AutoGrid Sensei ist ein leistungsstarker und disziplinierter Grid-Trading-Roboter, der auf der Logik des Kijun-sen (aus Ichimoku) oder EMA basiert und vom Nutzer auswählbar ist. Der Roboter öffnet und verwaltet automatisch ein Raster von Orders mit anpassbaren Lot-Größen, Abständen und Take-Profit-Werten. Er ist ideal für sowohl trendende als auch seitwärts laufende Märkte.

Beginnen Sie mit dem Testen ab Mai bis zum heutigen Tag.

Der Grund dafür ist, dass durch den Krieg Gold und alle Währungspaare instabil waren.

Alle Roboter weltweit erlitten Verluste.

Aber seit Mai hat sich alles stabilisiert.

Sie können auch in jedem beliebigen Zeitrahmen handeln,

da ich für jeden Timeframe ein passendes Währungspaar ausgewählt habe.

Bitte testen und handeln Sie, meine Lieben!

💰 Empfohlenes Kontoguthaben

📌 Mindestguthaben:

Mindestens 200 $

✅ Optimales Guthaben für stabilen und sicheren Handel:

1000 $

Je höher das Guthaben, desto zuverlässiger arbeitet das Grid-System und desto besser kann es Marktschwankungen ausgleichen.

🔹 Hauptvorteile:

📈 Grid-Trading-Logik basierend auf Kijun-sen oder EMA

🤖 Automatische Lot-Skalierung, je tiefer das Grid wird

🧮 Intelligentes Averaging — kein blindes Martingale

🎯 Dynamischer Take Profit, der mit jeder Ebene steigt

🔍 Spread-Filter, um schlechte Marktbedingungen zu vermeiden

🧘 Optionaler Filter für Seitwärtsmärkte

⚙️ Flexible Parameter für alle Märkte und Handelsstile

AutoGrid Sensei ist kein Glücksspiel. Es ist eine Strategie — vom Markt getestet und durch Logik geschärft. 🥋