Banana Stories MT4

Um robô de trading muito simples que gera lucro todos os dias e a todas as horas. Funciona com qualquer período gráfico, mas eu uso o H1 em todos os pares de negociação disponíveis. Não é necessária qualquer configuração, mas pode otimizar algumas opções. Basta instalá-lo no terminal e começar a negociar. Configuração intuitiva para todos. Boas negociações a todos. Estou à sua disposição e, por favor, contacte-me 24 horas por dia, 7 dias por semana, caso tenha alguma dúvida.
Bear vs Bull EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Bear vs Bull EA Is a automated adviser for daily operation of the FOREX currency market in a volatile and calm market. Suitable for both experienced traders and beginners. It works with any brokers, including American brokers, requiring FIFO to close primarily previously opened transactions. *In order to enable the panel, it is necessary to set the parameter DRAW_INFORMATION = true in the settings; -  Recommendations Before using on real money, test the adviser with minimal risk on a cent trad
High Freq Grid Scalper
Letsekang Bruno Sekhosana
Experts
This E.A is designed to wait for the perfect opportunity to get in the market, take a few trades (low risk) and get out. There is an option to Cut Loss at specific percentage of balance, this should be set to a max of 1% since we scalping. Very cautious EA, can go up to a few days without taking a trade. This should not alarm you, it simply means there currently is no opportunity available. Mainly designed for low spread brokers. Tested Pairs and their settings: EURUSD M1 : Jan 2022 - Dec 2022
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experts
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
T Rex Monster EA
Ramzi Abuwarda
Experts
O T-REX_EA é um robô de trading poderoso e inteligente para MT4, que utiliza uma combinação de estratégias avançadas para fornecer lucros consistentes. Este Expert Advisor usa técnicas de IA juntamente com estratégias de ruptura, padrões de velas, perfil de volume e zonas de oferta e demanda para analisar tendências de mercado e otimizar as entradas e saídas de trades. Principais Características: Abordagem Multiestratégica : O EA combina análise baseada em IA com estratégias de ruptura tradicion
Universal MT4 MACD
Volodymyr Hrybachov
Experts
Robô de negociação no indicador MACD Esta é uma versão simplificada do robô de negociação, usa apenas uma estratégia de entrada (a versão avançada possui mais de 10 estratégias) Benefícios do especialista: Escalpelamento, Martingale, negociação em rede. Você pode configurar a negociação com apenas um pedido ou uma grade de pedidos. Uma grade de ordens altamente personalizável com uma etapa dinâmica, fixa ou multiplicadora e lote de negociação permitirá que você adapte o Expert Advisor a pra
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
Experts
!! POR FAVOR, ATUALIZE PARA A ÚLTIMA VERSÃO 2.05 PARA UM DESEMPENHO AINDA MAIS RÁPIDO!! SMART FUNDED HFT ACABOU DE PASSAR NO DESAFIO DE 100K DA KORTANA FX NA ABERTURA DO MERCADO EM 29.01.2024, APESAR DA BAIXA VOLATILIDADE POR FAVOR, VERIFIQUE A SEÇÃO DE CAPTURAS DE TELA, COLOQUEI A PROVA LÁ IMPORTANTE NÃO PERCA O DESCONTO EXCLUSIVO DE 40% DA KORTANA FX PARA PAGAMENTOS EM CRIPTOMOEDAS ATÉ 29.01.2024.  Liberte o seu potencial de trading com o Smart Funded HFT EA!   SEM NECESSIDADE DE VPS / SEM ARQ
EA Waddah gold d1 MT4
Sergey Demin
Experts
EA Waddah GOLD D1 is a powerful, fully automated trading Expert Advisor designed to trade gold (XAUUSD) on the daily timeframe (D1). It combines four independent, time-tested strategies, providing stable capital growth with low risk. When you purchase this EA you will receive ANY of our other EAs for free! Results and KPIs (Backtest 2006-2025) The Expert Advisor was backtested on historical XAUUSD data for 19 years (from 2006 to November 2025) using real ticks. The results presented below sho
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
One Shoot
Fabrizio Pierantoni
Experts
One Shoot Expert Advisor. This expert advisor was designed specifically for the USD / JPY Forex market. Its operation is based on a multi time frame moving average strategy, so it can be classified as a trend expert. When the trend has consolidated on one direction the algorithm buys or sells the currency pair. In the event of a trend inversion, there is a fixed stop loss, while the take profit is variable with the trailing stop function. For this reason the platform must always be connected to
EA211 Reversal Scalp
Jose Francisco Flores Rojas
Experts
Clear Reversal Scalper EA This Expert Advisor is designed to identify sharp market reversal opportunities by detecting a predefined number of consecutive bullish or bearish candles, signaling potential exhaustion of the current trend. Once the reversal pattern is detected, the EA enters a trade in the direction of the large reversal candle, capitalizing on momentum for a quick scalp. This strategy works best in volatile sessions. Key Features: Reversal Pattern Detection: Customizable setting to
SG Opposit Grid MT4
Hleb Smoliar
Experts
The “ SG Opposit Grid ” EA works with Virtual TakeProfit(or real) - at the trader's choice. The EA looks for signals to enter the market along the trend on D1 and H1 . If the signals coincide, the EA on the working period ( М1 - М30 depends on the trader's choice) looks for a confirming pattern and opens a position in the direction of the trend. If, after opening a position, the price moves in a profitable direction, the position is closed upon reaching the virtual TProfit with a profit. If the
Evolution Scalper Grid V22 LightLot
ANTON BELOUSOV
Experts
торговая система с риском 1% чем больше денег на счете тем больше лот но риск 1% Начальный депозит 50.00 Спред 10 Чистая прибыль 6.71 Общая прибыль 51.97 Общий убыток -45.26 Прибыльность 1.15 Матожидание выигрыша 0.02 Абсолютная просадка 26.79 Максимальная просадка 29.21 (55.47%) Относительная просадка 55.47% (29.21) Всего сделок 427 Короткие позиции (% выигравших) 219 (72.60%) Длинные позиции (% выигравших) 208 (72.12%) Прибыльные сделки (% от всех) 309 (72.37%) Убыточные сделки (% от все
Vizzion
Joel Protusada
Experts
Vizzion is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using GBPJPY currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks on
Universal MT4 RSI
Volodymyr Hrybachov
Experts
Robô de negociação no indicador RSI Esta é uma versão simplificada do robô de negociação, usa apenas uma estratégia de entrada (a versão avançada possui mais de 10 estratégias) Benefícios do especialista: Escalpelamento, Martingale, negociação em rede. Você pode configurar a negociação com apenas um pedido ou uma grade de pedidos. Uma grade de ordens altamente personalizável com uma etapa dinâmica, fixa ou multiplicadora e lote de negociação permitirá que você adapte o Expert Advisor a prat
Forex mastery minute scalper
Nardus Van Staden
Experts
The Minute Scalper runs on the 1 min timeframe. It executes trades based on the BB,ATR,MACD,RSI Levels. The software will open and close trades and revert from trading if levels are not met. The EA is not aggressive, trades on Medium risk setting. Keep the settings as they are for small accounts under 200USD, for accounts bigger than 200USD, increase the lot size by 0.1 for every 100USD above the preferred account size. Forward tested in the market and the profitability percentage came out at 72
Hamster Gold Trading
Nguyen Hang Hai Ha
Experts
Expert Advisor  Hamster Gold Trading  is an automatic trading robot programmed with exclusive and unique algorithms. The EA is optimized for the Gold market. EA's strategy applies movement patterns along with price momentum for reliable and accurate signals. Signals are also entered using the smart momentum trap method, where Stop orders are often canceled when momentum is not reached. Trades are closed quickly by Trailing and there is always a Stop Loss to control risk. EA is simple to install
Red Hawk EA
Profalgo Limited
4.18 (17)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Red Hawk is a "mean reversion" trading system, that trades during the quiet times of the market. It runs on 9 pairs currently: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD and USDCAD. Recommended timeframe: M5 Since this kind of strategy works best with low spread and fast execution, I advise using an good ECN broker. IMPORTANT F
Project Infinity
Sergey Yarmish
Experts
The Infinity Expert Advisor is a scalper. When the resistance and support levels are broken, trades are opened in the direction of the price movement. Open positions are managed by several algorithms based on the current market situation (fixed stop loss and take profit, trailing stop, holding positions in case of trend indication, etc.). Requirements for the broker The EA is sensitive to spread, slippages and execution quality. It is strongly recommended not to use the EA for currencies with s
Ppm manager
Samuel Asrat Nadew
Experts
Whether you’re a scalper, day trader, or swing trader, this tool gives you total control   directly from your chart. you can get all this features right on your trading chart .   Everything   is   color   coded.   equity and live P&L display in  Green   if   trades in profit   and   red   if   trades in drawdown.   Moveable panel -   double click on clock label and move panel anywhere on screen with it . Displays local time + candle countdown on the chart. Shows Balance, Equity & Daily Profit/
JBSar EA Robot
Jordanilo Sarili
Experts
PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  The trade strategy is based on Averaging and uses a little bit combination of martingale and grid strategy. Methodology   – Trading entails technical analysis with ma
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
Experts
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Grid Primordial
Iurii Tokman
Experts
Grid Primordial   O Expert Advisor usa as leituras de dois indicadores RSI e Média Móvel como sinais para entrar no mercado. O mercado é inserido com uma posição de mercado e uma grade de ordens pendentes Buy Stop ou Sell Stop. Pedidos e posições têm níveis físicos de lucros e perdas. O EA implementa o método de bloqueio de posições que não atingiram o nível de limitação de perda, enquanto usa o segundo nível de lucro especificado na moeda de depósito. Descrição das configurações RSIPeriod - pe
MyGainer EA
Sergey Belov
5 (1)
Experts
Fully automated expert advisor. It was developed for quick overclocking of the deposit. It has a minimum of settings, which makes it easier to set up and speed up the optimization of the EA if necessary. The same settings are used for long and short positions. Thus, the Expert Advisor works equally in both directions. All orders are opens with the TakeProfit parameter. And this guarantees the closing of trade regardless of the quality of the Internet. My recommendations: Using a leverage of
Doctor
Andrey Kolmogorov
Experts
This is a universal adviser working in several directions. The first and main thing is assistance in various situations that arise during trading. The second is scalping or positional trading according to the trend, open orders, at the same time, insured with support orders using the model of a quantum set of algorithms. Main Advantages Work in several directions; Increase in account balance during drawdown; Maintenance of already open orders; Building a grid lock; Scalping and/or trend trading
Gold Scalper Intraday
Andrey Kozak
Experts
Intraday scalper for gold , which works on the breakout system of resistance lines. The robot calculates price support and resistance points using mathematical models, after which it determines the trend and its strength. When the data is collected, the robot places two pending orders in different directions. After triggering one of the orders, the robot automatically deletes the remaining pending order. The robot accompanies the current order, which is open, with the help of a TrailingStop, co
Elf Scalper GBPUSD 5min
Alexey Kapkov
Experts
The expert Advisor uses an integrated system of "Recovery" (locking) and balance recovery. The EA is based on a custom indicator "Elf" which is a trading strategy in itself. The operating principle of this EA is the Breakdown/Rollback of support levels in the direction of the trend. Built - in indicators allow you to determine the direction of the trend, so all orders are deferred only in the direction of the trend. The default settings are selected to work on the 5-minute GBPUSD chart. Atten
Fxdolarix
Andrey Kozak
Experts
Fxdolarix is an automatic robot scalper for GBPUSD M5. Was tested on a real account for 3 months. The robot uses a scalping strategy focused on short-term intraday price movements. The main emphasis is on identifying moments of short-term volatility and executing quick trades. The robot uses such indicators as: iMACD, iMA, iStochastic. Using these indicators, the robot identifies the direction of the trend, and with the help of tick price movement activity, the robot identifies sharp impulses i
Auto sl tp settings
Kaijun Wang
Experts
任何交易者的最佳伙伴！ 该EA加载后: 1.可以对无止损止盈的订单自动设置止盈和止损. 2.可以对盈利订单在盈利一定设置幅度后保护盈利 3.可以移动止盈止损 特性 1.可以对无止损止盈的订单自动设置止盈和止损. 2.可以对盈利订单在盈利一定设置幅度后保护盈利 3.可以移动止盈止损 自动止盈止损设置 自动设置止损止盈的开关 固定止损的点数设置 固定止盈的点数设置 自动使用波幅自动计算的TP设置 波幅自动计算的TP的风险系数设置 超过一定开仓时间的订单不再设置止盈止损. 止损保护设置 止损保护开关 止损保护启动点数设置 盈利保护点数设置 止损移动设置 移动止损开关 移动止损启动点数设置 移动止损回撤点数设置 有任何问题,欢迎交流...
Fundamental Robot MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
Divergence Progression
Anton Karabeinikov
Experts
Conselheiro " Divergence Progression» Para que o EA funcione, você deve baixar o indicador da seção CodeBase-http: / / www.mql5. com/PT/code/32437 - e colocá-lo na pasta MQL4 / Indicators Parâmetros recomendados D1 EUR / USD: TakeProfit-250; StopLoss-30; Fechar no sinal oposto=false; Este EA é de médio prazo e destina-se apenas à negociação no período D1. O EA Negocia de acordo com os sinais de diver
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter Quantum StarMan  de graça!*** Peça mais detalhes em particular Si
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experts
Vortex - o seu investimento no futuro O Consultor Especialista Vortex Gold EA foi criado especificamente para negociar ouro (XAU/USD) na plataforma Metatrader. Construído com indicadores proprietários e algoritmos secretos do autor, este EA emprega uma estratégia de negociação abrangente concebida para captar movimentos lucrativos no mercado do ouro. Os principais componentes de sua estratégia incluem indicadores clássicos como CCI e Indicador Parabólico, que trabalham juntos para sinalizar com
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT5:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre Quantum King MT4 e ganhe Quantum StarMan grátis!*** Pergunte no privado para mais detalhes! Regra       Suas negociações com precisão e disciplina. Quantum King EA
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experts
Aura Neuron é um Expert Advisor distinto que continua a série Aura de sistemas de negociação. Ao alavancar Redes Neurais avançadas e estratégias de negociação clássicas de ponta, Aura Neuron oferece uma abordagem inovadora com excelente desempenho potencial. Totalmente automatizado, este Expert Advisor foi projetado para negociar pares de moedas como XAUUSD (GOLD). Ele demonstrou estabilidade consistente entre esses pares de 1999 a 2023. O sistema evita técnicas perigosas de gerenciamento de din
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experts
Goldex AI: O sucesso de hoje será o fruto de amanhã SUPER DESCONTO POR TEMPO LIMITADO! ÚLTIMOS 2 EXEMPLARES POR 299 USD ANTES DE O PREÇO AUMENTAR. Live Signal > IC Markets Real: Goldex AI Conjunto de alto risco Manual e ficheiros de configuração: Contacte-me após a compra para receber o manual e os ficheiros de configuração. Preço: O preço inicial é de 899 dólares e será aumentado em 199 dólares por cada dez vendas. Cópias disponíveis: 2 Goldex AI - Robô de negociação avançado com redes neura
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experts
Tecnologia orientada por IA com ChatGPT Turbo Infinity EA é um Expert Advisor avançado de trading projetado para GBPUSD e XAUUSD. Ele foca em segurança, retornos consistentes e lucratividade infinita. Ao contrário de muitos outros EAs, que dependem de estratégias de alto risco, como martingale ou grid trading. Infinity EA emprega uma estratégia de scalping disciplinada e lucrativa baseada em rede neural incorporada em aprendizado de máquina, tecnologia baseada em IA de análise de dados fornecid
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experts
Uma das estratégias de trading automatizado mais poderosas de 2025 Transformámos uma das estratégias de trading manual mais fortes de 2025 num Expert Advisor totalmente automatizado , baseado em TMA (Triangular Moving Average) com lógica CG . Este EA foi desenvolvido para entradas precisas, ordens pendentes inteligentes e controlo rigoroso de risco , sendo adequado para todos os pares Forex e ouro (XAUUSD) . O sistema apresenta o melhor desempenho em contas ECN com spreads inferiores a 10 pontos
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experts
VERSÃO ULTRA OTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , em sua versão para MT4, é o lançamento mais poderoso, estável e refinado até hoje. HFT é um scalper de alta frequência que opera exclusivamente em Ouro (XAUUSD) no TF: M1, executando um grande número de operações diariamente. Ele suporta alavancagem de até 1:500 e opera com tamanhos de lote muito razoáveis para uma verdadeira estratégia de scalping. Por isso, requer contas dedicadas para scalping (RAW ou ECN). ICMarkets é o corretor re
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Experts
Javier Gold Scalper: Nossa Tecnologia ao seu lado! Manual e arquivos de configuração: entre em contato comigo após a compra para receber o manual e os arquivos de configuração Preço: O preço aumenta de acordo com o número de licenças vendidas Cópias disponíveis: 5 Negociar ouro, um dos ativos mais voláteis do mercado financeiro, exige alta precisão, análise criteriosa e um gerenciamento de risco extremamente eficaz. O Javier Gold Scalper  foi desenvolvido exatamente para integrar esses pilares
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experts
O Expert Advisor é um sistema projetado para recuperar posições não rentáveis.   O algoritmo do autor bloqueia uma posição perdedora, divide-a em muitas partes separadas e fecha cada uma delas separadamente. Configuração fácil, lançamento atrasado em caso de rebaixamento, bloqueio, desativação de outros Expert Advisors, média com filtragem de tendência e fechamento parcial de uma posição perdedora são incorporados em uma ferramenta. É o uso de fechamento de perdas em peças que permite reduzir p
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experts
AlphaCore System   is a professional trading advisor for   MetaTrader 4 , utilizing a trading strategy based on   dynamic analysis of local extremes   and   statistical breakout forecasting . === Buy AlphaCore System for MT5 and get AlphaCore System for MT5 for free! === For more details, contact me via private message! Trading Concept The advisor operates using the methodology of   adaptive price corridors . The system continuously monitors the formation of   local liquidity accumulation zones
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequên
DCA CycleMax
Jin Sangun
Experts
Introdução ao DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Visão Geral DCA CYCLEMAX é um programa de trading semiautomático baseado em grid, otimizado para ativos que mostram fortes tendências unidirecionais no mercado. É especialmente eficaz para ativos com alta volatilidade e uma tendência constante em uma direção, como ouro (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) e criptomoedas. Usando a estratégia DCA (D
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experts
//////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experts
Venda relâmpago por 24 horas - Apenas $199.99 "HFT Pass Prop Firms" é um Consultor Especialista (EA) projetado especificamente para participar do desafio HFT, negociando com o par US30. Para conhecer mais Consultores Especialistas e Indicadores de destaque, visite: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Eu sou Los, por favor, inscreva-se para receber mais atualizações: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ O que é HFT? A negociação de alta frequência (HFT) é um métod
The Golden Way
Lin Lin Ma
Experts
O The Golden Way é um software de negociação automática para a plataforma MT4. Ele adota uma estratégia híbrida abrangente, que opera por meio da colaboração de várias subestratégias. Essa abordagem permite capturar com precisão oportunidades de compra (long) e venda (short) no mercado do ouro (XAUUSD), ajudando você a aproveitar momentos de negociação em diferentes cenários de mercado. Com base em uma lógica de negociação madura, ele possibilita operações profissionais e eficientes no mercado
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experts
CyNera: Seu Trading, Nossa Tecnologia Manual e arquivos de configuração: entre em contato comigo após a compra para receber o manual e os arquivos de configuração Preço: O preço aumenta de acordo com o número de licenças vendidas Cópias disponíveis: 4 Negociar ouro, um dos instrumentos mais voláteis do mercado, exige precisão, análise aprofundada e gestão de risco eficiente. O CyNera Expert Advisor integra perfeitamente esses elementos em um sistema sofisticado projetado para a negociação ideal
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Experts
Advisor AW Double Grids MT4   - é um consultor de grade agressivo e totalmente automatizado, com um painel de negociação de informações e configuração simples. A estratégia consiste em trabalho bidirecional simultâneo, multiplicando o volume de uma direção. Cálculo de lote automático integrado, várias variações de aumento do volume de posições e outras funções são implementadas. Instruções ->   AQUI   /   Resolução de problemas ->   AQUI   / Versão MT5 ->   AQUI Como o consultor negocia: A AW
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experts
KonokaSystemNEO é uma das três irmãs ( NEO, JOY, FUN ) baseada em KonokaSystem com uma nova personalidade e é uma EA original. O estilo de negociação é a negociação diurna, visando a meia-noite ao meio-dia, hora do Japão. O par cambial é "USDJPY" e a entrada é feita ao preço de abertura de M5. Cada uma das três irmãs tem uma lógica diferente e está equipada com dois tipos de entradas e dois tipos de saídas. Não é utilizada qualquer lógica de grelha ou de martingale. A lógica interna repete o lu
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Experts
Titan AI — Sistema de trading automatizado de nova geração Titan AI é um sistema de trading automatizado de nova geração desenvolvido pela equipe especializada da MX Robots , combinando tecnologia avançada de Inteligência Artificial com profundo conhecimento dos mercados financeiros. Este EA foi treinado com dados de mercado de alta qualidade, incluindo Real Tick , MBP (Market by Price) e MBO (Market by Order) — os mesmos tipos de dados utilizados em sistemas institucionais — para oferecer decis
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
Experts
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Forex Diamond EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Forex Diamond EA – Reliab
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Experts
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Infinity Trader EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Infinity Trader EA Live
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.79 (61)
Experts
Festive sale -40% is active! Enjoy :) Happy New Year and Marry Christmas !   Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread prote
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Stratos Mistral mt4
Michela Russo
Experts
LAUNCH PROMO Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> Tomorrow’s price: $399 Stratos Mistral is a robust forex trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of ADX, Moving Average, and High/Low Level indicators, Stratos Mistral delivers high-quality signals and fully automated trading on the M15 timeframe. It features a robust, pre-optimized configuration, ensuri
Forex GOLD Investor
Lachezar Krastev
4.45 (47)
Experts
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Forex GOLD Investor with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Forex GOLD Investor is
Night Silence
Volodymyr Zubov
Indicadores
DESCRIÇÃO: A teoria do indicador é que as moedas negociadas na sessão europeia dormem à noite. E quando acordam, vão para o meio dourado de Fibonacci, à sua maneira. À noite, forma-se um canal do qual querem sair, pela manhã com renovado vigor na estrada. O nível superior do canal é a zona de compra. O nível inferior do canal é a zona de venda. Os objetivos da caminhada são marcados com cores na parte superior e inferior. O indicador produz todos os parâmetros em oito buffers, que podem ser l
Scalping Sakurai
Volodymyr Zubov
Indicadores
Indicador Scalper projetado para entrada precisa em transações comerciais. Projetado para negociação intradiária e de médio prazo em qualquer instrumento. O indicador não é redesenhado e não fica atrasado. Existe a possibilidade de notificação visual e sonora do aparecimento de um sinal de entrada. O indicador também envia sinais para buffers digitais, o que possibilita a criação de sistemas de negociação automatizados a partir dele.
Wisteria Trend
Volodymyr Zubov
Indicadores
Indicador para trabalhar com uma tendência.A tendência é sua amiga!O indicador digital ajuda a encontrar os melhores pontos de entrada no mercado, para ficar o máximo possível na tendência.Quando a tendência e a direção mudarem, saia da posição a tempo.O indicador é recomendado para uso em períodos H4 e superiores.Funciona em qualquer instrumento comercial.O menu do indicador contém opções para o ajuste fino dos sinais e gama de cores.Boas negociações!
Crypto Samurai
Volodymyr Zubov
Experts
O que é a negociação cripto? Uma criptomoeda é uma moeda financeira (virtual) em que a segurança das transações é oferecida através do uso de métodos criptográficos. O conceito da primeira moeda digital, a Bitcoin, foi introduzido por Satoshi Nakamoto, em 2008. A partir do momento em que surgiram as criptomoedas, as mesmas têm vindo a crescer, rapidamente, em popularidade e, no presente, poderão ser consideradas como alguns dos instrumentos de negociação mais procurados. Existem mais de 1.500 c
Scalping Sakurai PRO
Volodymyr Zubov
5 (1)
Indicadores
Versão estendida do indicador de mesmo nome. Ordem de serviço otimizada. Adicionadas configurações ao menu do indicador para encontrar sinais precisos. Existem configurações separadas para Compra e Venda. Indicador Scalper projetado para entrada precisa em transações comerciais. Projetado para negociação intradiária e de médio prazo em qualquer instrumento. O indicador não é redesenhado e não fica atrasado. Existe a possibilidade de notificação visual e sonora do aparecimento de um sinal de en
Fibo Universe
Volodymyr Zubov
Experts
Introdução: Olá. Nossa equipe de desenvolvimento tem mais de dez anos de experiência na criação de sistemas de negociação e robôs. Conhecemos perfeitamente as especificações do teste no MT4 e podemos facilmente oferecer um graal do testador que mostrará resultados fabulosos no testador e resultados completamente opostos na negociação real. Se você estiver procurando por belas fotos no testador MT4, não perca tempo e não leia mais. O robô de negociação Fibo Universe é destinado apenas para nego
Strawberry
Volodymyr Zubov
Experts
Description: An automatic advisor designed to work on the Forex market. The Expert Advisor belongs to the scalping category. It is based on an adaptive system and does not need indicator settings and optimization. It works on the candlestick opening prices. The optimal pair for the EA is EURUSD , M1 . Stop Loss and Take Profit are always used to protect the deposit in unexpected situations. You only need to set up a money management that is acceptable for you, as well as specify the GMT time o
ArtLine
Volodymyr Zubov
Experts
ArtLine é um robô de negociação totalmente automático de escalpelamento. Ele usa vários indicadores digitais e seus próprios filtros para encontrar as condições de mercado adequadas. Para pares de moedas com o franco suíço, os resultados comerciais mais positivos. Par de negociação recomendado EURCHF M1 O EA trabalha com os preços de abertura do candle, o que fornece um teste confiável de dados históricos e operação estável em condições reais. Você só precisa configurar um gerenciamento de di
Next Generation
Volodymyr Zubov
Experts
Consultor de negociação automática para o terminal MT4. Quaisquer instrumentos de negociação. Configurações mínimas. Exibição detalhada de estilo e condições de negociação na tela de seu terminal. Ele começa a funcionar imediatamente após a instalação e conexão à sua conta MT4. Qualquer período de tempo abaixo de H4. Prazo recomendado para exibição das sessões de negociação H1. Você escolhe o horário de trabalho ideal para um robô de negociação. Muitas felicidades e uma tendência passageira.
Golden Rings MT4
Volodymyr Zubov
Experts
“Praticamente todos podem nos perdoar pela honestidade: e, digamos, um jogo insuficientemente profissional, e até mesmo poesia insuficientemente profissional. Existem muito exemplos disso. Mas quando a honestidade desaparece, nada é perdoado.” Golden Rings   - O robô financeiro Forex oferece opções para encontrar negociações lucrativas, mesmo em mercados instáveis, quando a direção da tendência atual não é clara. Ele seguirá a melhor tendência para maximizar os lucros e reduzir as chances de p
Blue FX
Volodymyr Zubov
Experts
O Blue FX é um robô de negociação automática que o salvará do trabalho diário rotineiro. Totalmente pronto para uso desde o primeiro minuto no terminal MetaTrader 4 em quaisquer pares de moedas e instrumentos. A maior eficiência positiva é observada no agregado ao trabalhar simultaneamente em pares principais e taxas cruzadas, bem como em metais e criptografia. Qualquer prazo ao seu gosto e cor. Existem muitas configurações para você escolher, mas por padrão está pronto para funcionar agora. Ne
Taurus EA
Volodymyr Zubov
Experts
Robô de negociação automática, criado com as mais recentes tecnologias de negociação algorítmica e de gerenciamento de dinheiro. Combina três classes de negociação ao mesmo tempo: tendendo Cobertura Multi Moeda Seu capital é protegido por ordens de parada e gerenciamento da posição total de negociação na conta. Funciona em qualquer instrumento de negociação. Observação. Devido às peculiaridades do terminal MT4, é impossível testar os consultores de várias moedas no testador. Somente conta R
Trade Speed Master
Volodymyr Zubov
Experts
Um consultor fácil de usar, mas com um algoritmo interno complexo para tomada de decisões de negociação e posterior suporte de posições abertas. O consultor não exige equipamentos e velocidade de conexão de rede. Também pode funcionar perfeitamente em uma conexão de Internet sem fio. O algoritmo de negociação procura as melhores entradas para abrir posições de mercado, mas não existe sorte 100% constante neste mundo. Portanto, o volume de negociação não é utilizado de uma só vez, mas é dividid
Orion FX MT4
Volodymyr Zubov
Experts
O mais recente desenvolvimento de um robô comercial para o terminal Meta Trader 4 de uma equipa de traders e programadores com mais de dez anos de experiência de sucesso. Não contamos nenhum conto de fadas sob a forma de inteligência artificial. São utilizados indicadores standard e personalizados dos terminais MT4. Por predefinição, deve tê-los no terminal Meta Trader 4 da versão atual. Não existem restrições quanto aos instrumentos e períodos de negociação. Utilize o tempo e os instrumentos
Green Days
Volodymyr Zubov
Indicadores
Green Days   was created to eliminate confusion around the concept of "smart money" by turning structural shifts like BOS (Breakout of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies structure-based trading by automatically recognizing breakouts and reversals as they occur, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing a trend or preparing for a reversal, the indicator transforms complex price dyn
Crypto Samurai MT5
Volodymyr Zubov
1 (1)
Experts
O que é a negociação cripto? Uma criptomoeda é uma moeda financeira (virtual) em que a segurança das transações é oferecida através do uso de métodos criptográficos. O conceito da primeira moeda digital, a Bitcoin, foi introduzido por Satoshi Nakamoto, em 2008. A partir do momento em que surgiram as criptomoedas, as mesmas têm vindo a crescer, rapidamente, em popularidade e, no presente, poderão ser consideradas como alguns dos instrumentos de negociação mais procurados. Existem mais de 1.500 c
Golden Rings MT5
Volodymyr Zubov
Experts
“Praticamente todos podem nos perdoar pela honestidade: e, digamos, um jogo insuficientemente profissional, e até mesmo poesia insuficientemente profissional. Existem muito exemplos disso. Mas quando a honestidade desaparece, nada é perdoado.” Golden Rings - O robô financeiro Forex oferece opções para encontrar negociações lucrativas, mesmo em mercados instáveis, quando a direção da tendência atual não é clara. Ele seguirá a melhor tendência para maximizar os lucros e reduzir as chances de pos
Multi Light MT5
Volodymyr Zubov
Experts
The multi-currency EA provides the ability to manage trading on 30 symbols from a single interface in MetaTrader 5. It is based on a comprehensive approach to market analysis. Forex pairs and metals such as XAUUSD and XAGUSD are supported. Automatic processing of symbol names is possible for users. The EA is equipped with a self-learning mechanism that dynamically adjusts the entry threshold depending on changes in market conditions and transaction statistics. Options allow you to choose betwee
