True Momentum LPD

Versión MT5: Este indicador representa un auténtico oscilador de momentum según la verdadera definición de "Momentum", y tal y como se realiza mediante las técnicas de filtrado digital.(Nota: descargue un conjunto completo de osciladores de impulso auténticosaquí).Aquí se puede encontrar un artículo académicosobre el tema escrito por el desarrollador actual, pero en esta descripción sólo tomaremos prestado el mínimo de marco conceptual y matemático necesario. En el proceso, exponemos algunos mitos de larga data sobre los indicadores que supuestamente miden el momento del precio, y en particular el llamado "Oscilador de Momento", que se incluye entre los indicadores estándar de MT.

En mis anteriores indicadores gratuitos (MT4:DFT del Precio y Respuesta en Frecuencia Q n D), se puede obtener una introducción al análisis de frecuencias para obtener el reconocimiento de que muchos indicadores técnicos tienen la forma de filtros digitales lineales.

Un oscilador de momento de precio ideal tiene la respuesta de frecuencia de magnitud que se muestra en la segunda captura de pantalla. La respuesta es lineal hasta una frecuencia de corte más allá de la cual todas las frecuencias más altas se filtran para eliminar el ruido. Cuanto mayor sea la frecuencia de corte, más rápida será la respuesta (máximo 0,5). La región lineal inicial es necesaria para que el filtro actúe como un diferenciador, que es la encarnación del concepto de impulso. Un filtro con una respuesta en frecuencia de este tipo se denomina diferenciador de paso bajo(LPD), y es objeto de numerosas investigaciones en el campo del procesamiento digital de señales (DSP) . Los filtros prácticos que cumplen este criterio deben tener necesariamente un gran orden de filtrado con un enorme retardo de señal. Así que, en la práctica, el objetivo es sólo aproximarse a esta respuesta en frecuencia en forma de delta.

La tercera captura de pantalla muestra la respuesta en frecuencia del "Momentum Oscillator" en el terminal MT4. Metaquotes Corp haría bien en eliminarlo de su plataforma. Una investigación cuidadosa del oscilador muestra muchas inconsistencias entre los movimientos del precio y los movimientos del indicador (y no estoy hablando de divergencias).

La cuarta captura de pantalla muestra una comparación de la respuesta en frecuencia del MACD y el Biquad LPD. Ambos tienen las características necesarias para ser reconocidos como osciladores de momentum (y también el Awsome Oscillator) . Pero el Biquad LPD es mejor. Es más lineal en la región lineal y apaga más el ruido de alta frecuencia. El retraso también es menor que el MACD en el rango de frecuencia importante (captura de pantalla cinco). La alta supresión de ruido del LPD permite la implementación de la aceleración verdadera teniendo una respuesta de frecuencia parabólica como se muestra en la captura de pantalla 6. Compárese la captura de pantalla cinco con la forma inadecuada del oscilador de aceleración de la plataforma MT4 calculado a partir del oscilador Awesome.

FINALMENTE, sobre la función del indicador, apariencia y uso: el indicador calcula y traza el Biquad LPD para las entradas seleccionadas. Las líneas verdes del histograma son la señal de ir largo, y las regiones rojas de ir corto. El indicador puede ser llamado a través de "iCustom" para importar la primera señal de búfer que es +10 para largo y -10 para corto y 0 en caso contrario. La señal está siempre encendida, pero puede ser controlada (si se desea) por las opciones de entrada. Hay tres modos de señalización que están sujetos a optimización.

Echa un vistazo a(MT4: este indicador) para ver el rendimiento del indicador de impulso Biquad LPD.

Nota final: He invertido una cantidad considerable de tiempo y esfuerzo en la búsqueda del oscilador LPD de momento lineal definitivo. Existen versiones, por ejemplo los LPD's diseñados por el Filter Design Appde Matlab(diseño de diferenciadores), son exquisitos. Pero tienen un lag muy largo. Los diseñados por el método equiripple permiten (con un poco de truco) obtener filtros de fase mínima correctamente normalizados. Incluso trucos como el uso de técnicas de interpolación tienen desventajas, ya que mejoran el retardo en algunos rangos de frecuencia pero introducen más ruido en otros. Siempre hay una compensación entre los distintos osciladores: si son mejores en un área, son peores en otra. Por este motivo, hay que elegir un oscilador de impulso y conocer sus puntos fuertes y débiles. Esta es la única manera de tener éxito. El Biquad introducido aquí no es malo en absoluto. Pero yo proporciono algunos de mis otros "alta tecnología" osciladores de impulso (MT4: aquí).



