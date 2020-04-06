SMC Precision Scalper MT5
- Asesores Expertos
- Jing Zhi Sia
- Versión: 10.0
- Activaciones: 5
SMC Precision Scalper es un Asesor Experto (EA) totalmente automatizado diseñado para Oro (XAUUSD) e Índices.
A diferencia de los peligrosos bots "Grid" o "Martingale" que arruinan las cuentas, este EA utiliza la lógica pura de la Acción del Precio basada en Smart Money Concepts (SMC). Identifica rupturas válidas en la estructura del mercado y opera con la tendencia.
Cómo funciona:
-
Mapeo de Estructuras: El EA detecta automáticamente el túnel de estructura de 20 velas High/Low.
-
Filtro de tendencia: Un filtro integrado de 200 EMA garantiza que las operaciones se realicen únicamente en la dirección de la tendencia a largo plazo (no se realizan operaciones en contra de la tendencia).
-
Confirmación de ruptura: Las operaciones se ejecutan sólo cuando una vela cierra más allá de la estructura, evitando falsas salidas.
-
Salidas de francotirador: Utiliza un Trailing Stop dinámico para bloquear los beneficios a medida que se mueve la tendencia.
Características principales:
-
No Martingale / No Grid: Cada operación tiene un Stop Loss.
-
Preparado para Prop Firm: La lógica de bajo drawdown la hace adecuada para retos de financiación.
-
Set & Forget: Ejecución totalmente automatizada.
Recomendaciones:
-
Símbolo: XAUUSD (Oro)
-
Marco temporal: H1 (1 Hora) - Altamente recomendado
-
Tipo de cuenta: ECN / Raw Spread (spreads bajos son esenciales para scalping).
-
Depósito Mínimo: $100 ($500+ Recomendado).
Entradas:
-
FixedLotSize : 0.01 (Por defecto). Aumentar en función del riesgo.
-
UseTrendFilter : true (Te mantiene en el lado derecho del mercado).