Banana Stories MT4

Night Silence Volodymyr Zubov Indicadores

DESCRIÇÃO: A teoria do indicador é que as moedas negociadas na sessão europeia dormem à noite. E quando acordam, vão para o meio dourado de Fibonacci, à sua maneira. À noite, forma-se um canal do qual querem sair, pela manhã com renovado vigor na estrada. O nível superior do canal é a zona de compra. O nível inferior do canal é a zona de venda. Os objetivos da caminhada são marcados com cores na parte superior e inferior. O indicador produz todos os parâmetros em oito buffers, que podem ser l