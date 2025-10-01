Banana Stories MT4
- Experts
- Volodymyr Zubov
- Versione: 1.3
- Attivazioni: 20
Un robot semplicissimo che genera profitti ogni giorno di trading, ogni minuto. Funziona con qualsiasi timeframe, ma io uso M1 sulla coppia EURUSD. Non sono necessarie impostazioni, ma è possibile ottimizzarne alcune. Basta installarlo nel terminale e il gioco è fatto. Configurazione intuitiva per tutti. Buon trading a tutti. Vi voglio bene e per qualsiasi domanda, non esitate a contattarmi 24 ore su 24, 7 giorni su 7.