld auf dem Chart Ihnen auf einen Blick eine Zusammenfassung des aktuellen Trends (Bullish/Bearish) und des RSIOMA-Status (Overbought/Oversold) bietet.

Ihr Kontrollpanel: Indikator-Parameter

Sie haben die volle Kontrolle über den Indikator, um ihn an Ihren persönlichen Handelsstil und Ihr Instrument anzupassen.

RSIOMA: Legt die Periode für die Berechnung des gleitenden Durchschnitts fest (z.B. 14).

RSIOMA_MODE: Wählt den Typ des Gleitenden Durchschnitts für die RSI-Berechnung aus (z.B. MODE_EMA , MODE_SMA ).

RSIOMA_PRICE: Gibt an, auf welchen Preis der MA angewendet wird (z. B. PRICE_CLOSE , PRICE_MEDIAN ).

Ma_RSIOMA: Legt den Zeitraum für den gleitenden Durchschnitt fest, der auf den RSIOMA selbst angewendet wird (z. B. 21).

Ma_RSIOMA_MODE: Wählt den Typ des Gleitenden Durchschnitts für die RSIOMA-Glättung aus.

KaufAuslöser: Das überkaufte Niveau (z. B. 80). Signale werden ausgelöst, wenn der RSIOMA von diesem Niveau nach unten kreuzt.

SellTrigger: Das überverkaufte Niveau (z.B. 20); Signale werden ausgelöst, wenn der RSIOMA von diesem Niveau aus nach oben kreuzt.

MainTrendLong / MainTrendShort: Benutzerdefinierte Mittellinien für Trendumkehrsignale (z. B. 50).

EMAFilter verwenden: Aktiviert/deaktiviert den wesentlichen EMA-Trendfilter (Standard: True).

EMAPeriode: Zeitraum für den Markttrendfilter (Standardwert: 200).

AlertDelaySeconds: Mindestzeit zwischen aufeinanderfolgenden Alarmen, um Spamming zu verhindern.

PfeilAbstand: Abstand zwischen dem Signalpfeil und dem Hoch/Tief der Kerze.

Übernehmen Sie jetzt die Kontrolle über Ihr Trading!

Hören Sie auf zu raten und dominieren Sie Ihre Charts mit klareren, gefilterten und zuverlässigeren Signalen. Der Oscillator Dominator gibt Ihnen die Sicherheit, genau zum richtigen Zeitpunkt zu handeln.

Warten Sie nicht darauf, dass sich der Markt gegen Sie bewegt - verschaffen Sie sich noch heute einen Vorteil!

Klicken Sie unten und laden Sie sofort den Oscillator Dominator herunter, um Ihre Handelsergebnisse zu verbessern!

Bestärken Sie Ihre Entscheidungsfindung

Kombinieren Sie die Leistung des Oscillator Dominator mit unserer Premium-Suite von Analyse-Tools, um maximale Ergebnisse zu erzielen.

