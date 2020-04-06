Banana Stories MT4
- Experts
- Volodymyr Zubov
- Versão: 2.3
- Atualizado: 25 novembro 2025
- Ativações: 20
Um robô de trading muito simples que gera lucro todos os dias e a todas as horas. Funciona com qualquer período gráfico, mas eu uso o H1 em todos os pares de negociação disponíveis. Não é necessária qualquer configuração, mas pode otimizar algumas opções. Basta instalá-lo no terminal e começar a negociar. Configuração intuitiva para todos. Boas negociações a todos. Estou à sua disposição e, por favor, contacte-me 24 horas por dia, 7 dias por semana, caso tenha alguma dúvida.