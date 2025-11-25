Banana Stories MT4
- Experten
- Volodymyr Zubov
- Version: 2.3
- Aktualisiert: 25 November 2025
- Aktivierungen: 20
Ein sehr einfacher Trading-Roboter, der täglich und stündlich Gewinne generiert. Er funktioniert mit jedem Zeitrahmen, ich nutze ihn jedoch für H1 bei allen verfügbaren Währungspaaren. Es sind keine Einstellungen erforderlich, aber Sie können einige optimieren. Installieren Sie ihn einfach im Terminal und legen Sie los. Intuitive Einrichtung für jedermann. Viel Erfolg beim Trading! Ich stehe Ihnen jederzeit für Fragen zur Verfügung.