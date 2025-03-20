Bitcoin Scalper by InfernoChris
- Experten
- Olga Jagodzinska
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
BTC Scalper Bot
Zweck und Überblick:
Der "BTC Scalper Bot" ist für den automatisierten Tageshandel auf dem Kryptowährungsmarkt konzipiert und zielt in erster Linie auf das Paar BTC/USDT (Standardsymbol: "BTCUSDT") ab. Sein Hauptziel ist die Durchführung technischer Analysen bei gleichzeitigem Risikomanagement durch ein tägliches Verlustlimit und einen dynamischen Trailing-Stop-Mechanismus.
Hauptmerkmale und Funktionalitäten:
-
Technische Analyse:
-
Es nutzt mehrere technische Indikatoren, darunter:
- RSI (Relative Stärke Index)
- Stochastischer Oszillator:
- Momentum
- SMA
- Volumen-Analyse
-
Flexibler Modus
-
Nachlaufender Stopp
-
Multi-Timeframe-Analyse
Zusätzliche Hinweise:
- Überwachung
- Risiko-Offenlegung
- Berücksichtigung von Nachrichten: Es wird empfohlen, während wichtiger USD-Nachrichten nicht zu handeln, da diese Ereignisse zu unvorhersehbarem Marktverhalten und erhöhter Volatilität führen können.
Can be used with BTCUSD and ETHUSD. Straight forward to configure. Backtesting is easy to do. The safety features to protect your account are very nice to have! Only one question so far to the author who replied within a short period of time. Two thumbs up!