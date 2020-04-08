TimeTake Candestick Countdown MT5
- Indicadores
- Lungile Mbanjwa
- Versión: 2.2
- Actualizado: 18 diciembre 2025
TimeTake v2.00 es un indicador de cuenta atrás de velas ligero y ultra limpio para MetaTrader 5 que muestra en tiempo real cuántos minutos y segundos faltan para que se cierre la vela actual.
Diseñado para los operadores que aman la simplicidad y odian los gráficos desordenados, TimeTake muestra sólo lo que importa: una cuenta atrás en negrita, perfectamente legible en la esquina inferior izquierda.
Características principales
- Cuenta atrás en tiempo real (MM:SS o HH:MM:SS o incluso días en gráficos mensuales)
- Adapta automáticamente el formato: → 05:23 en M1-H4 → 02:15:47 en marcos temporales superiores → 3D 12:04:11 en MN1 si es necesario.
- Una única y limpia Alerta cuando la vela realmente se cierra (sin spam, sin duplicados)
- Funciona perfectamente en todos los marcos temporales (M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1, MN1)
- Sin inundación de alertas históricas al conectar el indicador, cambiar de símbolo o cambiar de marco temporal
- Posición, color y tamaño de fuente totalmente personalizables
- Cero lag, uso mínimo de CPU
Por qué los operadores aman TimeTake v2.00
- Perfecto para scalpers que entran/salen exactamente al cierre de la vela
- Ideal para operadores ICT/SMC que esperan el cierre de la vela de "bloqueo de órdenes
- Ideal para operadores de noticias que necesitan saber con precisión cuándo termina la vela H1/D1 actual
- Tipo de letra "Consolas Bold" - se ve profesional en cualquier tema gráfico
Parámetros de entrada
|Parámetro
|Descripción
|Por defecto
|Desplazamiento_x
|Distancia horizontal desde la esquina inferior izquierda
|10 píxeles
|Desplazamiento_y
|Distancia vertical desde la esquina inferior izquierda
|30 píxeles
|color_texto
|Color del texto del temporizador
|Lima
|tamaño_fuente
|Tamaño de fuente
|10
|alert_enabled
|Activar o desactivar la alerta de cierre de vela
|verdadero
Notas técnicas
- Utiliza el método más seguro posible para detectar nuevas velas (TimeCurrent() ≥ hora de cierre prevista + guardia estática)
- 100 % inmune al spam de inicialización que plaga la mayoría de los indicadores de cuenta atrás
- Funciona tanto en el trading en vivo como en el probador de estrategias
Historial de versiones
- v2.00 (Diciembre 2025) - Reescritura completa de la lógica de alerta: una alerta limpia por vela, estilo minimalista original preservado.
Instalación
- Copie el archivo .mq5 en su carpeta MQL5/Indicators
- Reinicie MetaTrader 5 o actualice el Navegador
- Arrastre TimeTake v2.00 a cualquier gráfico
- Disfrute de un temporizador de cuenta atrás limpio, fiable y sin tonterías
TimeTake v2.00 - Porque cada segundo cuenta. Diseño minimalista. Máxima precisión. Cero dramatismo.