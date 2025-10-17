VanquishGT

VanquishGT - Pullback-basierter Trading EA für XAU & DAX, etc.

VanquishGT ist ein MetaTrader 4 Expert Advisor, der für Instrumente wie XAU, DAX, etc. entwickelt wurde, um bei der Erkennung von und Reaktion auf Markt-Pullbacks zu helfen. Er arbeitet vollständig innerhalb der Plattform, ist nicht auf externe Verbindungen oder Dateien angewiesen und passt sein Verhalten mithilfe interner Logik als Reaktion auf die Dynamik der Preisbewegung an.

Hauptmerkmale:

Pullback-Erkennung - Reagiert auf Kursrücksetzer mit Hilfe einer integrierten Logik, um potenziell interessante Bereiche hervorzuheben.
Risikokonfigurations-Tools - Bietet anpassbare Stop-Loss-, Take-Profit- und Trailing-Stop-Optionen.
Reaktionsfähiges Verhalten - Passt die Einstiegsparameter im Laufe der Zeit mithilfe von algorithmischem Feedback aus den Marktdaten an.
Effiziente Auftragsplatzierung - Strukturiert, um Aufträge ohne unnötige Verzögerung zu übermitteln, abhängig von den Ausführungsbedingungen des Brokers.
Konfigurierbare Parameter - Enthält Eingabeoptionen, die für Benutzer mit unterschiedlichen Erfahrungsstufen geeignet sind.

Design-Fokus:

  • Marktabhängig: Arbeitet mit der sich ändernden Marktdynamik; es sind keine festen Muster erforderlich.

  • Plattformbasierter Betrieb: Die gesamte Logik wird intern verarbeitet - es gibt keine API-Verbindungen oder Dateneinspeisungen aus externen Quellen.

  • Selbstoptimierungsfähigkeit: Der EA aktualisiert sein Verhalten auf der Grundlage der internen Verarbeitung und der beobachteten Preisaktivität.

Hinweise zur Konfiguration:

Die Standardeingaben sind für XAU-, DAX- usw. Charts auf dem 1-Minuten-Zeitrahmen optimiert. Für andere Instrumente können die Benutzer Kombinationen von:

  • AngewandterDurchschnitt (0-34)

  • AngewandterPreis (0-34)

  • AppliedAssault (1-13)

  • AngewandteSchwankung (3-34)

📌 Dieses Tool wird im Ist-Zustand zur Verfügung gestellt, ohne garantierte Leistungsresultate. Die Benutzer werden ermutigt, die Einstellungen auf der Grundlage ihrer Präferenzen und Handelsumgebungen zu testen und anzupassen.

Empfohlene Produkte
Octopus Stability
Aleksandr Shurgin
Experten
Nach einer gründlichen Arbeit und Suche nach den optimalen Werten der einzelnen Parameter des Expert Advisors wurden die stabilsten Einstellungen der Algorithmen ausgewählt, die keine großen Zeiträume in der Vergangenheit erfordern. Der Roboter verwendet eine universelle Handelsstrategie, die die Verwendung der Währungspaare EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY und anderer Paare mit niedrigem Spread ermöglicht. Der EA handelt auf einem 5-Minuten-Zeitrahmen , er verwendet Levels, die automatisch auf de
LeopardAdaptive
Evgeniy Zhdan
Experten
LeopardAdaptive ist ein Advisor, der auf der Grundlage der Candlestick-Analyse mit gleichzeitiger Dissonanz von drei verschiedenen eingebetteten Algorithmen arbeitet, die die Trendrichtung bestimmen. Die Standardeinstellungen des Advisors sind optimal für die Arbeit mit vier empfohlenen Handelsinstrumenten. Die Losgröße oder der Risikoprozentsatz können vom Händler gewählt werden. Jeder Handelsauftrag hat einen Stop-Loss und Take-Profit. Empfohlen: EURUSD 15m, GBPUSD 15m, USDCAD 15m, USDJPY 15m
Bfxenterprise RSI
Ricky Romadona Tri Saputra
Experten
Bfxenterprise RSI Der inspirierte und optimierte RSI-Indikator ist der Fokus dieses Expert Advisors (EA). Entwickelt mit der Verwendung von RSI, um optimale Transaktionen durchzuführen. Das Lesen von Trends und Preisumkehrungen erfolgt durch den RSI, dessen Funktionen sortiert wurden. Version von Bfxenterprise Die Version mit dem Namen "Bfxenterprise" konzentriert sich auf eine spezielle und gründliche Sortierung der Transaktionen. Daher führt diese Version nicht immer Transaktionen durch, im G
Glitter Grass
Aleksandr Nadein
Experten
ADVISOR "GG" - UNIVERSAL, IN DER LAGE, DEN HANDEL SELBST UND MIT HILFE EINES HÄNDLERS! DAS PANEL ZEIGT DEN GESAMTEN DOWNLOAD ZU HELFEN, WENN DER HANDEL. TASTEN VORHANDEN 1. PROFITABLE AUFTRÄGE SCHLIESSEN 2. ALLE AUFTRÄGE SCHLIESSEN 3. SPERREN DIESER POSITIONEN UM DEN EXPERTEN EINZURICHTEN, WIRD DER ABSTAND VERWENDET, DER VOM TREND ABHÄNGT, UM DEN TREND ZU OPTIMIEREN, ES GIBT EINEN SPEZIELLEN ALGORITHMUS! WENN SIE HANDELN, KÖNNEN SIE ERÖFFNUNGSAUFTRÄGE MANUELL HINZUFÜGEN, ES IST AUCH MÖG
YinYang hedging
Jun Feng
Experten
YinYang-Absicherung Die Parameter sind einfach und anpassungsfähig, der EA kann mit jeder Art von Markt umgehen, und die Leistung ist stabil. Anforderungen: Run timeframe: H1; EA-Ladewährung: Währung A, Währung B müssen nicht zum Laden des EA; Mindestkontoguthaben: $1000; Bei der Verwendung sollten die Parameter "Test" von "true" auf "false" eingestellt werden; VPS-Hosting 24/7 wird dringend empfohlen; Währungspaare werden empfohlen:A-GBPUSD，B-EURUSD；A-AUDUSD，B-NZDUSD；A-EURCAD，B-USDCAD；A-GBPJPY，
Solemnity
Evgeniy Zhdan
Experten
Der Expert Advisor erkennt den Beginn einer Wellenbewegung und beginnt entsprechend der Richtung der neuen Welle zu arbeiten. Er verwendet enge Stop Loss und Take Profit. Eingebauter Schutz gegen Spread-Ausweitung. Die Kontrolle des Gewinns wird durch die enge Trailing-Stop-Funktion durchgeführt. Die Losberechnung basiert auf dem Stop-Loss. Wenn der Stop-Loss beispielsweise 250 Punkte beträgt und MaxRisk = 10%, wird die Losgröße so berechnet, dass das Auslösen des Stop-Loss zu einem Verlust in H
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
Experten
Die offizielle automatisierte Version des zuverlässigen Indikators PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE übernimmt das Signal des PipFinite Breakout EDGE Indikators und verwaltet den Handel für Sie. Aufgrund der zahlreichen Finanzinstrumente, die es zu berücksichtigen gilt, wünschen sich viele Trader, dass die Signale vollständig automatisiert werden. Der EA sorgt dafür, dass alle Ihre Trades vom Einstieg bis zum Ausstieg ausgeführt werden. Das spart Ihnen Zeit und Mühe und maximiert gleich
InvestorPRO
Andrey Spiridonov
Experten
InvestorPRO ist ein stabiler Expert Advisor für professionelle Trader. Der EA handelt in einem vollautomatischen Modus. Der Handelsalgorithmus des EAs basiert auf der Analyse zahlreicher Faktoren, die die Dynamik eines Instruments beeinflussen. Dieser EA wurde entwickelt, um dem Händler eine komfortable Umgebung für Investitionen in die Finanzinstrumente des Forex-Marktes zu bieten. Der EA wird auf die übliche Art und Weise installiert und ist für den Handel mit beliebigen Handelssymbolen geeign
You CDI
Evgeny Vlasov
Experten
Du CDI (Du kannst es) Funktionsweise Der Expert Advisor arbeitet auf jedem Zeitrahmen und für jedes Währungspaar. Während der Arbeit des Expert Advisors wird der Zustand des Marktes analysiert, wenn die notwendigen Bedingungen eintreten, wird die Marktorder eröffnet. Der Expert Advisor verfügt über einen Block TrailingStop , der es Ihnen ermöglicht, den StopLoss hinter die Preisbewegung zu verschieben. Der Hauptunterschied dieses Blocks zum Standardblock ist seine Nichtlinearität. Das heißt,
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
Team Trading Usdjpy
Hulya Cinar
Experten
Das Team Trading System basiert auf der Logik von Auftragsstrategien und Gewinnmitnahmestrategien, die als Team arbeiten. Im Allgemeinen besteht der EA aus zwei Teilen, dem Strategie- und dem Gewinnmitnahmebereich. Strategien sind spezielle Strategien, die wir für Symbole erstellen. Strategien eröffnen weiterhin unabhängig voneinander Kauf- und Verkaufsaufträge. Takeprofits schließt Aufträge, die im Team geöffnet wurden. Die Logik von Take Profits besteht darin, dass gewinnbringende Aufträge du
Forex Mentors Bot4
Andriy Sydoruk
Experten
Ksm: Intelligente Lösung für den automatisierten Devisenhandel Ksm ist ein Tool, das für die Automatisierung des Devisenhandels entwickelt wurde und moderne Methoden der Zeitreihenanalyse verwendet, um mit mehreren Währungspaaren in verschiedenen Zeitrahmen zu arbeiten. Hauptmerkmale und Vorteile Unterstützung mehrerer Währungen : Ksm ermöglicht den Handel mit mehreren Währungspaaren und hilft Händlern, ihre Strategien an verschiedene Marktbedingungen anzupassen. Neue Währungspaare können leicht
The Top king Hedging Forex
Samir Arman
Experten
Wir stellen Ihnen unseren Smart Gold/USD Expert Advisor vor Arbeitet auf dem 15-Minuten-Chart mit Präzision. ️ Wie er funktioniert: Er handelt nicht sofort. Stattdessen wartet er auf eine starke Bewegung in den vorangegangenen 4 Kerzen. Sobald der Markt nach dieser Bewegung in die Oszillationszone eintritt, wird der Expert Advisor aktiviert und zielt auf die profitabelsten Momente ab. Das Geheimnis? Es wird nur gehandelt, wenn die Bedingungen ideal sind - nach der Volatilität, während de
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Gold Crazy EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold H1/ EU M15 entwickelt wurde. Er verwendet einige Indikatoren, um einen guten Einstieg zu finden. Und Sie können SL oder DCA einstellen, wenn Sie wollen. Es kann ein Scalping oder ein Grid / Martingale abhängen Ihre Einstellung sein. Diese EA kann Auto-Lot von Balance, setzen Risiko pro Handel. Sie können auch TP / SL für earch Handel oder für Korb von Handel. - RSI_PERIOD - wenn = -1, dann arbeitet die Standardstrategie,
EA i MT4
Indra Maulana
1 (1)
Experten
Ein vollautomatischer Experte Entworfen und erstellt zu 100% durch künstliche Intelligenz Dieser Experte wird durch nahezu freie künstliche Intelligenz erstellt (Chat GPT) Dieser Roboter wird von der kostenlosen ChatGPT KI erstellt. Um das KI-Tool (ein großartiger Assistent in MetaTrader) zu verwenden, können Sie auch dieses Produkt sehen: https://www.mql5.com/en/market/product/136347 Alle Trades haben Gewinn- und Verlustlimits Attribute: Verwendbar: in Währungspaar: EURUSD im Zeitrahmen: M30
FREE
Forest
Vadim Podoprigora
Experten
Forest ist ein Trend Expert Advisor, der auf der Analyse eines einzigartigen mathematischen Modells von Trendlinien basiert, das Ihnen erlaubt, die Trendbewegung zu bestimmen. Der Expert Advisor ist am besten für das Währungspaar "USDCHF" in der Periode "H1" geeignet. Der EA kann auf jeder Art von Konto und bei jedem Broker funktionieren. Der EA verwendet mathematische Analysen, um Trades zu eröffnen, und wendet Verlustkontrolle auf offene Trades an. Im Kern verwendet der EA keine risikoreichen
PipFinite EA Trend PRO
Karlo Wilson Vendiola
4.43 (28)
Experten
Die offizielle automatisierte Version des leistungsstarken Indikators PipFinite Trend PRO EA Trend PRO handelt das Signal von PipFinite Trend PRO und verwaltet den Handel je nach Präferenz des Benutzers. Der EA enthält viele anpassbare Funktionen, die die Trend PRO Handelsstrategie weiter verbessern können. Features wie Entry- und Exit-Filter, Higher Timeframe Filter, Stoploss, Takeprofit, Breakeven, Trailing Stop, News Filter und MEHR! Die innovative Lösung EA Trend PRO wurde entwickelt, um
LazyBoy Scalper Scrapper
Hesham Ahmed Kamal Barakat
Experten
Von den Machern des erfolgreichen Gold Super Trends AutoTrader Robot - kommt diese einzigartige Gelegenheit zu einem niedrigen Preis Die Idee Sie denken, dass die Tage des Scrapper Scalping vorbei sind? Denken Sie anders. Dieser Expert Advisor, der für den Goldhandel entwickelt wurde, ist so perfektioniert, dass er unabhängig vom Zeitrahmen jeden Tick der Sekunde scrapen kann. Er verfügt über eine Kontoverwaltung und 6 Sicherheitseinstellungen, aus denen die Zufriedensten und die Gierigsten u
EagleEye
Mhd Amran Bin Lop
Experten
EagleEye ist ein automatisiertes Handelssystem, das einen Indikator und Preisaktionen zum Eröffnen und Schließen von Geschäften verwendet. Trades jeden Tag zu einer vollen Zeit. Jeder Handel hat Stop Loss von Anfang an, und sie ändern sich nicht. Dies ist für diejenigen, die auf der Suche nach stetigem und stabilem Wachstum auf lange Sicht sind. Der EA arbeitet nach der "Trend Follow"-Strategie, was bedeutet, dem Trend zu folgen. Es werden keine Grid-, Martingal- oder andere gefährliche Money-
Stabilized dema cross robot mt4
Ekaterina Saltykova
Experten
Wir stellen Ihnen einen innovativen Expert Advisor vor, der speziell für den saftigsten und volatilsten Währungskorb entwickelt wurde: GBPUSD und XAUUSD. Dieser EA wurde unter Verwendung der Hauptmerkmale dieser Marktbewegung entwickelt, was ihn zu einer idealen Wahl für den dynamischen Handel mit Paaren mit hoher Tendenz und mittlerer Volatilität macht. Der Advisor konzentriert sich auf die Minimierung der Handelsrisiken und zielt darauf ab, Verluste auf ein Minimum zu reduzieren. Hauptmerkmal
Robot Dream
Serhii Bernatskyi
Experten
Multicurrency Expert Advisor mit 100%iger Anpassung für jedes Währungspaar und jeden Zeitrahmen. Basierend auf dem Smart Gread Indikator. Ein sehr flexibles Setup ermöglicht es Ihnen, maximale Gewinne zu erzielen. Der Gewinn aus Transaktionen wird manuell in TakeProfit eingestellt (Standard 200 ). Die Lotgröße wird manuell mit Lot eingestellt (Standard = 1 Lot). Jedes weitere Lot wird durch Kolen erhöht (Standart 2 ). Maximale Losgröße MaxLot (Standart 10 ). Um den Adviser zu deaktiviere
Team Trading System Pro
Hulya Cinar
Experten
Team Trading System Pro basiert auf der Logik von Auftragsstrategien und Gewinnmitnahmestrategien, die als Team arbeiten. Im Allgemeinen besteht der EA aus zwei Teilen, dem Strategie- und dem Gewinnmitnahmebereich. Strategien Abschnitt sind spezielle Strategien, die wir für Symbole erstellen. Strategien eröffnen weiterhin unabhängig voneinander Kauf- und Verkaufsaufträge. Takeprofits schließt Aufträge, die im Team geöffnet wurden. Die Logik von Take Profits besteht darin, dass gewinnbringende A
Hedge Hogg
Stefan Kueffner
Experten
Hedge Hogg ist keine klassische Hedge-Strategie, wie man sie oft sieht, bei der zwei Trades gleichzeitig eröffnet werden und sich von Anfang an gegenseitig absichern. Vielmehr handelt es sich um eine trendfolgende Hedge-Strategie, d.h. die Trades werden mit Hilfe eines bewährten dynamischen Gitteralgorithmus in Trendrichtung eröffnet und beginnen mit der Absicherung, sobald sich der Trend ändert. Der gesamte Korb wird geschlossen, sobald die Gewinnschwelle erreicht ist oder das nachgezogene Gewi
EA Tiamat MT4
Evgeniy Zhdan
Experten
Die Strategie des EA basiert auf der Preisbewegung von der Unterstützungslinie zur Widerstandslinie, wie sie im Indikator https://www.mql5.com/en/market/product/27135 implementiert ist . Jede Position hat einen Stop-Loss und einen Take-Profit. BONUS: Ich werde allen Käufern einen absolut kostenlosen Trading-Experten für die Arbeit mit Gold zur Verfügung stellen: https: //www.mql5.com/ru/market/product/61919 Um diesen zu erhalten, schreiben Sie mir bitte nach dem Kauf eine Private Nachricht. Der
UltraGold EA
Taman Talappetsakun
Experten
Dieser EA wurde für den Xauusd-Handel entwickelt. Drei Indikatoren wurden als Stretagy verwendet. Die Losgröße kann mit 2.0 und 3.0 (Martingal) multipliziert werden. Die maximale Order kann auf 6 bis 9 Orders eingestellt werden. Empfehlen Sie Liste Einzelheiten Erste Einzahlung 1.000 $ ODER 10.000 USC Währungspaar XAU/USD Zeitrahmen M1 Relative DD 48.55% CAGR 54.29% Gewinnfaktor 13.94 Gewinnrate 61.99% Konto ECN, STD, Cent-Konto Sehen Sie mehr Details über diesen EA Forex https://eaforexcente
AI Neural Nexus EA MT4
John Dickenson
Experten
Einführung in den AI Neural Nexus EA Ein hochmoderner Expert Advisor für den Handel mit Gold (XAUUSD) und GBPUSD. Dieses fortschrittliche System nutzt die Leistung von künstlicher Intelligenz und neuronalen Netzwerken, um profitable Handelsmöglichkeiten zu identifizieren, wobei der Schwerpunkt auf Sicherheit und Konsistenz liegt. Im Gegensatz zu traditionellen, risikoreichen Methoden setzt AI Neural Nexus auf risikoarme Strategien, die sich in Echtzeit an Marktschwankungen anpassen und so ein in
Origin of the universe
Bai Han Dong
Experten
Der Handel ist eine Kunst, und dieser EA basiert auf der iterativen Entwicklung des Buchs der Wandlungen, einer Reihe von Produkten, bei denen sich alles in der Welt in einem nie endenden Zustand der Entwicklung befindet, der als " natürliches " Gesetz beschrieben wird . Dieses Gesetz offenbart die Merkmale des gesamten Universums und umfasst die Eigenschaften aller Dinge auf der Welt. Daher ist der Autor durch die Zuordnung von Doppel-Durchschnitte, auf der Suche nach dem Gesetz von Yin und Yan
DAX H1 3stars
Marek Kupka
Experten
Dieses PORTFOLIO von 3 Strategien wurde entwickelt, getestet und live auf dem DAX H1 Zeitrahmen gehandelt. Mehrere EAs, die zusammen gehandelt werden, führen zu größeren Gewinnen und einer gleichmäßigeren Aktienkurve. 3 nicht korrelierte EAs Logiken für den DAX H1 Zeitrahmen zu einer einzigen Strategie verschmolzen. Sehr EINFACHE STRATEGIEN mit nur WENIGEN PARAMETERN. Jeder Trade hat seine eigene Logik für den STOP LOSS. Um die Gewinne abzufangen, verwendet jede Strategie einen anderen Ansatz -
DAX M30 3Eas
Marek Kupka
Experten
Dieses PORTFOLIO von 3 Strategien wurde entwickelt, getestet und live auf dem DAX M30 Zeitrahmen gehandelt. Mehrere EAs, die zusammen gehandelt werden, führen zu größeren Gewinnen und einer gleichmäßigeren Aktienkurve. 3 nicht korrelierte EAs Logiken für den DAX M30 Zeitrahmen zu einer einzigen Strategie verschmolzen. Sehr EINFACHE STRATEGIEN mit nur WENIGEN PARAMETERN. Jeder Trade hat seine eigene Logik für den STOP LOSS. Um die Gewinne abzufangen, verwendet jede Strategie einen anderen Ansat
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und eignet sich für alle Forex-Währungspaare sowie Gold (XAUUSD) . Die beste Performance wird auf ECN-Konten mit Spreads un
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experten
AlphaCore System ist ein professioneller Trading Advisor für MetaTrader 4 , der eine Handelsstrategie verwendet, die auf der dynamischen Analyse von lokalen Extremen und statistischen Ausbruchsprognosen basiert. === Kaufen Sie AlphaCore System für MT5 und erhalten Sie AlphaCore System für MT5 kostenlos! === Für weitere Details, kontaktieren Sie mich per privater Nachricht! Handelskonzept Der Advisor arbeitet mit der Methodik der adaptiven Preiskorridore . Das System überwacht kontinuierlich die
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experten
24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experten
CyNera: Ihr Trading, Unsere Technologie Handbuch & Set-Files: kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set-Files zu erhalten Preis: Preis steigt anhand der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 4 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Instrumente auf dem Markt, erfordert Präzision, tiefgehende Analysen und ein starkes Risikomanagement. Der CyNera Expert Advisor integriert diese Elemente nahtlos in ein hochentwickeltes System, das für den optimalen Goldhandel entwickelt
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experten
KonokaSystemNEO ist eine der drei Schwestern ( NEO, JOY, FUN ) von KonokaSystem mit einer neuen Persönlichkeit und ist ein origineller EA. Der Handelsstil ist Daytrading und zielt auf Mitternacht bis Mittag japanischer Zeit ab. Das Währungspaar ist "USDJPY" und der Einstieg erfolgt zum Eröffnungskurs von M5. Jede der drei Schwestern hat eine andere Logik und ist mit zwei Arten von Einstiegen und zwei Arten von Ausstiegen ausgestattet. Es wird keine Grid- oder Martingale-Logik verwendet. Die int
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) STARTPROMO: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, di
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Experten
EvoTrade: Das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt Darf ich Ihnen EvoTrade vorstellen? Ein einzigartiger Handelsberater, entwickelt mit modernster Technologie in den Bereichen Computer Vision und Datenanalyse. Es ist das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt und arbeitet in Echtzeit. EvoTrade analysiert Marktbedingungen, passt Strategien an und reagiert dynamisch auf Veränderungen, um außergewöhnliche Präzision in jeder Umgebung zu gewährleisten. EvoTrade nutzt fortschritt
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Experten
Multi Gold Ai Robot ist ein sicheres System für den Handel mit Forex und Kryptowährungen. Entwickelt ausschließlich für das Paar XAUUSD (GOLD) und andere Währungspaare. Jetzt ausprobieren! Die profitabelsten Strategien im Inneren Close Order mit Money Profit, CutOff Technologie, Cutloss nach Anzahl der Trades. Super Special Edition für Trader und Introducing Broker und Partner WOW!!! Sonderpreis: $650 für nur 99 Kopien, Normalpreis $2,999 !!! Sonderaktion jede Woche. Der Ai Robot ist so konzip
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
W Drive Forex AI EA Pro MT4
Abhimanyu Hans
5 (2)
Experten
Über Warp Drive Forex AI ist ein GBPUSD-Scalper, der zur Nachtzeit handelt, wenn das Volumen gering und die Gewinnchancen hoch sind. Er verwendet eine hochpräzise Scalping-Strategie, die durch eine einzigartige und effektive Risikomanagement-Technik unterstützt wird. Treten Sie unserer MQL5-Gruppe bei , um weitere nützliche Informationen und Produkt-Updates zu erhalten. Außerdem können Sie die MT5-Version hier erhalten . Dies ist die Pro-Version von W Drive Forex AI. In der Pro-Version kann der
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experten
Fundamental Hunter - Der Smart Money Tracking Expert Advisor Sie kaufen eine einzigartige Gelegenheit, keinen EA. Frühe Käufer bekommen die Macht zuerst... zu einem Preis, den sie nie zurückbekommen werden. Der nächste Preis wird sein: $1200 | 3/10 Spot bleibt Der nächste Preis wird sein: $1600 | 10/10 Spot verbleibt Der nächste Preis wird sein: $2000 | 10/10 Endgültiger Preis: $2400 Live result Wenn Sie auf der Suche nach einem Expert Advisor sind, der über Indikatoren hinausgeht und den M
Dark Algo
Marco Solito
4.66 (62)
Experten
Letzte Kopie für 399$ -> nächster Preis 499$ Dark Algo ist ein vollautomatischer Expert Advisor für Scalping Trading auf Eurusd und Gbpusd . Dieser Expert Advisor basiert auf der neuesten Generation von Algorithmen und ist hochgradig anpassbar an Ihre Handelsbedürfnisse. Wenn Sie diesen Expert Advisor kaufen , können Sie ein Feedback auf dem Markt schreiben und erhalten einen zweiten EA kostenlos , für weitere Informationen kontaktieren Sie mich Die Grundstrategie dieses EA basiert auf einem hoc
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Experten
$10 bis $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plattform:MT5 Kontotyp:Live Login-Nummer:40912 Anleger-Passwort:Leclote123# Liebe Nutzer, ich möchte Ihnen meinen neuen Trading Advisor The Tinga EA vorstellen. Der Tinga Advisor arbeitet auf der Plattform des Advisors, aber im Gegensatz zu diesem arbeitet er auf niedrigeren Zeitrahmen von M15 und verwendet andere Indikatoren, um Trades zu generieren, während er auch auf zwei Währungspaaren, XAUUSD und USDJPY, handelt, was un
GoldMiner mt4 pro
Van Hoa Nguyen
Experten
GOLDMINER MT4 PRO ist ein Gold-Handelsroboter für den M15- oder H1-Zeitrahmen, der Candlestick-Muster, technische Indikatoren sowie Unterstützungs- und Widerstandsausbrüche kombiniert. Der Roboter verwendet eine intelligente Trenderkennungsstrategie, um den EA stabil zu halten. Engagiert, um Sie in neuen Versionen zu begleiten und aktualisiert SETFILE eng nach jedem Marktzyklus hilft der Roboter stabil und geeignet für die Marktneigung zu jeder Zeit zu sein. GOLDMINER MT4 PRO ist eine sichere S
MicroTrend Scalping for Gold XAUUSD
Mahmud Hisso
Experten
MicroTrend Scalping EA for Gold XAUUSD (MT4) Automatischer MT4 Scalping Expert Advisor für Gold    XAUUSD M1 Trading , Gold Scalping EA , Microtrend Scalping , Tick Momentum Trading , Pullback Entry System , Trailing Stop Expert Advisor , Gold Hedging Scalper , Low Risk Gold EA , MT4 Expert Advisor für Gold Trading . Empfohlener Einsatzbereich • Symbol: Gold (XAUUSD) • Timeframe: M1 (1 Minute) • Minimales Startkapital: ab 300 € • Empfohlenes Startkapital: ab 500 € • Maximal offene Positi
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Experten
Der       Opening Range Breakout Master   ist ein professionelles algorithmisches Handelssystem, das darauf ausgelegt ist, institutionelle Handelskonzepte wie       ICT (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) und liquiditätsbasierte Strategien   . Dieser Expert Advisor automatisiert die Erkennung und Ausführung von       Eröffnungsbereichsausbrüche (ORB)       an wichtigen globalen Forex-Sitzungen, einschließlich       London, New York, Tokio und Midnight Killzones   , sodass Händler s
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experten
Promo starten! Nur noch wenige Exemplare für 449$ verfügbar! Nächster Preis: 599$ Endpreis: 999$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro tritt dem Club der Goldhandels-EAs bei, allerdings
ThraeX
Vasile Verdes
3.25 (4)
Experten
ThraeX – Scalping auf M1   (DAX, XAU, etc) Inspiriert von der Disziplin und Präzision der römischen Ära ist ThraeX ein spezialisierter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 4 , der speziell für den Hochfrequenzhandel auf dem 1-Minuten-Chart (M1) entwickelt wurde. Er ist darauf ausgelegt, schnelle Marktschwankungen zu verarbeiten und kurzfristige Preisbewegungen mit hoher Geschwindigkeit und Anpassungsfähigkeit zu erkennen und darauf zu reagieren. Hauptmerkmale: ️ M1-Scalping-Logik – Entwickelt fü
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experten
Bitcoin Robot Grid MT4 ist ein intelligentes Handelssystem, das entwickelt wurde, um den BTCUSD-Handel mit Hilfe der Grid-Handelsstrategie zu automatisieren. Diese Methode macht sich Marktschwankungen zunutze, indem sie eine strukturierte Reihe von Kauf- und Verkaufsaufträgen zu vordefinierten Kursniveaus platziert. Der Roboter überwacht kontinuierlich die Marktbedingungen und führt die Trades gemäß den voreingestellten Parametern aus, so dass ein konsistentes Marktengagement ohne manuelles Ein
Zen Flow 2 MT4
Hamza Ashraf
2.33 (6)
Experten
START-PROMOTION: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 1.700$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Instruction Blog Link to Channel Willkommen bei ZenFlow! ZenFlow ist ein fortschrittlicher EA, der entwickelt wurde, um sich präzise und schnell an sich ändernde Markttrends anzupassen. Er ist optimiert, um das Symbol XAUUSD( or GOLD) zu handeln und sollte nur auf einem Chart ausgeführt werden. Dieser EA verwendet ei
Weitere Produkte dieses Autors
ThraeX
Vasile Verdes
3.25 (4)
Experten
ThraeX – Scalping auf M1   (DAX, XAU, etc) Inspiriert von der Disziplin und Präzision der römischen Ära ist ThraeX ein spezialisierter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 4 , der speziell für den Hochfrequenzhandel auf dem 1-Minuten-Chart (M1) entwickelt wurde. Er ist darauf ausgelegt, schnelle Marktschwankungen zu verarbeiten und kurzfristige Preisbewegungen mit hoher Geschwindigkeit und Anpassungsfähigkeit zu erkennen und darauf zu reagieren. Hauptmerkmale: ️ M1-Scalping-Logik – Entwickelt fü
HeikenAshi
Vasile Verdes
Indikatoren
Heiken Ashi Pro – Anpassbares Werkzeug zur Trendvisualisierung Heiken Ashi Pro ist ein MetaTrader-4-Indikator, der angepasste Heiken Ashi-Kerzen mit einer Vielzahl von Einstellmöglichkeiten generiert. Durch die Auswahl verschiedener gleitender Durchschnitte und Preisberechnungsmethoden eignet sich das Tool zur individuellen Darstellung von Markttrends. Hauptfunktionen: Enthält 34 Arten gleitender Durchschnitte, darunter SMA, EMA, HMA, KAMA, JMA, TEMA, DEMA, McGinley, Super Smoother, Gaussian, La
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension