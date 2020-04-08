Easytrend Gold MT5

¿Cansado de indicadores confusos, especialmente al operar en el volátil mercado del Oro? EasyTrend Gold MT5 está diseñado para domar la volatilidad del Oro en cualquier marco temporal. Utiliza el poder del ATR para traducir los movimientos bruscos del Oro en una única línea de tendencia, clara y dinámica, que elimina el ruido.

Ya sea haciendo scalping en M1 o swing trading en H4, puedes visualizar la dirección y la fuerza de la tendencia, identificar fácilmente los periodos de consolidación y obtener una visión intuitiva sobre cuándo es el momento de actuar en el XAU/USD.

Otros Activos Recomendados

Aunque está optimizado para activos volátiles como el Oro, la lógica de EasyTrend es altamente eficaz en una variedad de mercados conocidos por sus fuertes tendencias:

  • Principales Pares de Forex: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY

  • Índices Bursátiles: US500 (S&P 500), US100 (NASDAQ), GER30 (DAX)

  • Criptomonedas: BTC/USD (Bitcoin), ETH/USD (Ethereum)

  • Materias Primas: WTI/USOIL (Petróleo Crudo)

1. La Estrategia: Cómo Funciona el Indicador en la Práctica

EasyTrend es un indicador de seguimiento de tendencia que utiliza el Average True Range (ATR) para crear una línea dinámica que se ajusta a la volatilidad del mercado. Su principal objetivo es proporcionar una representación visual clara e intuitiva de la dirección de la tendencia predominante.

La lógica es simple y eficaz:

  • Tendencia Alcista (Línea Azul): Cuando el indicador muestra una línea azul posicionada debajo de las velas (candlesticks), señala una tendencia alcista. En esta condición, la línea actúa como un nivel de soporte dinámico. Mientras los precios se mantengan por encima de la línea azul, la tendencia alcista se considera vigente. El cambio de color de rojo a azul sugiere el inicio de un potencial movimiento alcista.

  • Tendencia Bajista (Línea Roja): Inversamente, cuando una línea roja aparece por encima de las velas, el indicador apunta a una tendencia bajista. La línea pasa a funcionar como una resistencia dinámica. La permanencia de los precios por debajo de la línea roja refuerza la continuación de la tendencia bajista. La transición del color azul al rojo indica el inicio de un posible movimiento bajista.

2. Interpretando el Ángulo de la Línea (Fuerza de la Tendencia)

La inclinación de la línea de EasyTrend es una característica visual poderosa que ayuda a evaluar la fuerza y el momentum del mercado.

  • Ángulo Pronunciado (Tendencia Fuerte): Un ángulo acentuado en la línea, ya sea hacia arriba (azul) o hacia abajo (rojo), indica una tendencia fuerte y con buen momentum. Cuando la línea se mueve rápidamente junto con el precio, esto refleja un mercado direccional y con una fuerte participación de los operadores.

  • Ángulo Horizontal (Mercado Lateral / Consolidación): Cuando la línea del indicador se vuelve plana y horizontal, es una señal clara de que el mercado ha perdido su impulso direccional. Esto indica un período de consolidación o lateralización. Para un trader de tendencia, esta es una alerta visual importante, que sugiere que las estrategias de seguimiento de tendencia pueden ser menos eficaces. Durante estos períodos, la línea define niveles de soporte o resistencia horizontales muy claros.

3. Adaptación a la Volatilidad y Filtrado de Ruido

Los activos y marcos temporales volátiles requieren herramientas responsivas. Al estar basado en el ATR, EasyTrend se ajusta dinámicamente a la volatilidad del mercado. Esto significa que, en mercados más volátiles, la línea se alejará más del precio, mientras que en mercados de baja volatilidad, estará más cerca.

Adicionalmente, la lógica de "escalones" (stair-steps) de la línea ayuda a filtrar el ruido menor del mercado, evitando cambios de color en cada movimiento insignificante del precio y ayudando al trader a mantenerse posicionado en la tendencia principal durante más tiempo.

Conclusión y Recomendaciones

EasyTrend es una herramienta de análisis técnico visualmente intuitiva y eficaz, diseñada para simplificar la identificación de tendencias, soportes y resistencias dinámicas. Se destaca por su claridad al diferenciar entre mercados con fuerte tendencia y períodos de consolidación lateral.


Productos recomendados
Deposit Supercharger
Yaroslav Varankin
Indicadores
Supercargador de depósitos: Indicador de Tendencia Optimizado Este indicador se basa en tres indicadores de análisis técnico y dos filtros, proporcionando señales más precisas. Descripción: Indicadores Técnicos: El indicador opera en base a tres indicadores de análisis técnico que ayudan a determinar la dirección de la tendencia y los posibles puntos de reversión. Filtros: Para filtrar las señales, utiliza los máximos y mínimos del precio de los dos últimos días (niveles de soporte y resistenci
Predator 8 AI
Teng Fei Zhu
Indicadores
Predator 8 AI Predice la Probabilidad de Continuación de la Tendencia de las Próximas 8 Velas _______________________________________________________________________________________ Características Principales Salida en tiempo real de la probabilidad de las próximas 8 velas arriba/abajo/al lado por barra Modelo de aprendizaje profundo Lasso+Attention incorporado (totalmente integrado, sin internet, sin necesidad de codificación) Cero repintado - las señales históricas nunca parpadean Soporta tod
Double Stochastic MT5
Andrei Salanevich
Indicadores
El indicador de divisas RSI estocástico doble es una modificación del oscilador estocástico para la plataforma MetaTrader 5. INFORMACIÓN SOBRE EL INDICADOR El indicador forex de Doble Estocástico implementa un doble estocástico aplicado al RSI, utilizando niveles flotantes en lugar de fijos para evaluar la sobreventa y la sobrecompra. En los casos en que el período RSI es < = 1, obtienes solo un doble estocástico. Puede usar suavizado adicional de los resultados(el EMA incorporado se usa pa
Kagi Indicator
Arinze Michael Ejike
Indicadores
Indicador Kagi Avanzado con Adaptación ATR y Alertas Inteligentes Transforme su análisis de precios con este indicador Kagi profesional que filtra el ruido del mercado y destaca cambios genuinos de tendencia. Basado en métodos tradicionales japoneses de gráficos de los mercados de arroz de la década de 1870, esta herramienta se enfoca puramente en movimientos significativos de precios mientras ignora fluctuaciones basadas en el tiempo. Características Principales: Métodos Duales de Reversión Del
Trend Strength MA indicator for MT5
Renaud Herve Francois Candel
Indicadores
Indicador Trend Strength MA Trend Strength MA forma parte de una serie de indicadores utilizados para caracterizar las condiciones del mercado. Casi cualquier estrategia sólo funciona en determinadas condiciones de mercado. Por lo tanto, es importante poder caracterizar las condiciones del mercado en cualquier momento: dirección de la tendencia, fuerza de la tendencia, volatilidad, etc. Trend Strength MA es un indicador que se utiliza para caracterizar la fuerza de la tendencia: Alcista extr
Compression Breakout Indicator
Truong Van Huy
Indicadores
Indicador de zona de compresión potencial de la oferta y la demanda Este indicador identifica posibles zonas de compresión (oferta y demanda) en múltiples plazos. Destaca las zonas en las que el mercado se ha estado consolidando y es probable que acumule energía antes de una ruptura. Cuando aparece una flecha, indica una posible ruptura de la zona de compresión. Los operadores pueden entonces considerar la posibilidad de colocar órdenes de compra o venta en la dirección de la ruptura, siguien
Returns based Bollinger Bands
Florian Nuebling
Indicadores
Bandas de Bollinger basadas en la rentabilidad Este indicador caracteriza el precio y la volatilidad proporcionando un canal/banda de desviaciones estándar como las Bandas de Bollinger. Al contrario que las Bandas de Bollinger estándar, que utilizan el precio directamente, este indicador utiliza los rendimientos debido a la normalización. Las Bandas de Bollinger estándar, basadas directamente en el precio, fueron uno de los primeros métodos cuánticos o estadísticos disponibles para los operadore
HMA Trend Professional MT5
Pavel Zamoshnikov
4.25 (4)
Indicadores
Versión mejorada del indicador gratuito HMA Trend (para MetaTrader 4) con análisis estadístico. HMA Trend es un indicador de tendencia basado en la media móvil de Hull (HMA) con dos periodos. La HMA con un periodo lento identifica la tendencia, mientras que la HMA con un periodo rápido determina los movimientos a corto plazo y las señales en la dirección de la tendencia. Las principales diferencias con respecto a la versión gratuita: Capacidad de predecir la probabilidad de un cambio de tendenc
Pip Counter MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
KT Pip Counter es un indicador sencillo e informativo que muestra datos esenciales en tiempo real. Esta información crítica puede ser muy útil para el trader durante una sesión de alta intensidad. Características Muestra el beneficio/pérdida actual en divisa, pips y porcentaje. Muestra el spread vigente.  Indica el tiempo restante para el cierre de la vela en curso. Diferentes esquemas de color según beneficio o pérdida. Posición y diseño del texto totalmente personalizables.  Uso mínimo de rec
Bear Bull Wave
Leonid Basis
Indicadores
Este indicador funciona en todos los pares de divisas y marcos de tiempo (TF). Un parámetro de entrada: nPeriod - número de barras para el cálculo del histograma. Recomiendo optimizar el valor de nPeriod para cada TF. Si los polos verdes del histograma cruzan la línea cero desde abajo, entonces se puede abrir una posición larga. Si los polos rojos del histograma cruzan la línea cero desde arriba, entonces se puede abrir una posición larga.
MFI with Dynamic OSB zones MT5 r
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "MFI con zonas dinámicas de sobreventa/sobrecompra" para MT5, sin repintado. - Money_Flow_Index (MFI) es un oscilador técnico que utiliza datos de precio y volumen para identificar zonas de sobreventa y sobrecompra. - Es ideal para tomar operaciones de venta desde la zona dinámica de sobrecompra y operaciones de compra desde la zona dinámica de sobreventa. - MFI es muy útil para detectar divergencias y también es ideal para combinarlo con la acción del precio. - Zona din
Visual Polar Bear RSI Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Visual Polar Bear RSI - El Indicador de Momento Definitivo Deje de adivinar y empiece a ver el verdadero impulso del mercado. El Visual Polar Bear RSI no es sólo otro indicador técnico; es una completa herramienta de trading diseñada para ofrecerle una clara ventaja. Diseñado con un motor de cálculo único y patentado, este indicador proporciona señales más suaves, claras y procesables que el Índice de Fuerza Relativa estándar. En esencia, el Visual Polar Bear RSI sustituye la fórmula clásica de
HiLo Activator Plus
Rodrigo Galeote
5 (1)
Indicadores
HiLo Activator es uno de los indicadores más utilizados para determinar tendencia. Encuéntrelo aquí esta versión personalizada de Gekko con la capacidad de personalizar el período y los colores. Este indicador también traza flechas hacia arriba y hacia abajo cuando hay un cambio en la tendencia, lo que indica puntos de entrada y salida muy fuertes HiLo se adapta bien a diferentes tipos de períodos para la negociación intradiaro. Puedes entender fácilmente cuándo es el momento de comprar o vender
BeST RevEngEmaRsi Strategy MT5
Eleni Koulocheri
Indicadores
BeST_RevEngEMARSI Strategy es un indicador MT5 que se basa en el indicador RevEngEMARSI de Giorgos Siligardos que fue presentado en su artículo "Reverse Engineering RSI (II) " (TASC_Aug 2003 ) como una nueva variación de su indicador RSI inverso y que transforma la media móvil exponencial del RSI en una curva en el gráfico de precios, simplificando el método de proyección de precios y mejorando su representación visual. La estrategia BeST_RevEngEMARSI al implementar los cruces con su Media Móvi
Signal forex Buy and Sell
Vasilii Apostolidi
Indicadores
El indicador muestra las señales de compra y de venta. Таймфрем: cualquiera.  Валюная de Vapor: cualquiera. La opción alertsMessage - desactiva y activa el diálogo de mensaje. La opción alertsSound - desactiva o activa el sonido.  La opción de Arrow Type - para seleccionar un icono de las flechas 1)Verificar  Tres de complejos métodos de filtrado de las señales del indicador: la dirección con la indicación del indicador con mayor período de tiempo. 2)Usar el gráfico del MACD. 3)
Trend Acceleration 5
Svetoslav Boyadzhiev
Indicadores
"Trend Acceleration 5" está diseñado para ayudar a los operadores a navegar por la situación del mercado. El indicador muestra tres "Medias Móviles" de múltiples marcos temporales, que muestran la tendencia del movimiento de los precios de los instrumentos financieros. Son la base para el análisis de las dependencias, que con gran éxito muestran la aceleración o desaceleración de la tendencia (tendencia) de los mercados financieros. La elección de utilizar tres medias móviles en el indicador "T
FVG Imbalance Zones
Pierre Alexis Blond
Indicadores
Descripción del Indicador de Zonas de Desequilibrio FVG El Indicador de Zonas de Desequilibrio FVG es una poderosa herramienta diseñada para identificar posibles desequilibrios de precios en los gráficos financieros. Desarrollado por Pierre-Alexis Blond, este innovador indicador marca las áreas donde la oferta y la demanda pueden divergir significativamente, proporcionando a los traders información valiosa sobre posibles puntos de reversión en el mercado. Características principales: Detección d
ChartMaster
Javier Diaz Perete
Indicadores
Descripción del indicador El indicador "TrendFusion " está diseñado para MetaTrader 5 y ofrece un análisis exhaustivo mediante la combinación de indicadores técnicos clave como RSI, EMA, ATR, ADX y MACD. Ayuda a los operadores a tomar decisiones informadas representando visualmente estos indicadores y destacando las posibles oportunidades de negociación. Esta herramienta es especialmente útil para analizar la dinámica del mercado en varios activos, como pares de divisas o acciones. Funcionalida
SuperTrend Indicator for MT5
Vijaykumar Jayantilal Panchal
Indicadores
Supertrend es un indicador técnico relativamente impopular que fue desarrollado, como se indicó anteriormente, por Olivier Sebam para ayudar a los comerciantes a identificar tendencias y saber cuándo comprar o vender un activo financiero. El indicador no se encuentra por defecto en TradingView y MetaTrader. Aún así, puede encontrar indicadores Supertrend hechos a medida en el mercado. Cuando se aplica en un gráfico, el indicador de supertendencia es visible con sus dos colores. Si bien se pued
Marubozu Pro MT5
N'da Lemissa Kouame
Indicadores
Descripción comercial - Marubozu Pro (MT5) Descripción Marubozu Pro es un indicador profesional para MetaTrader 5 que detecta automáticamente velas Marubozu (alcistas y bajistas) directamente en su gráfico. Ayuda a los operadores a identificar el fuerte impulso del mercado donde los compradores o vendedores toman el control total, mostrando flechas visuales claras para las señales de compra y venta. Esta herramienta está diseñada para ser sencilla, eficaz y rápida , perfecta para el trading m
Momentum Explosion Pro
Jeffrey Quiatchon
Indicadores
Momentum Explosion Pro es un indicador de negociación avanzado diseñado para ayudar a los operadores a identificar y aprovechar los potentes movimientos del mercado. Mediante el análisis de la dinámica del momento y la volatilidad, esta herramienta proporciona señales claras de compra y venta, permitiendo a los operadores tomar decisiones precisas y oportunas. Características principales: Señales de impulso y explosión: Detecta con precisión los cambios en el impulso del mercado y los movimiento
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicadores
Versión MT4  |  FAQ El Indicador Owl Smart Levels es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye la estructura de onda correcta del mercado y los niveles de Fibonacci que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indicador Asesor de c
Pocket Options KC with MA Confirmation
Matthew Palulis
Indicadores
ocket Options Keltner Channel con MA v3.12 Nombre del Indicador: Keltner Channel v3.12 - Indicador avanzado de tendencia y señal Versión: 3.12 Fecha de lanzamiento: 2024 Plataforma: MetaTrader 5 (MT5) Categoría: Indicadores de Tendencia Visión general Keltner Channel v3.12 es un indicador de seguimiento de tendencias que combina los Canales de Keltner con las Medias Móviles (MA1 y MA2) para identificar rupturas, cambios de tendencia y cambios de impulso. Esta herramienta proporciona señales de
Visual Dynamic Trend Analyzer Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Analizador dinámico visual de tendencias: Su mejor compañero para operar con tendencias Desbloquee el poder de la negociación de tendencias clara y segura con el Analizador Dinámico de Tendencias Visual. Este indicador meticulosamente elaborado para MetaTrader está diseñado para eliminar el ruido del mercado y proporcionarle señales de compra y venta precisas y fáciles de seguir, transformando su gráfico en un mapa claro de la dirección del mercado. Por sólo 30 $, obtenga una ventaja indispensa
The Cube Regressions
Alexandro Matos
Indicadores
Nombre del producto: El Cubo Regresiones - El Oráculo de las Tendencias Futuras Predecir el mercado con precisión quirúrgica - Tecnología de regresión avanzada El indicador que proyecta los movimientos de los precios con 5 minutos de antelación Descripción completa: Libere el poder del análisis predictivo con ANHURIX PRO, un indicador revolucionario basado en: Regresión Lineal Militar - Algoritmo desarrollado para las fuerzas especiales del mercado financiero. Análisis de dispersión
MFI with Alerts MT5 r
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "MFI con Alertas" para MT5, sin repintado. - El Índice de Flujo de Dinero (MFI) es un oscilador técnico que utiliza datos de precio y volumen para identificar zonas de sobreventa y sobrecompra. - Alertas integradas para PC y móvil: entrada y salida de zonas de sobreventa/sobrecompra. - Niveles de activación de alertas ajustables. - El oscilador MFI proporciona información sobre el impulso alcista y bajista del precio. - Ideal para entradas de venta desde sobrecompra cuan
Bitcoin Prophet Scalper
Thomas Bradley Butler
Indicadores
Explicación Detallada del Uso del Indicador para Operar con Bitcoin 1. Entender el indicador El indicador utiliza medias móviles y ATR (Average True Range) para detectar tendencias y generar señales de compra/venta. Es similar al Trade Sniper pero diseñado para BTC. 2. Configurar Periodos para Diferentes Marcos de Tiempo Configure el indicador con periodos adecuados para cada marco de tiempo. Aquí hay una tabla sugerida para periodos y ajustes de stoploss/take profit basados en ATR: Periodo PERÍ
SuperTrend RelativeVolume KDE
Zhen Hao Wu
Indicadores
Título del producto: SuperTrend + Volume Confirmation Pro Descripción del producto: Eleve su operativa en SuperTrend con el indicador Volume Confirmation Pro. Esta herramienta integra sofisticados análisis de volumen directamente en el marco de SuperTrend, con el objetivo de mejorar la calidad de la señal mediante la evaluación de la fuerza y la convicción detrás de los movimientos de tendencia. Vaya más allá de la simple acción del precio y obtenga una visión más profunda de la dinámica del me
SimSim Arrow Momentum MT5
Aleksandr Tyunev
Indicadores
SimSim Arrow Momentum es un indicador "Momentum" estándar, pero en versión flecha. Versión para MetaTrader 4 Los parámetros del indicador son similares a los estándar, más un parámetro adicional Delta . Delta = 0 - 100 Desviaciones a partir del valor 100. Es posible cambiar el nivel del indicador 100, tanto más como menos. El indicador genera una señal cuando el precio cruza la línea de nivel = 100 +- Delta. Habilite “CONTROL DEAL” para la operación y las operaciones basadas en la señal del in
Turte Soup
Arnold Byarufu
Indicadores
Este indicador de MetaTrader 5 ayuda a los operadores identificando y marcando dos niveles importantes en el gráfico: 1. Máximo del día anterior (PDH): - El precio más alto alcanzado en el mercado durante el día anterior. 2. Mínimo del día anterior (PDL): - El precio más bajo alcanzado en el mercado durante el día anterior.Mínimo del día anterior (PDL): - El precio más bajo alcanzado en el mercado durante el día de negociación anterior. Cómo funciona: 1. Inicialización: - Cuando adjunta el i
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
Support And Resistance Screener está en un indicador de nivel para MetaTrader que proporciona múltiples herramientas dentro de un indicador. Las herramientas disponibles son: 1. Cribador de estructura de mercado. 2. Zona de retroceso alcista. 3. Zona de retroceso bajista. 4. Puntos pivotes diarios 5. Puntos de pivote semanales 6. Puntos Pivotes mensuales 7. Fuerte soporte y resistencia basado en patrón armónico y volumen. 8. Zonas de nivel de banco. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de so
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicadores
Easy Buy Sell es un indicador de mercado para la apertura y cierre de posiciones. Facilita el seguimiento de las entradas en el mercado mediante alertas. Indica los puntos de cambio de tendencia cuando un precio alcanza valores extremos y el momento más favorable para entrar en el mercado. es tan eficaz como un Fibonacci para encontrar un nivel pero utiliza herramientas diferentes como un algoritmo basado en los indicadores ATR y el Oscilador Estocástico. Usted puede modificar estos dos paráme
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indicadores
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 es un indicador para MetaTrader 5 que automatiza el análisis de la estructura de mercado y los conceptos ICT / Smart Money . No abre operaciones ni gestiona órdenes: es una herramienta de análisis visual , no un robot de trading automatizado. Qué muestra el indicador El indicador escanea el gráfico y destaca la siguiente información : Estructura de mercado : swings clave, HH, HL, LH, LL Rupturas de estructura 
Otros productos de este autor
Multisignal Divergence Gold M1 Scalper Pro
Glaudes Laurislei Moreira
Indicadores
Domine el volátil mercado del Oro (XAUUSD) en el marco temporal M1 con el Multisignal Divergence Gold M1 Scalper Pro . Este indicador no es una herramienta más, sino un motor de trading avanzado, meticulosamente diseñado para proporcionar a los scalpers señales de entrada de alta precisión, filtrando el ruido y centrándose en confluencias robustas. El reto del scalping de oro M1: El scalping, especialmente en un activo como el Oro en la M1, exige velocidad, precisión y una habilidad excepcional
Gold Oracle Scalper Adaptive
Glaudes Laurislei Moreira
Asesores Expertos
Gold Oracle M1 - Estrategia adaptativa para el ORO con gestión dinámica del riesgo Presentamos Gold Oracle , un Asesor Experto (EA) meticulosamente desarrollado y probado específicamente para operar con el activo ORO (XAUUSD) en el marco temporal M1. Este EA es el resultado de una exhaustiva investigación y optimización, buscando un equilibrio entre rentabilidad y, fundamentalmente, una sólida gestión del riesgo que se adapte a las diferentes condiciones del mercado. Si está buscando una soluci
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario