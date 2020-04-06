Banana Stories MT4
- Asesores Expertos
- Volodymyr Zubov
- Versión: 2.3
- Actualizado: 25 noviembre 2025
- Activaciones: 20
Un robot de trading muy sencillo que genera ganancias cada día y hora. Funciona con cualquier marco temporal, pero uso H1 en todos los pares de trading disponibles. No requiere configuración, pero puedes optimizar algunos ajustes. Simplemente instálalo en la terminal y empieza a operar. Configuración intuitiva para todos. ¡Que disfruten operando! Contáctame 24/7 si tienes alguna pregunta.