VanquishGT - EA basado en retrocesos para XAU & DAX, etc..

VanquishGT es un Asesor Experto de MetaTrader 4 desarrollado para instrumentos como XAU, DAX, etc., diseñado para ayudar a identificar y responder a los retrocesos del mercado. Funciona completamente dentro de la plataforma, no depende de conexiones externas o archivos, y adapta su comportamiento utilizando la lógica interna en respuesta a la dinámica de movimiento de los precios.

Características principales:

✅ Reconocimiento de retrocesos: responde a los retrocesos de los precios utilizando la lógica incorporada para resaltar posibles áreas de interés.

✅ Herramientas de configuración de riesgos: ofrece opciones ajustables de stop loss, take profit y trailing stop.

✅ Comportamiento sensible - Ajusta los parámetros de entrada a lo largo del tiempo utilizando información algorítmica de los datos del mercado.

✅ Colocación eficiente de órdenes - Estructurado para enviar órdenes sin demoras innecesarias, sujeto a las condiciones de ejecución del corredor.

✅ Parámetros configurables - Incluye opciones de entrada adecuadas para usuarios con distintos niveles de experiencia.

Enfoque de diseño:

Respuesta al mercado : Funciona con la dinámica cambiante del mercado; no requiere patrones fijos.

Funcionamiento basado en plataforma : Toda la lógica se maneja internamente; no hay conexiones API ni alimentación de datos desde fuentes externas.

Capacidad de autoajuste: El EA actualiza su comportamiento basándose en el procesamiento interno y en la actividad de precios observada.

Notas de configuración:

Las entradas por defecto están optimizadas para gráficos XAU, DAX, etc., en el marco temporal de 1 minuto. Para diferentes instrumentos, los usuarios pueden explorar combinaciones de:

AppliedAverage (0-34)

AppliedPrice (0-34)

AsaltoAplicado (1-13)

AppliedDeviation (3-34)