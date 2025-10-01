Banana Stories MT4

Un robot semplicissimo che genera profitti ogni giorno di trading, ogni minuto. Funziona con qualsiasi timeframe, ma io uso M1 sulla coppia EURUSD. Non sono necessarie impostazioni, ma è possibile ottimizzarne alcune. Basta installarlo nel terminale e il gioco è fatto. Configurazione intuitiva per tutti. Buon trading a tutti. Vi voglio bene e per qualsiasi domanda, non esitate a contattarmi 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
