TimeTake Candestick Countdown MT5

TimeTake v2.00 es un indicador de cuenta atrás de velas ligero y ultra limpio para MetaTrader 5 que muestra en tiempo real cuántos minutos y segundos faltan para que se cierre la vela actual.

Diseñado para los operadores que aman la simplicidad y odian los gráficos desordenados, TimeTake muestra sólo lo que importa: una cuenta atrás en negrita, perfectamente legible en la esquina inferior izquierda.

Características principales

Cuenta atrás en tiempo real (MM:SS o HH:MM:SS o incluso días en gráficos mensuales)

Adapta automáticamente el formato: → 05:23 en M1-H4 → 02:15:47 en marcos temporales superiores → 3D 12:04:11 en MN1 si es necesario.

Una única y limpia Alerta cuando la vela realmente se cierra (sin spam, sin duplicados)

Funciona perfectamente en todos los marcos temporales (M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1, MN1)

Sin inundación de alertas históricas al conectar el indicador, cambiar de símbolo o cambiar de marco temporal

Posición, color y tamaño de fuente totalmente personalizables

Cero lag, uso mínimo de CPU

Por qué los operadores aman TimeTake v2.00

Perfecto para scalpers que entran/salen exactamente al cierre de la vela

Ideal para operadores ICT/SMC que esperan el cierre de la vela de "bloqueo de órdenes

Ideal para operadores de noticias que necesitan saber con precisión cuándo termina la vela H1/D1 actual

Tipo de letra "Consolas Bold" - se ve profesional en cualquier tema gráfico

Parámetros de entrada

Parámetro Descripción Por defecto Desplazamiento_x Distancia horizontal desde la esquina inferior izquierda 10 píxeles Desplazamiento_y Distancia vertical desde la esquina inferior izquierda 30 píxeles color_texto Color del texto del temporizador Lima tamaño_fuente Tamaño de fuente 10 alert_enabled Activar o desactivar la alerta de cierre de vela verdadero

Notas técnicas

Utiliza el método más seguro posible para detectar nuevas velas (TimeCurrent() ≥ hora de cierre prevista + guardia estática)

100 % inmune al spam de inicialización que plaga la mayoría de los indicadores de cuenta atrás

Funciona tanto en el trading en vivo como en el probador de estrategias

Historial de versiones

v2.00 (Diciembre 2025) - Reescritura completa de la lógica de alerta: una alerta limpia por vela, estilo minimalista original preservado.

Instalación

Copie el archivo .mq5 en su carpeta MQL5/Indicators Reinicie MetaTrader 5 o actualice el Navegador Arrastre TimeTake v2.00 a cualquier gráfico Disfrute de un temporizador de cuenta atrás limpio, fiable y sin tonterías

TimeTake v2.00 - Porque cada segundo cuenta. Diseño minimalista. Máxima precisión. Cero dramatismo.



