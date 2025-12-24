Lion Arrow Super Arrow Indicator for MT5

Indicador Lion Arrow Super Arrow para MetaTrader 5

El indicador Lion Arrow Super Arrow para MetaTrader 5 es un sistema híbrido de negociación que integra múltiples herramientas avanzadas de análisis técnico para generar señales de negociación de alta calidad. Mediante la combinación de indicadores basados en la tendencia, el impulso y la presión, su objetivo es reducir las señales falsas y mejorar la precisión de entrada.

Componentes principales del indicador

El indicador Lion Arrow Super Arrow se basa en varios elementos analíticos clave:

  • Media móvil rápida: Reacciona rápidamente a los cambios de precios y ayuda a identificar los movimientos del mercado a corto plazo.
  • Media móvil lenta: Determina la tendencia dominante del mercado y filtra el ruido temporal de los precios
  • Índice de Fuerza Relativa (RSI): Mide el impulso e identifica las condiciones de sobrecompra y sobreventa
  • Filtro mágico: Un algoritmo propio diseñado para eliminar las señales débiles o de baja probabilidad
  • Bull Power & Bear Power: Indicadores que evalúan la presión compradora y vendedora para confirmar la fortaleza de la tendencia

Especificaciones del indicador Lion Arrow Super Arrow

Característica

Descripción

Categorías de indicadores

Señal y Previsión MT5 Indicadores
Trading Assist MT5 Indicadores
Momentum Indicators

Plataforma

MetaTrader 5

Nivel de habilidad

Elemental

Tipo de Indicador

Indicador de Reversión

Marco temporal

Multi-Tiempo

Estilo de negociación

Intradía

Mercados soportados

Divisas
Criptodivisas
Acciones y participaciones
Materias primas
Índices
Opciones binarias

Cómo funciona el indicador Lion Arrow Super Arrow

El indicador analiza los datos de todos sus componentes internos simultáneamente y genera una señal de negociación sólo cuando todas las condiciones se alinean en la misma dirección. Este proceso de confirmación multicapa mejora significativamente la fiabilidad de la señal.

Lógica de generación de señales

  • Mercado alcista: Aparece una flecha verde en la vela anterior
  • Mercado bajista: Aparece una flecha roja en la vela anterior

La visualización de señales en la vela anterior ayuda a confirmar las condiciones del mercado, aunque puede introducir un ligero retraso en la entrada.

Condiciones de señal de compra (tendencia alcista)

En condiciones de mercado alcista, deben cumplirse los siguientes criterios:

  • La media móvil rápida cruza por encima de la media móvil lenta
  • El RSI se mantiene por encima del nivel 50 con una pendiente ascendente
  • La fuerza alcista es positiva y creciente

Una vez que se cumplen todas las condiciones, el indicador confirma una tendencia alcista y traza una flecha verde, señalando una posible oportunidad de compra.

Condiciones de señal de venta (tendencia bajista)

Durante condiciones de mercado bajistas:

  • La presión vendedora domina el mercado
  • Los indicadores de tendencia y de impulso se alinean a la baja

El indicador traza una flecha roja descendente en la vela anterior, destacando una posible oportunidad de venta o de operación corta.

Configuración del indicador Lion Arrow Super Arrow (MT5)

El indicador ofrece un panel de configuración flexible que permite a los operadores personalizar el rendimiento en función de su estrategia:

  • Periodo de media móvil rápida
  • Periodo de Media Móvil Lenta
  • Periodo RSI
  • Periodo del Filtro Mágico
  • Período, desplazamiento y desviación de las bandas de Bollinger
  • Periodo Bull Power
  • Período de potencia bajista
  • Utstup Nivel de sensibilidad de la señal

Opciones de alerta

  • Alertas sonoras
  • Notificaciones por correo electrónico
  • Notificaciones push para móviles
  • Intervalo de alerta y asunto del mensaje ajustables

Conclusión

El indicador Lion Arrow Super Arrow para MetaTrader 5 es una potente herramienta híbrida diseñada para proporcionar señales precisas de compra y venta.

Mediante la combinación de medias móviles, RSI, un filtro mágico propio, y los indicadores Bull & Bear Power, realiza un análisis exhaustivo del mercado a través de múltiples activos y marcos temporales.

El uso de señales de flecha confirmadas en la vela anterior hace que este indicador sea especialmente adecuado para los operadores que buscan una mayor precisión y reducir las entradas falsas tanto en condiciones de mercado alcistas como bajistas.


Filtro:
Findolin
1900
Findolin 2025.12.24 11:34 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Mehnoosh Karimi
4011
Respuesta del desarrollador Mehnoosh Karimi 2025.12.24 14:30
Thank you very much.
I wish you a wonderful New Year (2026)
Respuesta al comentario