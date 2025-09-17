TheBigShort

Bei diesem EA handelt es sich um einen trendfolgenden Expert Advisor, der speziell für EURUSD entwickelt wurde. Er wurde anhand von 15 Jahren historischer Daten verifiziert und weist eine außergewöhnliche Stabilität und Rentabilität auf. Der EA hält sich an die Prinzipien "ein Auftrag, ein Abschluss, strenge Risikokontrolle" und bietet Anlegern eine zuverlässige und stabile Lösung für die Wertsteigerung.

Technische Merkmale

Plattform: MetaTrader 5

Konto-Typ: Geeignet für jeden Broker, am besten auf ECN- oder Raw-Konten

Handelsinstrument: EURUSD

Zeitrahmen: M10

Mindestkapital: Minimum $100 (empfohlen über $1,000 für bessere Risikokontrolle)

Die Logik ist einfach und zuverlässig,

Hebelwirkung: ab 1:20

Feste Losgröße: Feste Handelslose (Proportional anpassen)

VPS-Empfehlung: Es wird empfohlen, einen VPS für den Dauerbetrieb zu verwendenDurchschnitt

Kostenlose Updates: Genießen Sie alle Strategie-Upgrades

Kernvorteile

Einfache und zuverlässige Logik ohne Übertreibung; vom Markt getestete Stabilität; 15 Jahre Backtesting: umfassende Überprüfung des EURUSD-Marktumfelds von 2010 bis heute, ohne Zinseszins historische Backtesting-Daten (2010.1 - 2025.09)

Mehrfache Markttests: perfekt durchlebte Extremsituationen wie die Schuldenkrise in der Eurozone 2011 und die Auswirkungen der Pandemie 2020, wobei der maximale Drawdown innerhalb von 15%Profit kontrolliert wurde

Mechanismus: Intelligente Stop-Loss-Strategie, die einen Trailing-Stop-Loss mit einer teilweisen Gewinnmitnahme kombiniert, um einen maximalen Gewinn zu gewährleisten

Zielpublikum

Konservative Anleger: Langfristig stabiler Wertzuwachs, Abneigung gegen hohes Risiko, Berufstätige: Vollständig automatisierter Betrieb, keine Notwendigkeit, den Markt zu beobachten，Asset Allocation Needs:

Als Kernbestandteil von Devisen-AnlageportfoliosNeue Marktteilnehmer: Lernen Sie die Funktionsweise professioneller Handelssysteme kennenEA ist kein Werkzeug, um über Nacht reich zu werden, sondern ein bewährter Partner für stetigen Vermögensaufbau. Wahre Investment-Weisheit liegt in langfristig stabilen Erträgen und nicht in kurzfristigen, risikoreichen Glücksspielen.



