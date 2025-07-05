AutoGrid Sensei

              ‼️‼️‼️‼️‼️ после покупки этого робота напишите мне в личку я вам скину полностью инструктию и как с ним работать   ‼️‼️‼️‼️


AutoGrid Sensei — это мощный и дисциплинированный торговый робот-сеточник, работающий на основе логики Kijun-sen (из Ichimoku) или EMA по выбору. Робот автоматически открывает и управляет сеткой ордеров с настраиваемыми объёмами, расстоянием и тейк-профитами. Идеален как для трендовых, так и для флетовых рынков. 

Начинайте тест с мая месяца до сегодняшнего дня.
Причина этого — из-за войны золото и все валютные пары были нестабильны.
Все роботы в мире понесли убытки.

А с мая месяца всё начало нормализоваться.
Также торгуйте на любом таймфрейме,
так как к каждому таймфрейму я подобрал свою рабочую валютную пару.

Поэтому, пожалуйста, проверяйте в тестере и торгуйте, мои дорогие!  

💰 Рекомендации по балансу счета

📌 Минимальный рекомендуемый баланс:
не менее 200$

Оптимальный баланс для стабильной и комфортной торговли:
1000$

Чем выше баланс — тем надёжнее работает сетка и тем больше робот может выдержать нестабильность рынка.

🔹 Основные преимущества:

  • 📈 Сеточная торговля с логикой Kijun-sen или EMA

  • 🤖 Автоматическое наращивание объёма при углублении сетки

  • 🧮 Умное усреднение — без слепого мартингейла

  • 🎯 Динамический тейк-профит, увеличивающийся с глубиной

  • 🔍 Фильтр по спреду для избежания плохих условий

  • 🧘 Возможность включения фильтра «плоского» рынка

  • ⚙️ Гибкие параметры — для всех рынков и стилей    

  • AutoGrid Sensei — это не азарт. Это стратегия, проверенная рынком и закалённая логикой. 🥋 

Рекомендуем также
Boom and Crash Indices Killer EA
Joseph Wonder Obasi
Эксперты
Introducing the Boom and Crash Indices Killer EA for MT5 Welcome to the next evolution in trading with the Boom and Crash Indices Killer EA, specifically designed for MetaTrader 5 (MT5). This expert advisor (EA) is engineered to trade Boom and Crash indices with unparalleled precision, leveraging advanced price action strategies. Here’s a comprehensive overview of what makes this EA a must-have tool for traders looking for consistent profitability and robust performance. Key Features and Benefit
KingKong MT5
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90077. Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/103136 Экспертный советник (EA) «KingKong» — это сложный торговый алгоритм, разработанный для рынка Форекс и использующий стратегию прорыва, которая активируется в периоды повышенной ликвидности рынка. Этот советник создан для извлечения выгоды из значительных движений цен, которые происходят при резком росте объема торгов, гарантируя, что сделки выполняются в оптимальные моменты рын
Envelopes RSI Zone Scalper
Allan Munene Mutiiria
Эксперты
Envelopes RSI Zone Scalper MT5 EA Unleash your trading edge with the Envelopes RSI Zone Scalper MT5 EA , an Expert Advisor for MetaTrader 5, engineered to thrive in any market—forex, commodities, stocks, or indices. This dynamic EA combines the precision of Envelopes and RSI indicators with a zone-based scalping strategy, offering traders a versatile tool to capitalize on price movements across diverse instruments. Whether you’re scalping quick profits or navigating trending markets, this EA del
FREE
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
4 (2)
Эксперты
Discover the power of automated trading with **SimpleTradeGioeste**, an Expert Advisor (EA) designed to optimize your trading operations in the Forex market. This innovative EA combines advanced trading strategies with proven technical indicators, offering an unparalleled trading experience. video backtest :  https://youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Strengths**** - **Multi-Indicator Strategy**: SimpleTradeGioeste employs an integrated approach that combines four main technical ind
FREE
Guard Scalper
Entus Sofian
Эксперты
Guard Scalper EA is a Scalper Robot based on market trend analys. Guard Scalper EA will look for potential High Probability entries as trigger for entry into the market. Guard Scalper EA is good for use on pairs with low spreads such as EURUSD, GBPUSD, or USDJPY Recommendation : Please add and running  Guard Scalper   EA on low spread pairs such as EURUSD, GBPUSD, or USDJPY on M5 timeframes. You can running on that pairs simultanuously Attention : You can start to trade with $ 300 Minimum initi
Indicators Trader MT5
Konstantin Nikitin
Эксперты
Автоматизированный мультивалютный советник с неограниченным количеством валютных пар. При этом можно на каждую отдельную валютную пару указать, как советник будет с ней работать. Можно добавлять ордера вручную. В эксперте не заложена определенная стратегия. Каждый сам выбирает какие функции он будет использовать. И по каким индикаторам и на каких ТФ с ними работать. Реальный счет, который полностью ведет эксперт. Используются MACD и Envelopes . Индикаторы Two Moving Average Envelopes RSI Force I
XpertTrader OBV
Divyansh Ingle
Эксперты
XpertTrader OBV - Advanced Trading System Professional Expert Advisor with On-Balance Volume (OBV) analysis and comprehensive risk management Overview XpertTrader OBV is a sophisticated trading system that combines On-Balance Volume (OBV) analysis with advanced technical indicators to identify high-probability trading opportunities. The system features multiple filtering layers, comprehensive risk management, and flexible trading modes suitable for various market conditions. Key Features On-Bal
FREE
Gold Blaster Smart Scalper EA
Himanshu Mukeshbhai Bhatt
Эксперты
Blaster Gold EA is a hybrid gold robot combining RSI-based precision entries with a smart scalper for extra profit. It opens controlled main trades with fixed DCA layers, auto-profit closing, gap protection and optional news filter. Ultra-safe with preset risk modes and strict 1-main + 1-scalper trade control. Designed for stable XAUUSD automation with strong recovery and consistent profit flow. How it work, RSI Two-Layer EA   is a refined, high-precision automated trading system built for tra
King Experts V2
Craig Alden Matteo
Эксперты
King_Expert EA - Professional Trading System Overview King_Expert EA is a sophisticated automated trading system for MetaTrader 5 that combines trend-following strategies with intelligent risk management. The EA uses a multi-layered approach to identify high-probability trading opportunities while incorporating advanced features like grid averaging and dynamic position management. Core Trading Strategy Primary Signal Generation EMA Crossover System : Uses dual Exponential Moving Averages (21/50
FREE
Price Action Master
VALU VENTURES LTD
Эксперты
Advanced Price Action Master EA - Multi-Strategy Trading System Advanced Price Action Master EA is a professional Expert Advisor that combines multiple analytical approaches, including order flow analysis and Ichimoku with Fibonacci, for automated market execution. Core Strategies: Order Flow Analysis:   Utilizes concepts including order blocks and liquidity analysis. Ichimoku Cloud System:   Multi-timeframe confluence analysis for trend confirmation. Fibonacci Analysis:   Automated detection o
SR Breakout EA MT5
Timo Roth
Эксперты
SR Breakout EA MT4 Launch Promo: Depending on the demand, the EA may become a paid product in the future. Presets:  Click Here Key Features: Easy Installation : Ready to go in just a few steps - simply drag the EA onto any chart and load the settings. Safe Risk Management:   No martingale, grid, or other high-risk money management techniques. Risk management, stop loss, and take profit levels can be adjusted in the settings. Customizable Parameters:   Flexible configuration for individual tradin
FREE
Thanos BETA
Omega J Msigwa
4.08 (12)
Эксперты
Обзор   Thanos EA BETA — это продвинутый торговый робот, использующий передовые технологии ИИ и машинного обучения, специально разработанные для торговых приложений. Оснащенный современными алгоритмами искусственного интеллекта и глубокого обучения, этот советник обеспечивает превосходные предсказательные возможности, превосходя многие существующие модели в этой области. Эта бесплатная бета-версия является площадкой для разработки, где я непрерывно интегрирую новые функции и экспериментирую с
FREE
SP500 Fast Collector
Dmitrij Petrenko
Эксперты
SP500 Fast Collector  Автоматическая скальпинг торговля! Торговая система спрогнозирована что б зарабатывать на колебаниях рынка. Я не предлагаю никаких подарков и бонусов за покупку или положительный отзыв! Советник SP500 Fast Collector проверен в закрытом тесте, показал отличный результат, достоин уважения, и не требует маркетинговых хитростей и манипуляций.  В индекс SP500 входят 505 крупнейших компании США и в среднем он растёт на 10% в год. Уникальная торговая система, основанная на опыте
Grid Machine MT5
Ivan Grachev
4.05 (44)
Эксперты
Советник находит наибольший объём на рынке и определяет уровень для входа. После пересечения уровня в сторону пробоя открывается ордер по рынку. Советник выстраивает двухстороннюю сетку ордеров, подстраиваясь под рынок. Каждое направление ордеров работает отдельно и имеет свой тейкпрофит. Таким образом, советник охватывает весь тренд, начиная с его старта, при этом советник прекрасно проходит и флэтовое состояние рынка, торгуя оба направления. Пожалуйста, ознакомьтесь со всеми моими продуктами:
FREE
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Эксперты
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
DollarEdge Reversal EA Pro
John Samuel Ifegwu
Эксперты
DollarEdge Reversal EA Pro: Обнаружение разворота USD на дневном таймфрейме DollarEdge Reversal EA Pro предназначен для выявления потенциальных условий разворота в основных валютных парах с USD. Он работает на дневном (D1) таймфрейме и использует стратегию разворота влияния USD (UIRS) — макротехнический метод, который оценивает силу или слабость доллара США по нескольким связанным символам. Советник сфокусирован на систематическом обнаружении сигналов, структурированном исполнении и настраиваемы
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
Эксперты
Это последняя итерация моего известного скальпера, Goldfinch EA, впервые опубликованная почти десять лет назад. Он скальпирует рынок при внезапном увеличении волатильности, которое происходит в короткие промежутки времени: он предполагает и пытается извлечь выгоду из инерции движения цены после внезапного ускорения цены. Эта новая версия была упрощена, чтобы позволить трейдеру легко использовать функцию оптимизации тестера, чтобы найти лучшие торговые параметры. [ Руководство по установке | Руко
FREE
Forex Daily Scalping EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Эксперты
Forex Daily Scalping EA is a professional scalping advisor for daily work on the FOREX currency market. In trading, along with experience, traders usually come to understand that the levels of accumulation of stop orders, price and time play a significant role in the market. - Recommend ECN broker with LOW SPREAD: IC Market , Exness, NordFX , FXPRIMUS , Alpari , FXTM PARAMETERS: PRICE - the price distance to be covered in the allotted time period; TIME - time allotted in seconds; HL_PERIOD - n
EA Smile 2 MT5
Luis Enrique Ricales
Эксперты
Советник торгует по двум индикаторам iMA (Moving Average, MA) и одному iRSI (Relative Strength Index, RSI). Принятие решения по торговым сигналам осуществляется только в момент рождения нового бара, а трейлинг и закрытие позиций при достижении прибыли работают на каждом тике. Применено нестандартное решение: период усреднения индикатора   Slow   вычисляется как период усреднения   Fast , умноженный на два, а период усреднения индикатора   RSI   всегда равен периоду усреднения   Fast . Таким обра
FREE
Nova WDX Trader
Anita Monus
Эксперты
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
KT COG Robot MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Эксперты
KT COG Robot is a fully automated Expert Advisor based on the   KT COG Indicator . The COG indicator was originally presented by John F. Ehlers in the May 2002 edition of Technical Analysis of Stocks & Commodities magazine. The EA fires a long trade when COG line cross above the signal line and a short trade is fired when the COG line cross below the signal line.  Adaptive Filtration Our adaptive filtration algorithm combines the original COG formula with the major trend direction and market ac
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
Эксперты
Introducing our innovative Expert Advisor (EA) designed to capitalize on pullback opportunities in the forex market, with the support of the Average True Range (ATR) indicator. This strategy focuses on identifying moments when the price temporarily retraces within a dominant trend, offering potential entry points with controlled risk. The ATR is a volatility indicator that measures the amplitude of price movements over a given period of time. By integrating the ATR into our EA, we can assess the
FREE
Rebatron MT5
Agus Santoso
Эксперты
Блоги MQL5: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/764099 Версия MT4: https://www.mql5.com/ru/market/product/135899 Версия MT5: https://www.mql5.com/ru/market/product/135900 Rebatron – треугольный хеджирующий советник для многопарной стратегии с низким плавающим курсом Rebatron – полностью автоматизированный советник, использующий треугольный метод хеджирования по трём основным валютным парам (пример): EURUSD – GBPUSD – EURGBP Открывая синхронизированные позиции по этим парам, Rebatron формирует
Moving Average Crossover EA MT5
Biswarup Banerjee
Эксперты
Moving Average Strategy EA MT5 — это сложный инструмент автоматической торговли, разработанный для MetaTrader 5, использующий пересечения скользящих средних для захвата разворотов тренда и потенциальных точек входа. Этот экспертный советник предлагает трейдерам универсальное решение с настраиваемыми параметрами, обеспечивая точное исполнение сделок и надежное управление рисками. Тщательно протестированный, он предоставляет эффективные методы входа, гибкие правила выхода и минимальное потребление
Dynamic Trend MACD Expert
Joao M Baltazar Vrea Da Silva
Эксперты
Dynamic Trend MACD Expert is an advanced algorithmic trading solution designed to operate efficiently on MetaTrader 5 (MT5). Using a smart combination of indicators, the algorithm aims to identify profitable trading opportunities based on the MACD indicator and trend analysis. The algorithm incorporates the powerful MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicator to assess the strength and direction of a trend. This allows for accurate analysis of momentum changes in the market. Dynamic T
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (2)
Эксперты
The Keltner Grid Scalper MT5 EA is an automated trading system for MetaTrader 5 platforms. It uses the Keltner Channel indicator for entry signals in a grid-based strategy. This EA generates trades based on Keltner Channel crossovers and manages them through baskets. We designed it for forex pairs on timeframes from M5 to H1 but you can test and optimize on any other. The system organizes trades into baskets, with options for lot sizing, breakeven adjustments, and trailing stops. It includes da
FREE
Adx rsi orion
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
Эксперты
ADX RSI Orion — Smart Trend Alignment Expert Advisor ADX RSI Orion is a precision-engineered Expert Advisor that combines two of the most respected indicators in technical trading — the Relative Strength Index (RSI) and the Average Directional Movement Index (ADX) — into one intelligent and adaptive trading system. Designed for traders who want clarity and automation, this EA identifies high-probability entries only when both momentum and trend strength agree, delivering smart, data-driven dec
FREE
Easy Funded MT5
Barbaros Bulent Kortarla
4.74 (34)
Эксперты
Easy Funded MT5 - это экспертный советник, разработанный для успешного прохождения вызовов HFT на MT5 от фирм-владельцев, которые разрешают его использование. На каких фирмах-владельцах HFT я могу использовать? До сих пор он был протестирован и проверен на Kortana FX и Nova Funding. Я буду продолжать тестировать его на других фирмах-владельцах HFT и вносить обновления при необходимости. Что насчет HFT для MT4? Пожалуйста, ознакомьтесь с Smart Funded HFT для всех фирм-владельцев MT4, которые раз
Strong Trend Catcher
Dominik Patrick Doser
4.39 (36)
Эксперты
The   Strong Trend Catcher  is a powerful and reliable Expert Advisor that can help you to catch big market movements. This EA is based on the Breakout Trading method, which was popularized by the well-known Forex traders Raja Banks and Don Vo. The Breakout Trading method consists of waiting for the breakout of prices from a resistance or support area and then trading in the direction of the breakout. The   Strong Trend Catcher   uses a price action pattern to determine the optimal entry for eac
FREE
RSI Auto Trader
Harun Benge
Эксперты
The RSI-Based Automatic Buy Strategy Expert Advisor (EA) is designed to automatically open buy positions when the RSI indicator enters the oversold zone. It smartly spaces new trades by maintaining a minimum distance between open positions to prevent excessive exposure. With adjustable take profit (TP) levels and lot sizes, this EA is specifically tailored for the XAUUSD (Gold) pair on the M5 timeframe. This Expert Advisor offers reliable and disciplined trade management for traders who want to
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (377)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.72 (36)
Эксперты
AOT MT5 - Мультивалютная система с искусственным интеллектом нового поколения Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   ВАЖНО! После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке: Ресурс Описание Понимание торговой частоты AOT Почему бот не торгует каждый день Как настроить AOT Bot Пошаговое руководство по установке Set files AOT MT5 - это продвинутый Expert Advisor, работающий н
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Эксперты
РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ СЧЕТОМ: MT4 по умолчанию (более 7 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2329380 IC Markets MT5 (более 5 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2340132 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Мое сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 КОПИЕЙ ИЗ 10 ПО 399 ДОЛЛАРОВ! После этого цена будет повышена до 499 долларов. Советн
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Эксперты
ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Эксперты
Важное примечание: Для обеспечения полной прозрачности я предоставляю доступ к реальному инвесторскому счёту, связанному с этим EA, что позволяет вам отслеживать его производительность в реальном времени без каких-либо манипуляций. Всего за 5 дней весь первоначальный капитал был полностью выведен, и с тех пор EA торгует исключительно за счёт прибыли, без какого-либо воздействия на первоначальный баланс.Текущая цена в $199 — это ограниченное предложение при запуске, и она будет увеличена после п
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Эксперты
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (13)
Эксперты
С пециальная цена  $109  (обычная цена: $365) . Руководство по настройке и использованию :  ABS Channel . Мониторинг в реальном времени:   ABS Signal .  Файл настроек от реального сигнала Базовый файл настроек Что такое ABS EA? ABS EA — это профессиональный торговый робот, разработанный специально для XAUUSD (золото) на таймфрейме H1. Он основан на системе Мартингейл с встроенным контролем рисков . Разработанный как для начинающих, так и для опытных трейдеров, ABS EA прост в настройке, по
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Эксперты
Долгосрочный рост. Последовательность. Устойчивость. Pivot Killer EA — это не система для быстрого заработка, а профессиональный торговый алгоритм, созданный для устойчивого роста вашего счёта в долгосрочной перспективе . Разработанный исключительно для XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer — результат многолетних исследований, тестирования и дисциплинированной разработки. Его философия проста: последовательность побеждает удачу . Система прошла стресс-тесты на различных рыночных циклах, изменениях волат
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (4)
Эксперты
X Fusion AI — Нейро-адаптивная гибридная торговая система Скидка на ограниченное время. Осталось всего 7 из 20 — почти распродано. Текущая цена по акции — 149 долларов, скоро вернётся к 999 долларам. Демонстрация работы Реальная торговая производительность После покупки, пожалуйста, не забудьте написать нам в личные сообщения, чтобы получить рекомендуемые параметры, инструкции, меры предосторожности, советы по использованию и другую информацию. Большое спасибо за вашу поддержку. 1. Обзор X Fus
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Эксперты
Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Эксперты
Cryon X-9000 — автономная торговая система с квантовым аналитическим ядром РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ: https://www.mql5.com/en/signals/2347543  Пока многие трейдеры манипулируют результатами, используя советники на центовых счетах или на минимальных балансах , — тем самым фактически показывая, что они не доверяют собственным системам , — данный сигнал работает на реальном счёте в $20 000 . Это отражает реальную инвестицию капитала и обеспечивает прозрачную работу без искусственного завышения показателей
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
Remstone
Remstone
5 (7)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активо
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Эксперты
PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.25 (4)
Эксперты
Реальный мониторинг. Честные тесты. Ноль хайпа. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Прежде чем перейти к техническим деталям, есть две вещи, которые ты должен знать: PipsHunter подтвержден реальным мониторингом на реальном счёте. Экспертный советник работает в живой торговле уже несколько месяцев на реальном счёте (Pepperstone), и мониторинг полностью открыт. Никаких симуляций, никаких скрытых аккаунтов, никаких “идеальных бэктестов” — реальные торговые результаты подтверждают фактическую эффективн
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Эксперты
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА СКИДКА 50% - NANO MACHINE GPT Обычная цена: $997 до Черной пятницы: $498.50 (Скидка будет отражена во время промо-акции.) Начало распродажи: 27 ноября 2025 года - ограниченная акция в честь Черной пятницы. Розыгрыш в Черную пятницу: Все покупатели Nano Machine GPT во время акции Черной пятницы могут принять участие в случайном розыгрыше призов: 1 x активация Syna 1 x активация AiQ 1 x активация Mean Machine GPT Как принять участие: 1) После покупки отправьте мне личное сообщени
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
Эксперты
Первый в мире публичный алгоритм Арбитража между Gold и Bitcoin! Сделки открываются каждый день! Live Signal -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Рекомендуемые брокеры со временем как:  IC Markets Торгуемые пары:  XAUUSD, BTCUSD Символ для прикрепления:  XAUUSD H1 Обязательно проверьте, чтобы в окне  «Обзор Рынка » были добавлены торгуемые валютные пары! Тип счета: ECN/Raw Spread Настройки Префикса: Если у вашего брокера валютная пара имеет префикс у символа, например - XAUUSD _i То
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Эксперты
Обзор Golden Hen EA — это советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, комбинируя восемь независимых торговых стратегий, каждая из которых запускается при различных рыночных условиях и таймфреймах (M5, M30, H2, H4, H6, H12). Советник разработан для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика советника сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку (grid), мартингейл или техники усреднения . Все сделки, открываемые советником
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Эксперты
Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Эксперты
How To Trade Pro (HTTP) EA — профессиональный торговый советник для торговли любыми активами без мартингейла и сеток от автора с 25+ годами опыта. Большинство топовых советников работают с растущим золотом. Они блестяще выглядят в тесте… пока золото растёт. Но что будет, когда тренд исчерпает себя? Кто защитит ваш депозит? HTTP EA не верит в вечный рост — он адаптируется под меняющийся рынок и создан, чтобы широко диверсифицировать ваш инвестиционный портфель и защитить ваш депозит. Он — дисципл
Другие продукты этого автора
GoldSense AI
Narnet Oxim O'g'li
Эксперты
после покупки этого робота напишите мне в личку я вам скину полностью инструктию и как с ним работать !!!! GoldSense AI — ваш профессиональный помощник по торговле XAUUSD (Gold) !!! 2h--3h  !!! GoldSense AI — это мощный советник для MT5, созданный для точной внутридневной и свинг-торговли на золоте. Он использует интеллектуальную комбинацию: Трендовых фильтров (EMA 50 / EMA 200) Уровней Фибоначчи (вход по откатам, выход по расширениям) Свечных паттернов (импульсные свечи, пин-бары, поглощ
Фильтр:
Lin Shi Zhi
150
Lin Shi Zhi 2025.07.11 11:55 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Ответ на отзыв