Pulso de precisión: indicador de seguimiento de tendencias de alta convicción 🎯.

Descripción general del producto

Precision Pulse es un avanzado indicador multifactorial de seguimiento de tendencias, diseñado para proporcionar señales comerciales de alta probabilidad, alineando rigurosamente la tendencia a largo plazo, el impulso a corto plazo y las condiciones de sobrecompra/sobreventa. Minimiza el ruido del mercado y las fluctuaciones al exigir que todos los componentes fundamentales converjan antes de generar una señal de entrada.

Mecánica de señales: El núcleo de la precisión

Precision Pulse garantiza la calidad de las operaciones a través de un riguroso proceso de filtrado en dos fases, que justifica la afirmación de "precisión" con una mecánica concreta:

Paso 1: Confirmación férrea de la tendencia (filtro de medias móviles)

El indicador establece una tendencia innegable y consolidada filtrando las condiciones de mercado entrecortadas o de consolidación. Utiliza tres medias móviles exponenciales (EMA) de 50 periodos derivadas de los precios máximo, mínimo y de cierre, todas ellas relativas a una EMA de 100 periodos. Sólo se confirma una tendencia válida cuando se cumple la siguiente alineación rigurosa:

Tendencia alcista (Prerrequisito de señal de compra): La EMA(50, Máximo), la EMA(50, Mínimo) y la EMA(50, Cierre) deben situarse por encima de la EMA(100, Cierre).

Tendencia bajista (Condición previa para la señal de venta): Las EMA(50, Máximo), EMA(50, Mínimo) y EMA(50, Cierre) deben situarse por debajo de la EMA(100, Cierre).

Esta comprobación multi-EMA reduce significativamente las señales falsas al verificar que todo el rango de precios está totalmente alineado con la dirección de la tendencia principal.

Paso 2: Momento óptimo de entrada (Desplazamiento del Momento Estocástico)

Una vez confirmada la tendencia, el indicador espera la entrada ideal de alta probabilidad de retroceso. El oscilador estocástico se utiliza para identificar un retroceso temporal en contra de la tendencia, seguido de un cambio de impulso en la dirección de la tendencia:

Señal de compra: La tendencia es alcista (se cumple el paso 1), Y el oscilador estocástico sale de una zona de sobreventa y vuelve a subir.

Activación de la señal de venta: La tendencia es bajista (se cumple el paso 1), Y el oscilador estocástico sale de una zona de sobrecompra y vuelve a cruzar a la baja.

Cuando se cumplen ambas condiciones complejas, una flecha clara e inequívoca de Compra o Venta aparece directamente en el gráfico.

Características principales y personalización

Señales visuales inequívocas

Las flechas de compra y venta aparecen instantáneamente en el gráfico. Puede ajustar la distancia visual de la flecha desde la barra de precios utilizando el parámetro ArrowOffset y desplazar toda la visualización del indicador con Shift. El parámetro TriggerCandle le permite elegir si la señal se dispara en la vela Actual (más temprana pero más arriesgada) o en la vela Anterior (confirmada).

Completo sistema de alertas

No se pierda nunca una configuración confirmada con las notificaciones integradas. El parámetro EnableNotify actúa como un interruptor maestro ON/OFF para todas las alertas. Puede alternar independientemente:

Alertas emergentes de plataforma ( SendAlert )

Notificaciones Push Móviles ( SendApp )

Alertas por correo electrónico ( SendEmail ) Para evitar el spam de alertas, el AlertDelaySeconds establece un retardo (por defecto 60 segundos) entre las notificaciones.

Parámetros fácilmente personalizables

Todos los periodos centrales son ajustables para adaptarse perfectamente a su estilo de negociación y a su activo:

Ajustes de tendencia: La velocidad de la media móvil principal se establece mediante EMA50_Period (por defecto 50), y el filtro de tendencia principal mediante EMA100_Period (por defecto 100).

Ajustes de Momento (Estocástico): La función del oscilador estocástico se controla mediante Stochastic_K (establece el periodo primario, por defecto 14), Stochastic_D (establece el periodo de la línea de señal, por defecto 3), y Stochastic_Slowing (establece el factor de suavizado interno, por defecto 3).

Mejore su análisis

Para los usuarios que buscan la máxima confirmación, Precision Pulse funciona excepcionalmente bien junto con otras herramientas de análisis:

Descargue Precision Pulse hoy mismo y deje de observar el mercado, empiece a operar con entradas de tendencia de alta confianza y estadísticamente alineadas.