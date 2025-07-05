AutoGrid Sensei
- Эксперты
- Narnet Oxim O'g'li
- Версия: 1.19
- Обновлено: 17 июля 2025
- Активации: 5
‼️‼️‼️‼️‼️ после покупки этого робота напишите мне в личку я вам скину полностью инструктию и как с ним работать ‼️‼️‼️‼️
AutoGrid Sensei — это мощный и дисциплинированный торговый робот-сеточник, работающий на основе логики Kijun-sen (из Ichimoku) или EMA по выбору. Робот автоматически открывает и управляет сеткой ордеров с настраиваемыми объёмами, расстоянием и тейк-профитами. Идеален как для трендовых, так и для флетовых рынков.
Начинайте тест с мая месяца до сегодняшнего дня.
Причина этого — из-за войны золото и все валютные пары были нестабильны.
Все роботы в мире понесли убытки.
А с мая месяца всё начало нормализоваться.
Также торгуйте на любом таймфрейме,
так как к каждому таймфрейму я подобрал свою рабочую валютную пару.
Поэтому, пожалуйста, проверяйте в тестере и торгуйте, мои дорогие!
💰 Рекомендации по балансу счета
📌 Минимальный рекомендуемый баланс:
не менее 200$
✅ Оптимальный баланс для стабильной и комфортной торговли:
1000$
Чем выше баланс — тем надёжнее работает сетка и тем больше робот может выдержать нестабильность рынка.
🔹 Основные преимущества:
-
📈 Сеточная торговля с логикой Kijun-sen или EMA
-
🤖 Автоматическое наращивание объёма при углублении сетки
-
🧮 Умное усреднение — без слепого мартингейла
-
🎯 Динамический тейк-профит, увеличивающийся с глубиной
-
🔍 Фильтр по спреду для избежания плохих условий
-
🧘 Возможность включения фильтра «плоского» рынка
-
⚙️ Гибкие параметры — для всех рынков и стилей
-
AutoGrid Sensei — это не азарт. Это стратегия, проверенная рынком и закалённая логикой. 🥋
