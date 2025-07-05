‼️‼️‼️‼️‼️ после покупки этого робота напишите мне в личку я вам скину полностью инструктию и как с ним работать ‼️‼️‼️‼️





AutoGrid Sensei — это мощный и дисциплинированный торговый робот-сеточник, работающий на основе логики Kijun-sen (из Ichimoku) или EMA по выбору. Робот автоматически открывает и управляет сеткой ордеров с настраиваемыми объёмами, расстоянием и тейк-профитами. Идеален как для трендовых, так и для флетовых рынков.

Начинайте тест с мая месяца до сегодняшнего дня.

Причина этого — из-за войны золото и все валютные пары были нестабильны.

Все роботы в мире понесли убытки.

А с мая месяца всё начало нормализоваться.

Также торгуйте на любом таймфрейме,

так как к каждому таймфрейму я подобрал свою рабочую валютную пару.

Поэтому, пожалуйста, проверяйте в тестере и торгуйте, мои дорогие!

💰 Рекомендации по балансу счета

📌 Минимальный рекомендуемый баланс:

не менее 200$

✅ Оптимальный баланс для стабильной и комфортной торговли:

1000$

Чем выше баланс — тем надёжнее работает сетка и тем больше робот может выдержать нестабильность рынка.

