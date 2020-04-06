Global Trend Guardian Special Edition

GLOBAL TREND GUARDIAN

Expert Advisor de seguimiento de tendencia multi-activo para MetaTrader 5

Global Trend Guardian (GTG) es un Expert Advisor totalmente automático de seguimiento de tendencia. Está diseñado para operar metales, índices, pares de divisas principales y otros activos que suelen desarrollar movimientos direccionales claros.

El objetivo de GTG es identificar tendencias sólidas, entrar en puntos de alta probabilidad, construir la posición de forma escalonada y controlar el riesgo mediante stops y objetivos basados en volatilidad. El sistema no usa martingala, no promedia pérdidas de forma ilimitada y no depende de hedging agresivo. Cada operación tiene un Stop Loss definido y el tamaño del lote se calcula a partir de un porcentaje de riesgo por trade.

  1. FILOSOFÍA GENERAL

GTG parte de una idea simple: la mayor parte del tiempo el mercado está en rango, pero el beneficio sostenido suele venir de explotar las fases de tendencia. Por eso el sistema:

  • busca alinear las operaciones con el flujo dominante de precio;

  • evita estrategias de contra-tendencia agresivas;

  • combina filtros de tendencia, volatilidad y horario para mejorar la calidad de las entradas.

El enfoque central es “cortar rápido las pérdidas y dejar correr los beneficios”, siempre dentro de límites de riesgo definidos por adelantado.

  1. CÓMO FUNCIONA GTG

El EA combina varios módulos:

  • EMA de tendencia en el timeframe de trabajo y en un timeframe superior para definir la dirección permitida (solo compras en contexto alcista, solo ventas en contexto bajista).

  • Canales tipo Donchian para detectar rupturas de rangos relevantes.

  • ATR (Average True Range) para medir volatilidad y fijar distancias de SL, TP y espaciado entre entradas adicionales.

  • Filtros de sesión y spread para concentrar la operativa en horas líquidas y con costes razonables.

Ejemplo simplificado de compra:

  1. el precio cotiza por encima de las EMAs de tendencia;

  2. rompe al alza la banda superior del canal con suficiente expansión de rango;

  3. realiza un pullback controlado hacia la zona de EMA;

  4. el EA abre una compra con SL y TP en múltiplos de ATR y con tamaño calculado por riesgo%.

Si la tendencia progresa y se repiten las condiciones, GTG puede añadir posiciones en la misma dirección, respetando un mínimo de distancia en ATR y límites de número de operaciones.

  1. MERCADOS Y TIMEFRAMES RECOMENDADOS

GTG puede utilizarse en varios activos:

  • Metales: XAUUSD (oro), XAGUSD (plata), cobre (si el bróker lo ofrece).

  • Índices: US500, NASDAQ, Dow Jones, DAX y otros índices líquidos.

  • Divisas: principales pares Forex (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, etc.).

  • Otros activos tendenciales (materias primas, algunos criptoactivos) previa prueba.

Timeframes recomendados:

  • H1 como marco principal, equilibrando número de trades y estabilidad de la curva de capital.

  • M15 para un enfoque más agresivo y mayor frecuencia operativa.

  • H4/D1 para usuarios avanzados que acepten menos operaciones y ajustes de parámetros más finos.

Antes de usar el EA en un nuevo activo es recomendable realizar backtests de al menos 12 meses y, si es posible, pruebas en demo o cuentas pequeñas.

  1. PRINCIPALES VENTAJAS

  • Orientación clara a favor de la tendencia principal.

  • Gestión del riesgo integrada en cada operación (SL siempre presente, tamaño por riesgo%).

  • Construcción progresiva de la posición con límites de exposición por EA, símbolo y dirección.

  • Lógica de salida estructurada: SL inicial, paso a break-even, trailing dinámico y TP en ATR.

  • Filtros de sesión, spread y volatilidad que ayudan a evitar tramos de baja calidad de mercado.

  • Alta flexibilidad para adaptar el perfil de riesgo (moderado o agresivo).

  • Filosofía transparente basada en conceptos clásicos, sin algoritmos opacos.

  1. ESTRATEGIA TÉCNICA (RESUMEN)

  1. Detección de tendencia
    EMAs en el timeframe operativo y en uno superior validan el sesgo alcista o bajista. Solo se permite operar en la dirección del sesgo.

  2. Canal de ruptura
    Un canal con máximos y mínimos de X velas (Donchian) define el rango reciente. El precio debe superarlo con un extra de distancia en ATR para considerar la ruptura válida.

  3. Uso del ATR
    El ATR define:

  • distancia del Stop Loss (SL = ATR × multiplicador),

  • distancia del Take Profit (TP = ATR × multiplicador),

  • espaciado mínimo entre entradas adicionales,

  • límite de separación máxima respecto a la EMA para evitar entradas demasiado extendidas.

  1. Entradas escalonadas
    Si la primera operación entra en beneficio y se repiten las condiciones, el EA puede abrir nuevas posiciones en la misma dirección, con un mínimo de distancia en ATR y respetando los máximos configurados.

  2. Gestión de salidas

  • SL inicial fijado al abrir la operación.

  • Paso a break-even cuando el beneficio alcanza un múltiplo de R (ratio beneficio/riesgo).

  • Trailing stop activado a partir de otro nivel de R, siguiendo el precio con una distancia en R configurable.

  • Posible cierre por señal opuesta, si el usuario activa esta opción.

  1. GESTIÓN DEL RIESGO Y DEL CAPITAL

GTG ofrece dos modos de tamaño de lote:

  • LOT_FIXED: lote fijo definido por el usuario.

  • LOT_RISK (recomendado): el usuario define un porcentaje de riesgo por operación y el EA calcula el lote en función del balance/equity y de la distancia al SL.

Además, incluye límites de exposición:

  • máximo de posiciones totales del EA,

  • máximo por símbolo,

  • máximo por dirección (compras/ventas),

  • máximo spread permitido y máximo slippage para nuevas entradas.

De este modo, el riesgo se controla a nivel de trade y de cartera. Aun así, ningún sistema elimina el riesgo; es imprescindible usar capital de riesgo y un apalancamiento coherente con el perfil del usuario.

  1. POR QUÉ UTILIZAR GLOBAL TREND GUARDIAN

GTG puede ser adecuado para traders que:

  • buscan un EA tendencial sin martingala y con reglas claras;

  • desean operar principalmente en H1 o M15 sin supervisión constante;

  • dan importancia a una gestión de riesgo coherente con la volatilidad;

  • quieren aplicar una misma lógica a distintos activos ajustando algunos parámetros.

El sistema combina una arquitectura profesional (multi-timeframe, ATR, canales de ruptura, filtros de mercado) con sets orientativos. Los resultados reales dependerán de las condiciones de mercado, del bróker, de los parámetros elegidos y de la disciplina del usuario.

  1. IDEAS DE CONFIGURACIÓN (12 MESES)

A modo de punto de partida genérico:

Perfil moderado (H1)

  • Modo de lote: LOT_RISK

  • Riesgo por trade: 1,0–1,3 %

  • Máx. posiciones EA: 8–10

  • Máx. posiciones por símbolo: 4

  • Máx. posiciones por dirección: 3–4

  • Espaciado mínimo entre entradas: ≈ 1 ATR

  • ATR: 14 periodos

  • SL: 1,7–1,9 × ATR

  • TP: 3,2–3,6 × ATR

  • Break-even y trailing activados a partir de 1,3–2,3 R

Perfil agresivo (H1 o M15)

  • Riesgo por trade: 1,5–2,0 %

  • Algo más de posiciones máximas y espaciado ≈ 0,8–1 ATR.

Este enfoque busca mayor potencial de crecimiento a cambio de drawdowns más profundos, por lo que conviene probarlo primero en demo.

  1. PARÁMETROS PRINCIPALES

Entre los parámetros editables destacan:

  • Modo de trading (solo BUY, solo SELL, ambos).

  • Modo de señal (en cierre de vela o intrabar).

  • Horarios y días de la semana permitidos.

  • Modo de lote (fijo o por riesgo) y riesgo por operación.

  • Límites de posiciones por EA, símbolo y dirección.

  • Periodos de EMA y ATR, longitud del canal, distancia extra de ruptura.

  • Múltiplos de ATR para SL y TP.

  • Activación y configuración de break-even y trailing stop.

  • Filtros de spread, slippage y distancia mínima SL/TP.

  1. RECOMENDACIONES DE USO

  • Comenzar en cuenta demo o con un capital reducido.

  • Backtestear al menos 12 meses por activo/timeframe.

  • Ajustar el riesgo% a la tolerancia personal y al tamaño de la cuenta.

  • Revisar periódicamente resultados, drawdown y número de operaciones.

  • Valorar el uso de un VPS para garantizar una ejecución estable.

  1. CONCLUSIÓN

Global Trend Guardian es un EA de seguimiento de tendencia multi-activo que combina:

  • filtros de tendencia en varios marcos temporales,

  • canales de ruptura,

  • gestión basada en volatilidad y riesgo porcentual,

  • construcción escalonada de posiciones con límites claros,

  • filtros de calidad de mercado.

No promete resultados garantizados, pero ofrece un marco disciplinado y configurable que puede servir como base para una operativa algorítmica tendencial a medio y largo plazo.


