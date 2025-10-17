VanquishGT - Pullback-basierter Trading EA für XAU & DAX, etc.

VanquishGT ist ein MetaTrader 4 Expert Advisor, der für Instrumente wie XAU, DAX, etc. entwickelt wurde, um bei der Erkennung von und Reaktion auf Markt-Pullbacks zu helfen. Er arbeitet vollständig innerhalb der Plattform, ist nicht auf externe Verbindungen oder Dateien angewiesen und passt sein Verhalten mithilfe interner Logik als Reaktion auf die Dynamik der Preisbewegung an.

Hauptmerkmale:

✅ Pullback-Erkennung - Reagiert auf Kursrücksetzer mit Hilfe einer integrierten Logik, um potenziell interessante Bereiche hervorzuheben.

✅ Risikokonfigurations-Tools - Bietet anpassbare Stop-Loss-, Take-Profit- und Trailing-Stop-Optionen.

✅ Reaktionsfähiges Verhalten - Passt die Einstiegsparameter im Laufe der Zeit mithilfe von algorithmischem Feedback aus den Marktdaten an.

✅ Effiziente Auftragsplatzierung - Strukturiert, um Aufträge ohne unnötige Verzögerung zu übermitteln, abhängig von den Ausführungsbedingungen des Brokers.

✅ Konfigurierbare Parameter - Enthält Eingabeoptionen, die für Benutzer mit unterschiedlichen Erfahrungsstufen geeignet sind.

Design-Fokus:

Marktabhängig : Arbeitet mit der sich ändernden Marktdynamik; es sind keine festen Muster erforderlich.

Plattformbasierter Betrieb : Die gesamte Logik wird intern verarbeitet - es gibt keine API-Verbindungen oder Dateneinspeisungen aus externen Quellen.

Selbstoptimierungsfähigkeit: Der EA aktualisiert sein Verhalten auf der Grundlage der internen Verarbeitung und der beobachteten Preisaktivität.

Hinweise zur Konfiguration:

Die Standardeingaben sind für XAU-, DAX- usw. Charts auf dem 1-Minuten-Zeitrahmen optimiert. Für andere Instrumente können die Benutzer Kombinationen von:

AngewandterDurchschnitt (0-34)

AngewandterPreis (0-34)

AppliedAssault (1-13)

AngewandteSchwankung (3-34)