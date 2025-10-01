Banana Stories MT4
- Experts
- Volodymyr Zubov
- Version: 1.3
- Activations: 20
Un robot très simple qui génère des profits chaque jour de trading, à chaque minute. Il fonctionne sur n'importe quelle unité de temps, mais j'utilise M1 sur la paire EUR/USD. Aucun réglage n'est requis, mais vous pouvez optimiser certains paramètres. Il suffit de l'installer dans le terminal et le tour est joué. Configuration intuitive pour tous. Bon trading à tous. Je vous apprécie et, pour toute question, n'hésitez pas à me contacter 24h/24 et 7j/7.