Canais Fimathe

Elindicador FimatheChannels es una herramienta profesional esencial para los traders que buscan rendimiento a través del marcado automático de canales, conocidos popularmente como Canales de Fimathe.

Nuestro indicador Fimathe Channels ofrece identificación en tiempo real de estructuras de precios con alertas automáticas de ruptura, gestión precisa del riesgo y soporte para múltiples marcos temporales para scalping a swing trading.

Además de las funcionalidades principales, el indicador Fimathe es capaz de retroceder desde la ruptura (a favor), o en ambas direcciones (a favor y en contra), ofreciendo visualización gráfica y buffers para automatización por robots / asesores expertos.