Global Trend Guardian Special Edition
- Asesores Expertos
- Daniel Eduardo Arballo
- Versión: 2.0
- Actualizado: 11 diciembre 2025
- Activaciones: 20
GLOBAL TREND GUARDIAN
Expert Advisor de seguimiento de tendencia multi-activo para MetaTrader 5
Global Trend Guardian (GTG) es un Expert Advisor totalmente automático de seguimiento de tendencia. Está diseñado para operar metales, índices, pares de divisas principales y otros activos que suelen desarrollar movimientos direccionales claros.
El objetivo de GTG es identificar tendencias sólidas, entrar en puntos de alta probabilidad, construir la posición de forma escalonada y controlar el riesgo mediante stops y objetivos basados en volatilidad. El sistema no usa martingala, no promedia pérdidas de forma ilimitada y no depende de hedging agresivo. Cada operación tiene un Stop Loss definido y el tamaño del lote se calcula a partir de un porcentaje de riesgo por trade.
-
FILOSOFÍA GENERAL
GTG parte de una idea simple: la mayor parte del tiempo el mercado está en rango, pero el beneficio sostenido suele venir de explotar las fases de tendencia. Por eso el sistema:
-
busca alinear las operaciones con el flujo dominante de precio;
-
evita estrategias de contra-tendencia agresivas;
-
combina filtros de tendencia, volatilidad y horario para mejorar la calidad de las entradas.
El enfoque central es “cortar rápido las pérdidas y dejar correr los beneficios”, siempre dentro de límites de riesgo definidos por adelantado.
-
CÓMO FUNCIONA GTG
El EA combina varios módulos:
-
EMA de tendencia en el timeframe de trabajo y en un timeframe superior para definir la dirección permitida (solo compras en contexto alcista, solo ventas en contexto bajista).
-
Canales tipo Donchian para detectar rupturas de rangos relevantes.
-
ATR (Average True Range) para medir volatilidad y fijar distancias de SL, TP y espaciado entre entradas adicionales.
-
Filtros de sesión y spread para concentrar la operativa en horas líquidas y con costes razonables.
Ejemplo simplificado de compra:
-
el precio cotiza por encima de las EMAs de tendencia;
-
rompe al alza la banda superior del canal con suficiente expansión de rango;
-
realiza un pullback controlado hacia la zona de EMA;
-
el EA abre una compra con SL y TP en múltiplos de ATR y con tamaño calculado por riesgo%.
Si la tendencia progresa y se repiten las condiciones, GTG puede añadir posiciones en la misma dirección, respetando un mínimo de distancia en ATR y límites de número de operaciones.
-
MERCADOS Y TIMEFRAMES RECOMENDADOS
GTG puede utilizarse en varios activos:
-
Metales: XAUUSD (oro), XAGUSD (plata), cobre (si el bróker lo ofrece).
-
Índices: US500, NASDAQ, Dow Jones, DAX y otros índices líquidos.
-
Divisas: principales pares Forex (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, etc.).
-
Otros activos tendenciales (materias primas, algunos criptoactivos) previa prueba.
Timeframes recomendados:
-
H1 como marco principal, equilibrando número de trades y estabilidad de la curva de capital.
-
M15 para un enfoque más agresivo y mayor frecuencia operativa.
-
H4/D1 para usuarios avanzados que acepten menos operaciones y ajustes de parámetros más finos.
Antes de usar el EA en un nuevo activo es recomendable realizar backtests de al menos 12 meses y, si es posible, pruebas en demo o cuentas pequeñas.
-
PRINCIPALES VENTAJAS
-
Orientación clara a favor de la tendencia principal.
-
Gestión del riesgo integrada en cada operación (SL siempre presente, tamaño por riesgo%).
-
Construcción progresiva de la posición con límites de exposición por EA, símbolo y dirección.
-
Lógica de salida estructurada: SL inicial, paso a break-even, trailing dinámico y TP en ATR.
-
Filtros de sesión, spread y volatilidad que ayudan a evitar tramos de baja calidad de mercado.
-
Alta flexibilidad para adaptar el perfil de riesgo (moderado o agresivo).
-
Filosofía transparente basada en conceptos clásicos, sin algoritmos opacos.
-
ESTRATEGIA TÉCNICA (RESUMEN)
-
Detección de tendencia
EMAs en el timeframe operativo y en uno superior validan el sesgo alcista o bajista. Solo se permite operar en la dirección del sesgo.
-
Canal de ruptura
Un canal con máximos y mínimos de X velas (Donchian) define el rango reciente. El precio debe superarlo con un extra de distancia en ATR para considerar la ruptura válida.
-
Uso del ATR
El ATR define:
-
distancia del Stop Loss (SL = ATR × multiplicador),
-
distancia del Take Profit (TP = ATR × multiplicador),
-
espaciado mínimo entre entradas adicionales,
-
límite de separación máxima respecto a la EMA para evitar entradas demasiado extendidas.
-
Entradas escalonadas
Si la primera operación entra en beneficio y se repiten las condiciones, el EA puede abrir nuevas posiciones en la misma dirección, con un mínimo de distancia en ATR y respetando los máximos configurados.
-
Gestión de salidas
-
SL inicial fijado al abrir la operación.
-
Paso a break-even cuando el beneficio alcanza un múltiplo de R (ratio beneficio/riesgo).
-
Trailing stop activado a partir de otro nivel de R, siguiendo el precio con una distancia en R configurable.
-
Posible cierre por señal opuesta, si el usuario activa esta opción.
-
GESTIÓN DEL RIESGO Y DEL CAPITAL
GTG ofrece dos modos de tamaño de lote:
-
LOT_FIXED: lote fijo definido por el usuario.
-
LOT_RISK (recomendado): el usuario define un porcentaje de riesgo por operación y el EA calcula el lote en función del balance/equity y de la distancia al SL.
Además, incluye límites de exposición:
-
máximo de posiciones totales del EA,
-
máximo por símbolo,
-
máximo por dirección (compras/ventas),
-
máximo spread permitido y máximo slippage para nuevas entradas.
De este modo, el riesgo se controla a nivel de trade y de cartera. Aun así, ningún sistema elimina el riesgo; es imprescindible usar capital de riesgo y un apalancamiento coherente con el perfil del usuario.
-
POR QUÉ UTILIZAR GLOBAL TREND GUARDIAN
GTG puede ser adecuado para traders que:
-
buscan un EA tendencial sin martingala y con reglas claras;
-
desean operar principalmente en H1 o M15 sin supervisión constante;
-
dan importancia a una gestión de riesgo coherente con la volatilidad;
-
quieren aplicar una misma lógica a distintos activos ajustando algunos parámetros.
El sistema combina una arquitectura profesional (multi-timeframe, ATR, canales de ruptura, filtros de mercado) con sets orientativos. Los resultados reales dependerán de las condiciones de mercado, del bróker, de los parámetros elegidos y de la disciplina del usuario.
-
IDEAS DE CONFIGURACIÓN (12 MESES)
A modo de punto de partida genérico:
Perfil moderado (H1)
-
Modo de lote: LOT_RISK
-
Riesgo por trade: 1,0–1,3 %
-
Máx. posiciones EA: 8–10
-
Máx. posiciones por símbolo: 4
-
Máx. posiciones por dirección: 3–4
-
Espaciado mínimo entre entradas: ≈ 1 ATR
-
ATR: 14 periodos
-
SL: 1,7–1,9 × ATR
-
TP: 3,2–3,6 × ATR
-
Break-even y trailing activados a partir de 1,3–2,3 R
Perfil agresivo (H1 o M15)
-
Riesgo por trade: 1,5–2,0 %
-
Algo más de posiciones máximas y espaciado ≈ 0,8–1 ATR.
Este enfoque busca mayor potencial de crecimiento a cambio de drawdowns más profundos, por lo que conviene probarlo primero en demo.
-
PARÁMETROS PRINCIPALES
Entre los parámetros editables destacan:
-
Modo de trading (solo BUY, solo SELL, ambos).
-
Modo de señal (en cierre de vela o intrabar).
-
Horarios y días de la semana permitidos.
-
Modo de lote (fijo o por riesgo) y riesgo por operación.
-
Límites de posiciones por EA, símbolo y dirección.
-
Periodos de EMA y ATR, longitud del canal, distancia extra de ruptura.
-
Múltiplos de ATR para SL y TP.
-
Activación y configuración de break-even y trailing stop.
-
Filtros de spread, slippage y distancia mínima SL/TP.
-
RECOMENDACIONES DE USO
-
Comenzar en cuenta demo o con un capital reducido.
-
Backtestear al menos 12 meses por activo/timeframe.
-
Ajustar el riesgo% a la tolerancia personal y al tamaño de la cuenta.
-
Revisar periódicamente resultados, drawdown y número de operaciones.
-
Valorar el uso de un VPS para garantizar una ejecución estable.
-
CONCLUSIÓN
Global Trend Guardian es un EA de seguimiento de tendencia multi-activo que combina:
-
filtros de tendencia en varios marcos temporales,
-
canales de ruptura,
-
gestión basada en volatilidad y riesgo porcentual,
-
construcción escalonada de posiciones con límites claros,
-
filtros de calidad de mercado.
No promete resultados garantizados, pero ofrece un marco disciplinado y configurable que puede servir como base para una operativa algorítmica tendencial a medio y largo plazo.