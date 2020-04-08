YF Bounce Zones

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++ Enlace a la versión gratuita de EURUSD --> https://www.mql5.com/en/market/product/156904

+++ Licencia Completa --> https://www.mql5.com/en/market/product/156842

+++ OFERTA DE NAVIDAD

+++ Obtenga este indicador gratis al alquilar la Licencia Completa del Sistema de Previsión (una licencia para una cuenta )

+++ Por favor, envíeme un mensaje privado

Hola Trader,

Este indicador está diseñado para validar la previsión generada por el sistema de previsión.



También puede utilizarlo con su propia estrategia.



El indicador se traza en una ventana separada... y muestra la zona de sobreventa/compra (verde) y la zona de sobrecompra/venta (rojo). Estas zonas tienen en cuenta la tendencia a largo plazo del mercado... aunque generando información fiable.



No dude en probarlo.



El indicador incluye un enlace al vídeo explicativo de la estrategia en Youtube. El enlace se encuentra en la pestaña común del menú de configuración.



Happy Trading to You, Peter