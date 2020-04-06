TheBigShort
- 专家
- Zhang Juan Duan
- 版本: 1.10
- 更新: 17 九月 2025
- 激活: 5
本EA是一款专为 EURUSD 设计的趋势跟踪EA，经过长达15 年的历史数据验证，展现出了卓越的稳定性和盈利能力。EA采用坚持 " 一单一结、带止损止盈、严格风控 " 的原则，为投资者提供安心稳定的资产增值解决方案。
- 技术特性
平台： MetaTrader 5
账户类型：任何经纪商， ECN 或 Raw 账户最佳
交易品种： EURUSD
时间框架 ： M10
最低资金：最低 $ 1 00 （建议 $ 1 ,000 以上以获得最佳风险控制）
杠杆 ： 从 1: 2 0
固定手数 ： 固定的交易手数 （ 按比例自定义调整 ）
VPS 推荐：建议使用 VPS 确保连续运行
终身免费更新：享受所有策略升级
- 核心优势
逻辑简单（均线辅助判断）可靠不夸大，历经市场考验的稳定性 ， 15 年回溯测试：从 2010 年至今 EURUSD 市场环境的全面验证 , 无复利 历史回测数据（ 2010.1 -2025.09 ）
多重市场考验：完美经历 2011 欧债危机、 2020 疫情冲击等极端行情 ， 最大回撤控制在 15% 以内
盈利机制：智能化止损策略 ， 移动止损与部分止盈结合，确保利润最大化
- 适用对象
稳健型投资者：追求长期稳定增值，厌恶高风险
忙碌专业人士：全自动运行，无需盯盘
资产配置需求：作为外汇投资组合的核心组件
初入市场者：学习专业交易系统的运作方式