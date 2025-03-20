Bitcoin Scalper by InfernoChris
- Asesores Expertos
- Olga Jagodzinska
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
BTC Scalper Bot
Propósito y Visión General:
El "BTC Scalper Bot" está diseñado para la negociación diaria automatizada en el mercado de criptomonedas, centrándose principalmente en el par BTC/USDT (símbolo por defecto: "BTCUSDT"). Su objetivo principal es realizar un análisis técnico mientras se gestiona el riesgo a través de un límite de pérdida diario y un mecanismo dinámico de trailing stop.
Principales características y funcionalidades:
-
Análisis técnico:
-
Aprovecha múltiples indicadores técnicos, incluyendo:
- RSI (Índice de Fuerza Relativa)
- Oscilador Estocástico:
- Momentum
- SMA
- Análisis de Volumen
-
Modo Flexible
-
Tope dinámico
-
Análisis Multi-Timeframe
Notas adicionales:
- Supervisión
- Divulgación de riesgos
- Consideración de noticias: Se aconseja no operar durante la publicación de noticias importantes sobre el USD, ya que estos eventos pueden provocar un comportamiento impredecible del mercado y un aumento de la volatilidad.
Can be used with BTCUSD and ETHUSD. Straight forward to configure. Backtesting is easy to do. The safety features to protect your account are very nice to have! Only one question so far to the author who replied within a short period of time. Two thumbs up!