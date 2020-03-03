Kongkong
- Asesores Expertos
- Zhang Juan Duan
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Este EA es un asesor experto de seguimiento de tendencias diseñado específicamente para EURUSD, verificado a través de 15 años de datos históricos, demostrando una estabilidad y rentabilidad excepcionales. El EA se adhiere a los principios de "una orden, un cierre, estricto control de riesgo", proporcionando a los inversores una solución fiable y estable de revalorización de activos.
Características técnicas
Plataforma: MetaTrader 5
Tipo de cuenta: Apto para cualquier broker, mejor en cuentas ECN o Raw
Instrumento de negociación: EURUSD
Marco temporal: M10
Capital mínimo: Mínimo 100 $ (recomendado más de 1.000 $ para un mejor control del riesgo)
La lógica es simple y fiable,
apalancamiento: desde 1:20
Tamaño de lote fijo: Lotes de operación fijos (personalizables)
Recomendación VPS: Se aconseja utilizar un VPS para un funcionamiento continuoPromedio
Actualizaciones gratuitas: Disfrute de todas las actualizaciones de la estrategia
Ventajas principales
Lógica simple y fiable sin exageraciones; estabilidad probada por el mercado; 15 años de backtesting: verificación exhaustiva del entorno de mercado del EURUSD desde 2010 hasta la actualidad, sin interés compuesto datos históricos de backtesting (2010.1 - 2025.09)
Múltiples pruebas de mercado: situaciones extremas perfectamente experimentadas, como la crisis de deuda de la eurozona de 2011 y el impacto de la pandemia de 2020, con una reducción máxima controlada dentro del 15%Profit
Mecanismo: estrategia inteligente de stop-loss, que combina trailing stop-loss con take profit parcial para garantizar el máximo beneficio
Público objetivo
Inversores conservadores: En busca de una revalorización estable a largo plazo, reacios al alto riesgo，Profesionales ocupados: Funcionamiento totalmente automatizado, sin necesidad de vigilar el mercado，Necesidades de asignación de activos:
Como componente básico de las carteras de inversión en divisasNuevos participantes en el mercado: Conozca el funcionamiento de los sistemas de trading profesionalesEA no es una herramienta para hacerse rico de la noche a la mañana, sino un aliado probado en el tiempo para el crecimiento constante de la riqueza. La verdadera sabiduría inversora reside en los rendimientos estables a largo plazo, más que en las apuestas de alto riesgo a corto plazo.