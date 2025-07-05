AutoGrid Sensei

AutoGrid Sensei es un potente y disciplinado robot de trading de rejilla basado en la lógica del Kijun-sen (de Ichimoku) o EMA, seleccionable por el usuario. El robot abre y gestiona automáticamente una rejilla de órdenes con tamaños de lote, distancias y tomas de beneficios personalizables. Es ideal tanto para mercados de tendencia como de oscilación.

Empieza a hacer pruebas desde mayo hasta hoy.
La razón es que, debido a la guerra, el oro y todos los pares de divisas eran inestables.
Todos los robots del mundo sufrieron pérdidas.

Pero a partir de mayo, todo comenzó a estabilizarse.
Además, siéntase libre de operar en cualquier marco de tiempo,
ya que he seleccionado el par de divisas óptimo para cada marco de tiempo.

¡Así que por favor, probarlo y el comercio, mis queridos amigos!

💰 B alance de cuenta recomendado

📌 S aldo mínimo requerido:
Al menos $200

Saldo óptimo para un trading estable y seguro:
$1000

Cuanto mayor sea el saldo, mejor será el rendimiento del sistema de rejilla y más volatilidad del mercado podrá soportar.

🔹 Ventajas clave:

📈 Lógica de trading de rejilla basada en Kijun-sen o EMA
🤖 Escalado automático de lotes a medida que la rejilla se profundiza
🧮 Promedio inteligente - sin martingala ciega
🎯 Toma de beneficios dinámica que aumenta con cada nivel
🔍 Filtro de diferencial para evitar malas condiciones de mercado
🧘 Filtro opcional de mercado plano
⚙️ Parámetros flexibles para todos los mercados y estilos.

AutoGrid Sensei no es un juego de azar. Es una estrategia - probada por el mercado y afilada por la lógica. 🥋

Respuesta al comentario