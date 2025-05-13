VanquishGT

VanquishGT – Expert Advisor MT5 basé sur les pullbacks pour XAU et indices

VanquishGT est un Expert Advisor (EA) conçu pour MetaTrader 4, spécialement adapté aux instruments comme l’or (XAU) et les indices boursiers. Il aide à détecter les retracements du marché (pullbacks) et à y réagir de manière stratégique. Il fonctionne entièrement au sein de la plateforme MT5, sans connexion externe ni fichiers requis, et adapte son comportement via une logique interne selon la dynamique des prix.

Fonctionnalités principales :
Détection des pullbacks – Réagit aux replis de prix grâce à une logique intégrée qui identifie les zones potentielles d'intérêt.
Outils de gestion du risque – Offre des options configurables pour le stop loss, take profit et trailing stop.
Comportement adaptatif – Ajuste les paramètres d'entrée au fil du temps selon les retours du marché.
Exécution efficace des ordres – Structure optimisée pour envoyer les ordres rapidement, en fonction des conditions de votre broker.
Paramètres configurables – Convient aux débutants comme aux utilisateurs avancés grâce à des options d’entrée claires.

Objectifs de conception :
🔸 Optimisé pour XAU & Indices – Conçu avec ces instruments en priorité, mais adaptable à d’autres via la configuration.
🔸 Réactif au marché – Ne dépend pas de schémas fixes, mais s’adapte aux variations des conditions de marché.
🔸 Fonctionne uniquement sur la plateforme – Toute la logique est interne, sans API ni flux de données externes.
🔸 Auto-adaptabilité – Le comportement du robot évolue en fonction des mouvements de prix observés.

Remarques de configuration :
Les paramètres par défaut sont optimisés pour les graphiques XAU et indices en unité de temps 1 minute. Pour d’autres instruments, vous pouvez tester différentes combinaisons de :

  • AppliedAverage (0–21)

  • AppliedPrice (0–34)

  • AppliedAssault (1–13)

  • AppliedDeviation (3–34)

📌 Cet outil est fourni tel quel, sans garantie de résultats. Il est recommandé de l’ajuster et le tester selon vos préférences et conditions de trading.

Le prix augmentera ou baissera à la fin de la semaine en fonction du pourcentage que l’EA aura gagné ou perdu au cours de la semaine dernière.

Produits recommandés
Alpha Striker Smc King V3
Shokhboz Mamarasulov
Experts
Alpha Striker SMC KING is unique Expert Advisor that continues the Alpha Striker series of  expert advisors. Innovative methods of the programme's approach to trading, and promising performance results are possible thanks to the use of modern technologies and methods. The Alpha Striker SMC KING is a fully automated EA designed to trade currencies only. Working pairs recommended EURUSD. Expert showed stable results on currencies in 2022-2024 period. No dangerous methods of money management used,
Renko HMA
Bogdan Mihail Moise
Experts
Renko HMA  Channel is a professional EA the uses Renko charts in combination with the Hull Moving Average. Time Frame :   This expert advisor works on all timeframes; Account balance:   it doesn't matter, but I recommend at least 1000 EUR or 1500 USD; Currency pair :       Doesn't matter ; Warning! Do not use the default settings, always use optimization option in strategy tester to find the best settings for your broker, preferred chart and timeframe! - Multiple user options, for finetuning
EMACrossRenko
Hong Ling Mu
1 (1)
Experts
<LOGIC> The EMA RENKO EA should run in Renko chart to show the best performance. The EA will entry based on 2 EMA line cross. (it is changeable in parameter.) As a result of FT , the best box size for XAUUSD (GOLD) is BOX 60 to 100.  Renko box size should be larger than spread value. Normally 3 times of spread. Please decide your box size with yourself. The EA will place addtional order as Grid if the trend move  to xxx pips from the last order. You can turn on/off in the parameter. The MAC
Ichimoku Super Swift Ease Pro
Tyrae Trae Bailey
Experts
Hungry for Japanese style? Thirsty for samurai action? Behold! Ichimoku Super Swift Ease Pro is an expert advisor that has an Ichimoku indicator with a moderate lot size. It is recommended that you use this EA for JPY pairs like USDJPY, EURJPY, etc. If you enjoy using Ichimoku, this EA may be what you are looking for. According to the details of this expert advisor, it has an ATR to allow traders to see the line with the flow of the Japanese Yen along with another currency pair with it. Only use
The Revolution Target Achiever
Herry Gani
Experts
The Revolution Target Achiever FT -  Auto_Setting 1000 Points  Hi all Investors and traders, We've just updated this EA to a new version 3.0, which has a much more benefits , for Investors who want to run this EA 24 hours using vps can try the Auto_Setting to achieved 1000 Points or 10 %, for traders who have their own set up and target 1-100% can use the manual_setting, THE REVOLUTION Target Achiever is suitable for the investor who want to have a simple and ready to use Expert Advisor (EA). Th
Flex Grid EA
Robots4Forex Ltd
5 (1)
Experts
The Flex Grid EA is a fully automated Expert Advisor that trades based on RSI. The EA trades using market orders with inivisible take profit and uses averaging to safely turn otherwise negative trades positive. This EA works best on EURUSD, USDJPY, EURUSD, USDCAD & GBPUSD using the M5 timeframe. A VPS is advisable when trading this system. Check the comments for back test results and optimized settings. Please note: I have made the decision to give this EA away and many more for free with limite
FREE
MACD Trend EA
Lachezar Krastev
4.5 (2)
Experts
MACD Trend EA is based on the popular forex indicator MACD (Moving Average Convergence Divergence). It is fully automated trading expert advisor and completely FREE!  As the name suggests, this expert advisor uses a trend-following strategy and uses the MACD indicator to detect the beginning of uptrends and downtrends. MACD Trend EA Top Features - Trend Following Strategy - Money Management - Advanced Exit System + TP and SL  - Trailing Stop System - Broker protection System - Custom Magic Re
FREE
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.5 (26)
Experts
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
Ict Gold Scalper
Alex Amuyunzu Raymond
Experts
ICTVALID EA – Smart Money Concepts Automated Trading The ICTVALID EA is a professional trading system built on Smart Money Concepts (ICT methodology) . It automatically detects and trades institutional setups, allowing you to follow market structure with precision and consistency.  Key Features Dual Trading Modes – Choose between Scalping (short-term precision entries) or Swing Trading (longer-term trends). Smart Money Logic – Incorporates Change of Character (CHoCH), Break of Structure (BoS),
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experts
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
Chaos Trader Lite
John Davis
1 (1)
Experts
Chaos Trader Lite attempts to use aspects of chaos theory to place trades in the marketplace. This Expert Advisor, in particular, draws upon theories made by Bill Williams. Every version of MetaTrader contains the Bill Williams indicators. I wondered why was he deemed so important as to have his own set of indicators added to MetaTrader with name attribution. Conducting research I found that Bill Williams wrote a book using chaos theory to trade the markets. The Bill Williams indicators are usef
FREE
MACD Strategy 3A
Nuri Ljachka
Experts
MACD trading strategy is the most popular among traders. Is it profitable? You can download the demo and beckets the mechanical trading system on your own. With the Expert Adviser you have the opportunity for testing the MACD mechanical trading system, in a accurate and  efficient way. MACD universal  is a fully automated EA designed to trade  all currency pairs and all timeframes.   It opens trades on MACD-main and MACD-signal line crossover. Features: Automated risk management as percent of ba
Black Out EA
Jason Thato Hartley
Experts
Thank you for visiting us. We would like to introduce our new BLACK OUT EA which comes along with a moving average indicator for better trading This EA open and closes trades for you, no need to stress yourself. You can trade on any broker using any time frame . there are no restrictions!! You can easily increase your Lot size on the EA settings Backtest was done for two months. stay tuned for more !!!
AI Night Gold TI
Roman Mamonov
5 (1)
Experts
Le Night Trading Gold Advisor basé sur le réseau neuronal est un outil innovant destiné aux investisseurs et aux traders cherchant à automatiser leurs stratégies sur le marché nocturne. Ce conseiller utilise des technologies avancées d'apprentissage automatique et de réseaux neuronaux pour analyser les données et prendre des décisions commerciales. Le coût initial du conseiller est de 190$, les 10 premiers exemplaires, le prochain changement de prix est de 490$, le coût final du conseiller est
Roman Asset Management Scalping MT4
Roman Golovatii
Experts
F ully automated Expert Advisor using the  advanced   algorithm for trading the EURUSD and GBPUSD currency pair.   Designed for profit in a short period of time and big profit in a long run. Prefers EURUSD and GBPUSD. Set up to work on EURUSD and GBPUSD M15. Principle of operation The Expert Advisor uses MACD and MA to open orders. The SELL and BUY orders are opened (depending on the parameters set), guided by signals and the market situation.     Deposit   The expert adviser can run with as l
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Santa Scalping
Morten Kruse
2.84 (19)
Experts
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably w
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Dark Kakashi PRO EA
Aleksandr Kazmirchuk
Experts
Dark Kakashi PRO EA is an improved Dark Kakashi FREE EA advisor (unfortunately, they deliberately knock down the ratings, so they had to release a paid version). All the functions that were requested are implemented. The code has been rewritten and many errors have been fixed, including those related to closing positions. This advisor will be further improved. One of the Yarukami Mnukakashi advisor family for gold (XAUUSD) . You can also trade Forex currency pairs. Work with a spread of up to
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Renko Again EA
Samir Arman
Experts
Hello all The expert works on the intersection of moving averages with a digital method of opening deals With closing deals on a profit of a number of points programmatically With opening deals with the trend and closing some deals together for a profit until all are closed together for a profit The expert works on regular candles. It is possible to experiment on the timing of five minutes, quarter-hour, half-hour or hour parameters: Lot1: Manual Lot Size Auto_Lot: Set true to automatically ca
Advanced grid
Sergey Kruglov
4.6 (5)
Experts
Advanced grid -  Просто советник с минимальными настройками, позволяющий вести торговлю с помощью сетки ордеров. Советник не использует индикаторов.  Настройки : Period - Таймфрейм графика. LotRisk - Автоматическое определение лот. Если LotRisk =0, то не работает. Lot - Фиксированный лот. Level  - Ценовой уровень между ордерами ( в пунктах). OrdersClose - Частичное закрытие ордеров. Параметр от 0 до 3. OrdersClose =0 - Отключено. OrdersClose =1 - Для всех типов ордеров. Закрываем один ордер с
FREE
Vikopo Value Gaps MT4
Farahbod Nikfar
Experts
Dear traders and investors, Introducing   Vikopo Value Gaps MT4 , Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 15 years. MT5 Version :   https://www.mql5.com/en/market/product/114436 products List : https://www.mql5.com/en/users/vikopoadvise/seller Strategy Introduction : When utilizing this robot, we have harnessed the power of cutting-edge neural plugins to enhance its capabilities. By integrating these neural plugins, our trading robot is equipped with a f
Market Striker
Noha Mohamed Fathy Younes Badr
5 (1)
Experts
Market Striker A very advanced trading system by using techniques of difference between prices, price movement, and the time in which the price moved from one point to another. The expert trades through the price movement relationship between the largest frames and the smallest frames, and it has a very complex time filter system. , and it is a very accurate expert. Market Striker designed to trade on real accounts and provides exceptional results . Market Striker blog  after purchase contact me
Millennium EA
Vladimir Pleshakov
Experts
The scientific approach to trading and responsible development are the main principles of  Millennium  EA. In order to create this EA, a research work was done in the field of trading. Dow theory, the theory of fractal analysis, the methods of Bill Williams and other traders, all this served as the theoretical basis for the advisor, which is designed to automate trading decisions. Signals: https://www.mql5.com/en/signals/1748354 https://www.mql5.com/en/signals/1748359 https://www.mql5.com/en/sig
Power Renko MT4
Pierce Vallieres
Indicateurs
Power Renko is an indicator which plots Renko bricks underneath the chart using a histogram. You can select the brick size and the timeframe of the Renko bricks as well as whether or not to use the close price or the high/low price of the candles. Renko bricks are based on price alone, not time, therefor the Renko bricks will not be aligned with the chart's time. They are extremely useful for trend trading and many different strategies can be formed from them. Buffers are provided allowing you t
The king Hedging Forex 2R
Samir Arman
Experts
Works to open two hedging deals, buying and selling, with a goal of each deal of 20 points With the opening of multiple cooling deals in the manner of another lot size and suspending each type of sale or purchase transaction At a profit level. Parameters: Lot1: Manual Lot Size Auto_Lot: Set true to automatically calculate optimal Lot Size based on risk preferences, Set False if you want to use manual lot size. Max_Risk: Max Risk as percentage of Equity * the greater this percentage is the grea
ShinZuka
Muhammad Asyraf Bin Mohamad
Experts
Using MACD value for direction. Using RSI as reversal indicator. Using open trading hour. (Recommend Hour 10,11,15 & 19 : MT4-Time) Counter trade if signal failed. Cutloss trade if signal failed. Auto lot calculate based on target profit & takeprofit. Able to set counter trade value. Suitable for commodities & currency.  Timeframe H1. Able to set limit lot open. Able to select day to trade.
Team Trading Usdjpy
Hulya Cinar
Experts
Team Trading System     is based on the logic of order strategies and profit-taking strategies working as a team.  In general, EA consists of two parts as strategies and take profits section. Strategies section are special strategies that we create for symbols. Strategies continue to open buy and sell orders independently.  Takeprofits closes orders that are opened by working as a team. Take Profits logic is that profitable orders go by closing lost orders. They never work selfishly. In this wa
Renko Smart EA
Salah Eddine Elkouchi
2 (1)
Experts
Renko chart Removes a lot of the noise that is normally generated in the normal chart, and gives  a direct picture of the prices that being charged. This removes much of the noise from the candlestick charts and allows Traders to focus on actual market movements. It can also help Traders  trading larger or smaller price movements. For example, if you are using 50 point bricks, it takes a while to form a bullish or bearish brick. This tells Traders of the market that the it is moving, and that t
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan gratuitement !*** Demandez en privé pour pl
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.76 (21)
Experts
Goldex AI : le succès d'aujourd'hui sera le fruit de demain SUPER RÉDUCTION POUR UNE DURÉE LIMITÉE ! 2 DERNIERS EXEMPLAIRES POUR 299 USD AVANT QUE LE PRIX N'AUGMENTE. Live Signal > IC Markets Real : Goldex AI High risk set Manuel et fichiers de configuration : Contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration. Prix : Le prix de départ est de 899 $ et augmentera de 199 $ toutes les dix ventes. Exemplaires disponibles : 2 Goldex AI - Robot de trading avancé av
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) PROMO DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la f
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Experts
️ Déjà propriétaire du Boring Pips EA ? Vous êtes éligible à une réduction supplémentaire de 30 % ! Contactez-nous pour en savoir plus : Comment réclamer votre remise (rebate) Le second mandat de Trump a ravivé une vague de politiques commerciales agressives, commençant par le retour de tarifs douaniers massifs qui secouent les marchés mondiaux. Les tensions au Moyen-Orient se sont intensifiées — plus récemment entre Israël et l’Iran — ce qui pourrait influencer la hausse des prix du
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Experts
VERSION ULTRA-OPTIMISÉE – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , dans sa version MT4, est la version la plus puissante, stable et aboutie à ce jour. HFT est un scalpeur haute fréquence qui négocie exclusivement l'or (XAUUSD) sur l’unité de temps M1, exécutant un grand nombre de trades chaque jour. Il prend en charge un effet de levier allant jusqu'à 1:500 et fonctionne avec des tailles de lot très raisonnables , adaptées à une véritable stratégie de scalping. Pour cette raison, il nécessite des com
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.37 (19)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
AI Gold Sniper
Ho Tuan Thang
Experts
Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based on a
GbpUsd Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.75 (91)
Experts
The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Experts
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.43 (7)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (4)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Experts
Bienvenue à Gold Trend Scalping PROMOTION DE LANCEMENT : Prochain prix : 899 $ Prix final : 1999$   Gold Trend Scalping est le premier EA que j'ai conçu spécifiquement pour l'or. L'EA utilise une stratégie de trading suivant la tendance basée sur des périodes de temps plus grandes. Il utilise un super trend pour détecter la tendance principale du plus grand cadre temporel, puis ouvre des trades sur des cadres temporels plus petits. L'EA utilise toujours un stop loss fixe pour chaque trade, fix
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.39 (36)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
️ THREE LITTLE BIRDS EA Forgé par la perte. Perfectionné dans la douleur. Développé avec détermination. ️ STRUCTURE. PAS DE SPÉCULATION. Three Little Birds EA n'est pas un simple robot de trading. C'est un moteur forgé au combat, conçu au fil d'années d'échecs réels, et conçu pour une seule mission :   protéger, récupérer et accroître vos capitaux propres, même lorsque le marché devient cruel. Il combine   trois stratégies puissantes   en parfaite synchronisation : Grille sur le
Sequoia v4
Yvan Musatov
1 (1)
Experts
The Sequoia Expert Advisor is a professional market analyst working using a specialized algorithm. Based on the analysis of prices over a specific time interval, it reveals the strength and amplitude of prices using a unique indication system based on real data. When the strength of the trend and its direction changes, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms include signals about overbought and oversold markets. A purchase occurs if the signal falls belo
Dark Algo
Marco Solito
4.65 (60)
Experts
Last copy at 399$ -> next price 499$ Dark Algo  is a fully automatic Expert Advisor for Scalping Trading on Eurusd and Gbpusd . This Expert Advisor is based on the latest generation of algorithm and is highly customizable to suit your trading needs.  If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get   a second EA for   Free , for More info contact me The basic strategy of this EA is built on a sophisticated algorithm  that allows it to identify and follow market
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Experts
"MM 3.0 FLIP CODEPRO IS DESIGNED TO MULTIPLY YOUR CAPITAL UP TO 300 TIMES OR MORE A WEEK ON SMALL ACCOUNTS USING 1:UNLIMITED THIS POWERFUL TRADING ROBOT CAN TURN SMALL INVESTMENTS INTO MASSIVE RETURNS DEPENDING ON MARKET CONDITIONS" "WITH JUST $100 FOR FORISTANCE YOU HAVE THE POTENTIAL TO GENERATE $30 000+ IN A SINGLE WEEK....BASED ON OUR EXPERIENCE CONSTANT CONSISTENT PROFITS WITHIN 7 TRADING DAYS DAYSARE ACHIEVABLE" "OUR TEAM IS HERE TO GUIDE AND SUPPORT YOU EVERY STEP OF THE WAY WITH MM3
Total Lock MT4
Vadim Zotov
5 (2)
Experts
Lock is a powerful tool for saving a trader's money. Instead of the traditional stop loss, you can now use this robot. The robot will place a pending lock — a counter order. When the price moves sharply against the trader, the lock becomes a market one, and therefore the loss does not increase, but freezes at the same level. The main position is saved and will bring profit as soon as the lock closes. Each position is locked by a separate lock. The number of positions is not limited. The robot c
NightVision EA
Alexander Kalinkin
4.11 (27)
Experts
NightVision EA  - is an automated Expert Advisor that uses night scalping trading during the closing of the American trading session. The EA uses a number of unique author's developments that have been successfully tested on real trading accounts. The EA can be used on most of the available trading instruments and is characterized by a small number of settings and easy installation. Live signal for NightVision EA:    https://www.mql5.com/en/signals/author/dvrk78 Ask me for   the   recommended FX
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (628)
Experts
HFT Prop Firm EA, également connu sous le nom de Green Man en raison de son logo distinctif, est un Expert Advisor (EA) conçu spécifiquement pour surmonter les défis ou les évaluations des entreprises de trading propriétaires (prop firms) qui permettent les stratégies de trading à haute fréquence (HFT). Pour une période limitée : utilitaires gratuits d'une valeur de $198 lorsque vous achetez HFT Prop Firm EA Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/117386 Suivi des performances du d
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Experts
BEWARE of SCAM! SCIPIO GOLD BOT is only distributed by MQL5.com. Please note: this is not a commercial BOT, but a professional one. Distribution is limited to 100 copies in total, and the price may increase without notice. Thisi is MT4 versione, Mt5 version is here:  https://www.mql5.com/it/market/product/148820 The differences that make SCIPIO EA unique are: + no variable settings or settings that the TRADER must enter + only opens one trade at a time + always uses close and fixed STOP LOSSES
OmisScalper
Simone Scime
Experts
OmisScalper – Expert Advisor for XAUUSD OmisScalper is an Expert Advisor designed to trade exclusively on XAUUSD, combining scalping and trend following to capitalize on the best market opportunities. It includes a built-in indicator and an optional news filter, which can be disabled during backtesting. It automatically manages risk, protects against drawdown and equity limits, and calculates position sizes based on available capital. It does not use martingales or grids, relying on solid, sust
Rango Gold MT4
Mehdi Safar
Experts
The price of this expert will increase with each update. Rango Gold EA is a fully automated robot with heavy calculations based on a number of strategies, including patterns and indicators combined with some trading skills gained over years of trading experience and then optimized on XAUUSD(Gold) . Advantages : Rango is not suffix sensitive because the code for automatic suffixs is built into it News filter to protect account when publishing news. Spread filter to protect against fluctuations i
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Experts
CHECK COMMENTS SECTION FOR BACKTESTING PARAMETERS.. The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO)   - No Martingale   - No Grid   - No Hedging Best Risk Management   - Daily Loss limit   - Stop loss and TP protections Best Profit Factor   - Daily Max Profit Lock Protection   - Monthly Profit Lock Protection Best Signal Accuracy    - Best candle Patterns    - Best timed Response     Strategy    - Trend Tracker    - Neurological bas
Gold Scalper Market DNA Robot
Harsh Tiwari
Experts
A gold trading expert advisor is a sophisticated software program designed to analyze market trends and execute trades on behalf of the user in the gold market. This type of expert advisor utilizes advanced algorithms to identify profitable trading opportunities and make decisions based on pre-defined criteria and parameters. The gold trading expert advisor is capable of monitoring the gold market 24/7, identifying potential entry and exit points, managing risk levels, and executing trades aut
Stratos Mistral mt4
Michela Russo
Experts
LAUNCH PROMO Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> Tomorrow’s price: $399 Stratos Mistral is a robust forex trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of ADX, Moving Average, and High/Low Level indicators, Stratos Mistral delivers high-quality signals and fully automated trading on the M15 timeframe. It features a robust, pre-optimized configuration, ensuri
Plus de l'auteur
CoreHFT
Vasile Verdes
Experts
___________________________        /   QUANTUM CORE SYSTEM v1.0   \       /==============================\      ||     ||     ||     ||      ||      ||     ||      ||+==Q1==Q2====Q3===Q4==Q5==+||       \     ||  ||   ||  ||    ||    ||   ||    /       \------------------------------------------/        |    |    |    |    |    |   |    |    |    |        |____|____|____|____|____|___|       /~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\      /      Superposition Matrix Online     \     |       Entan
ThraeX
Vasile Verdes
Experts
ThraeX – Scalping de précision pour XAU en M1 Inspiré par la rigueur et la stratégie de l'époque romaine, ThraeX est un Expert Advisor conçu pour MetaTrader 4, optimisé pour effectuer des opérations fréquentes et rapides sur XAU/USD en graphique 1 minute. Il réagit efficacement aux mouvements rapides du marché et s’ajuste automatiquement aux conditions actuelles. Caractéristiques principales : ️ Stratégie de scalping pour XAU – Conçu pour des décisions rapides sur l’or (XAU/USD) à partir de don
QuantumCore
Vasile Verdes
5 (2)
Experts
Quantum Core Default settings are for DAX(GER40) Quantum Core est un Expert Advisor multifonctionnel qui intègre une large variété de composants de trading, notamment 34 types de moyennes mobiles, 89 oscillateurs et 34 formules de calcul de prix, permettant la mise en œuvre de différentes approches stratégiques. Ce robot peut être utilisé avec divers symboles et unités de temps. Pour de meilleures performances, il est recommandé d’utiliser l’unité M1 (1 minute) en mode « Chaque tick basé sur des
HeikenAshi
Vasile Verdes
Indicateurs
Heiken Ashi Pro – Outil personnalisable pour la visualisation des tendances Heiken Ashi Pro est un indicateur pour MetaTrader 5 qui génère des bougies Heiken Ashi modifiées à l’aide d’un large éventail de paramètres personnalisables. Il permet d’adapter l’affichage des tendances grâce à différentes moyennes mobiles et méthodes de calcul de prix. Fonctionnalités principales : Comprend 34 types de moyennes mobiles, y compris SMA, EMA, HMA, KAMA, JMA, TEMA, DEMA, McGinley, Super Smoother, Gaussienn
FREE
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis