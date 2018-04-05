Tick Sniper Pro

TICK SNIPER PRO - Asesor experto en scalping dinámico avanzado

🎯 Scalping de precisión para obtener la máxima rentabilidad

TICK SNIPER PRO representa la evolución más vanguardista de la tecnología de scalping automatizado, específicamente diseñada para el vertiginoso mercado EURUSD en el marco temporal de 15 minutos.

Este sofisticado Asesor Experto combina una innovadora negociación algorítmica con una avanzada gestión del riesgo para ofrecer un rendimiento constante en el volátil entorno actual del mercado de divisas.

Características principales y ventajas

Estrategia algorítmica dinámica

  • Algoritmo innovador de scalping: Utiliza el análisis avanzado de la acción del precio y los patrones de microestructura del mercado
  • Análisis Multi-Timeframe: Incorpora la confirmación de tendencias en plazos superiores para una mayor precisión
  • Lógica dinámica de entrada/salida: Se adapta a las condiciones cambiantes del mercado en tiempo real
  • Selección de operaciones de alta probabilidad: Filtra las configuraciones de baja calidad para una máxima eficacia

Gestión profesional del riesgo

  • Sistema inteligente de Stop Loss: Calcula automáticamente los niveles óptimos de stop en función de la volatilidad
  • Take Profit dinámico: Ajusta los objetivos de beneficios en función del momento del mercado
  • Parámetros de riesgo ajustables: Tamaño de lote y parámetros de riesgo totalmente personalizables

Diseño fácil de usar

  • Configuración Plug-and-Play: Fácil instalación con una configuración mínima requerida
  • Beginner-Friendly: Adecuado para los nuevos operadores con la configuración optimizada por defecto
  • Características profesionales: Opciones de personalización avanzadas para operadores experimentados
  • Panel de operaciones visual: Estadísticas y control del rendimiento en tiempo real

Especificaciones de negociación

  • Par de divisas: EURUSD (optimizado específicamente para este par principal)
  • Marco temporal: M15 (gráficos de 15 minutos para oportunidades óptimas de scalping)
  • Estilo de negociación: Scalping dinámico con elementos de seguimiento de tendencia
  • Tipo de cuenta: Compatible con todos los tipos de cuenta (ECN, Standard, Raw Spread etc)
  • Depósito mínimo: Se recomienda 200 $ para una gestión adecuada del riesgo
  • Apalancamiento: 1:100 o superior recomendado

🚀 ¿Qué hace diferente a TICK SNIPER PRO?

1. Fundación de estrategia innovadora

A diferencia de los EAs de scalping tradicionales que se basan en métodos anticuados, TICK SNIPER PRO emplea:

  • Reconocimiento avanzado de patrones de precios
  • Análisis del sentimiento del mercado
  • Dimensionamiento de posiciones basado en la volatilidad
  • Monitorización de spreads en tiempo real

2. Rendimiento probado

  • Amplias pruebas retrospectivas en múltiples condiciones de mercado
  • Pruebas de validación en entornos de mercado reales
  • Rendimiento consistente en diferentes entornos de brokers
  • Optimizado para la rentabilidad a largo plazo

¿Quién debería utilizar TICK SNIPER PRO?

✅ Perfecto para principiantes

  • Configuración sencilla con parámetros por defecto optimizados
  • Valor educativo - aprender los principios de scalping
  • La gestión de riesgos incorporada evita pérdidas importantes
  • Completo manual de usuario incluido

Ideal para operadores con experiencia

  • Opciones avanzadas de personalización
  • Se puede integrar en los sistemas de trading existentes
  • Herramientas de gestión de riesgos de nivel profesional
  • Adecuado para la diversificación de carteras

Rendimiento destacado

Consulte la sección de capturas de pantalla para ver los resultados detallados de las pruebas retrospectivas y las métricas de rendimiento.

  • Optimizado para EURUSD M15: Calibrado específicamente para este marco temporal.
  • Rentabilidad consistente ajustada al riesgo: Centrado en el crecimiento constante a lo largo del tiempo
  • Perfil de baja caída: La gestión avanzada del riesgo minimiza las pérdidas
  • Alta tasa de ganancias: Calidad por encima de cantidad en la selección de operaciones

Instalación y configuración

  1. Descargue el EA desde sus compras en MQL5
  2. Instalar en su plataforma MetaTrader 5
  3. Adjuntar al gráfico EURUSD M15
  4. Configure el tamaño del lote y los parámetros de riesgo
  5. Activar Auto Trading y empezar a ganar

¡La configuración completa tarda menos de 5 minutos!

⚠️ Notas importantes

  • Utilizar con brokers fiables que ofrezcan spreads bajos
  • VPS recomendado para un rendimiento óptimo
  • Se recomienda un seguimiento regular durante la primera semana
  • Se recomienda probar la demo antes de operar en vivo
  • Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros

🛒 OFERTA POR TIEMPO LIMITADO

¡Esta innovadora solución de scalping está ahora disponible con un descuento exclusivo!

🔥 ¡ACTÚA AHORA!

No pierdas esta oportunidad de transformar tu trading con TICK SNIPER PRO.

Únete a cientos de operadores de éxito que ya están utilizando un sistema de scalping avanzado.

⬇️ HAGA CLIC EN COMPRAR AHORA PARA ASEGURAR SU ÉXITO ⬇️

¡Comience hoy mismo su viaje hacia los beneficios consistentes en scalping!


