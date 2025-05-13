VanquishGT – Expert Advisor MT5 basé sur les pullbacks pour XAU et indices

VanquishGT est un Expert Advisor (EA) conçu pour MetaTrader 4, spécialement adapté aux instruments comme l’or (XAU) et les indices boursiers. Il aide à détecter les retracements du marché (pullbacks) et à y réagir de manière stratégique. Il fonctionne entièrement au sein de la plateforme MT5, sans connexion externe ni fichiers requis, et adapte son comportement via une logique interne selon la dynamique des prix.

Fonctionnalités principales :

✅ Détection des pullbacks – Réagit aux replis de prix grâce à une logique intégrée qui identifie les zones potentielles d'intérêt.

✅ Outils de gestion du risque – Offre des options configurables pour le stop loss, take profit et trailing stop.

✅ Comportement adaptatif – Ajuste les paramètres d'entrée au fil du temps selon les retours du marché.

✅ Exécution efficace des ordres – Structure optimisée pour envoyer les ordres rapidement, en fonction des conditions de votre broker.

✅ Paramètres configurables – Convient aux débutants comme aux utilisateurs avancés grâce à des options d’entrée claires.

Objectifs de conception :

🔸 Optimisé pour XAU & Indices – Conçu avec ces instruments en priorité, mais adaptable à d’autres via la configuration.

🔸 Réactif au marché – Ne dépend pas de schémas fixes, mais s’adapte aux variations des conditions de marché.

🔸 Fonctionne uniquement sur la plateforme – Toute la logique est interne, sans API ni flux de données externes.

🔸 Auto-adaptabilité – Le comportement du robot évolue en fonction des mouvements de prix observés.

Remarques de configuration :

Les paramètres par défaut sont optimisés pour les graphiques XAU et indices en unité de temps 1 minute. Pour d’autres instruments, vous pouvez tester différentes combinaisons de :

AppliedAverage (0–21)

AppliedPrice (0–34)

AppliedAssault (1–13)

AppliedDeviation (3–34)

📌 Cet outil est fourni tel quel, sans garantie de résultats. Il est recommandé de l’ajuster et le tester selon vos préférences et conditions de trading.