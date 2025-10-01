Banana Stories MT4

Wisteria Trend Volodymyr Zubov Indicateurs

Indicateur pour travailler avec une tendance.La tendance est votre amie!L 'indicateur digital permet de trouver les points d' entrée optimaux sur le marché, pour rester le plus possible dans la tendance.Si la tendance et la direction changent, quittez la position dans le temps.L 'indicateur est recommandé pour une utilisation sur les périodes H4 et supérieures. Fonctionne sur n' importe quel instrument de trading.Le menu indicateur contient des options pour affiner les signaux et la gamme de cou