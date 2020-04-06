Global Trend Guardian Special Edition

GLOBAL TREND GUARDIAN



Expert Advisor de seguimiento de tendencia multi-activo para MetaTrader 5

Global Trend Guardian (GTG) es un Expert Advisor totalmente automático de seguimiento de tendencia. Está diseñado para operar metales, índices, pares de divisas principales y otros activos que suelen desarrollar movimientos direccionales claros.

El objetivo de GTG es identificar tendencias sólidas, entrar en puntos de alta probabilidad, construir la posición de forma escalonada y controlar el riesgo mediante stops y objetivos basados en volatilidad. El sistema no usa martingala, no promedia pérdidas de forma ilimitada y no depende de hedging agresivo. Cada operación tiene un Stop Loss definido y el tamaño del lote se calcula a partir de un porcentaje de riesgo por trade.

FILOSOFÍA GENERAL

GTG parte de una idea simple: la mayor parte del tiempo el mercado está en rango, pero el beneficio sostenido suele venir de explotar las fases de tendencia. Por eso el sistema:

busca alinear las operaciones con el flujo dominante de precio;

evita estrategias de contra-tendencia agresivas;

combina filtros de tendencia, volatilidad y horario para mejorar la calidad de las entradas.

El enfoque central es “cortar rápido las pérdidas y dejar correr los beneficios”, siempre dentro de límites de riesgo definidos por adelantado.

CÓMO FUNCIONA GTG

El EA combina varios módulos:

EMA de tendencia en el timeframe de trabajo y en un timeframe superior para definir la dirección permitida (solo compras en contexto alcista, solo ventas en contexto bajista).

Canales tipo Donchian para detectar rupturas de rangos relevantes.

ATR (Average True Range) para medir volatilidad y fijar distancias de SL, TP y espaciado entre entradas adicionales.

Filtros de sesión y spread para concentrar la operativa en horas líquidas y con costes razonables.

Ejemplo simplificado de compra:

el precio cotiza por encima de las EMAs de tendencia; rompe al alza la banda superior del canal con suficiente expansión de rango; realiza un pullback controlado hacia la zona de EMA; el EA abre una compra con SL y TP en múltiplos de ATR y con tamaño calculado por riesgo%.

Si la tendencia progresa y se repiten las condiciones, GTG puede añadir posiciones en la misma dirección, respetando un mínimo de distancia en ATR y límites de número de operaciones.

MERCADOS Y TIMEFRAMES RECOMENDADOS

GTG puede utilizarse en varios activos:

Metales: XAUUSD (oro), XAGUSD (plata), cobre (si el bróker lo ofrece).

Índices: US500, NASDAQ, Dow Jones, DAX y otros índices líquidos.

Divisas: principales pares Forex (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, etc.).

Otros activos tendenciales (materias primas, algunos criptoactivos) previa prueba.

Timeframes recomendados:

H1 como marco principal, equilibrando número de trades y estabilidad de la curva de capital.

M15 para un enfoque más agresivo y mayor frecuencia operativa.

H4/D1 para usuarios avanzados que acepten menos operaciones y ajustes de parámetros más finos.

Antes de usar el EA en un nuevo activo es recomendable realizar backtests de al menos 12 meses y, si es posible, pruebas en demo o cuentas pequeñas.

PRINCIPALES VENTAJAS

Orientación clara a favor de la tendencia principal.

Gestión del riesgo integrada en cada operación (SL siempre presente, tamaño por riesgo%).

Construcción progresiva de la posición con límites de exposición por EA, símbolo y dirección.

Lógica de salida estructurada: SL inicial, paso a break-even, trailing dinámico y TP en ATR.

Filtros de sesión, spread y volatilidad que ayudan a evitar tramos de baja calidad de mercado.

Alta flexibilidad para adaptar el perfil de riesgo (moderado o agresivo).

Filosofía transparente basada en conceptos clásicos, sin algoritmos opacos.

ESTRATEGIA TÉCNICA (RESUMEN)

Detección de tendencia

EMAs en el timeframe operativo y en uno superior validan el sesgo alcista o bajista. Solo se permite operar en la dirección del sesgo. Canal de ruptura

Un canal con máximos y mínimos de X velas (Donchian) define el rango reciente. El precio debe superarlo con un extra de distancia en ATR para considerar la ruptura válida. Uso del ATR

El ATR define:

distancia del Stop Loss (SL = ATR × multiplicador),

distancia del Take Profit (TP = ATR × multiplicador),

espaciado mínimo entre entradas adicionales,

límite de separación máxima respecto a la EMA para evitar entradas demasiado extendidas.

Entradas escalonadas

Si la primera operación entra en beneficio y se repiten las condiciones, el EA puede abrir nuevas posiciones en la misma dirección, con un mínimo de distancia en ATR y respetando los máximos configurados. Gestión de salidas

SL inicial fijado al abrir la operación.

Paso a break-even cuando el beneficio alcanza un múltiplo de R (ratio beneficio/riesgo).

Trailing stop activado a partir de otro nivel de R, siguiendo el precio con una distancia en R configurable.

Posible cierre por señal opuesta, si el usuario activa esta opción.

GESTIÓN DEL RIESGO Y DEL CAPITAL

GTG ofrece dos modos de tamaño de lote:

LOT_FIXED: lote fijo definido por el usuario.

LOT_RISK (recomendado): el usuario define un porcentaje de riesgo por operación y el EA calcula el lote en función del balance/equity y de la distancia al SL.

Además, incluye límites de exposición:

máximo de posiciones totales del EA,

máximo por símbolo,

máximo por dirección (compras/ventas),

máximo spread permitido y máximo slippage para nuevas entradas.

De este modo, el riesgo se controla a nivel de trade y de cartera. Aun así, ningún sistema elimina el riesgo; es imprescindible usar capital de riesgo y un apalancamiento coherente con el perfil del usuario.

POR QUÉ UTILIZAR GLOBAL TREND GUARDIAN

GTG puede ser adecuado para traders que:

buscan un EA tendencial sin martingala y con reglas claras;

desean operar principalmente en H1 o M15 sin supervisión constante;

dan importancia a una gestión de riesgo coherente con la volatilidad;

quieren aplicar una misma lógica a distintos activos ajustando algunos parámetros.

El sistema combina una arquitectura profesional (multi-timeframe, ATR, canales de ruptura, filtros de mercado) con sets orientativos. Los resultados reales dependerán de las condiciones de mercado, del bróker, de los parámetros elegidos y de la disciplina del usuario.

IDEAS DE CONFIGURACIÓN (12 MESES)

A modo de punto de partida genérico:

Perfil moderado (H1)

Modo de lote: LOT_RISK

Riesgo por trade: 1,0–1,3 %

Máx. posiciones EA: 8–10

Máx. posiciones por símbolo: 4

Máx. posiciones por dirección: 3–4

Espaciado mínimo entre entradas: ≈ 1 ATR

ATR: 14 periodos

SL: 1,7–1,9 × ATR

TP: 3,2–3,6 × ATR

Break-even y trailing activados a partir de 1,3–2,3 R

Perfil agresivo (H1 o M15)

Riesgo por trade: 1,5–2,0 %

Algo más de posiciones máximas y espaciado ≈ 0,8–1 ATR.

Este enfoque busca mayor potencial de crecimiento a cambio de drawdowns más profundos, por lo que conviene probarlo primero en demo.

PARÁMETROS PRINCIPALES

Entre los parámetros editables destacan:

Modo de trading (solo BUY, solo SELL, ambos).

Modo de señal (en cierre de vela o intrabar).

Horarios y días de la semana permitidos.

Modo de lote (fijo o por riesgo) y riesgo por operación.

Límites de posiciones por EA, símbolo y dirección.

Periodos de EMA y ATR, longitud del canal, distancia extra de ruptura.

Múltiplos de ATR para SL y TP.

Activación y configuración de break-even y trailing stop.

Filtros de spread, slippage y distancia mínima SL/TP.

RECOMENDACIONES DE USO

Comenzar en cuenta demo o con un capital reducido.

Backtestear al menos 12 meses por activo/timeframe.

Ajustar el riesgo% a la tolerancia personal y al tamaño de la cuenta.

Revisar periódicamente resultados, drawdown y número de operaciones.

Valorar el uso de un VPS para garantizar una ejecución estable.

CONCLUSIÓN

Global Trend Guardian es un EA de seguimiento de tendencia multi-activo que combina:

filtros de tendencia en varios marcos temporales,

canales de ruptura,

gestión basada en volatilidad y riesgo porcentual,

construcción escalonada de posiciones con límites claros,

filtros de calidad de mercado.

No promete resultados garantizados, pero ofrece un marco disciplinado y configurable que puede servir como base para una operativa algorítmica tendencial a medio y largo plazo.