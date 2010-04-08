ATR Bands Touch EA

- Por favor, pruebe el producto en el Probador de Estrategias antes de comprarlo para entender cómo funciona.

- Si tiene algún problema, póngase en contacto conmigo a través de mensaje privado - siempre estoy disponible para ayudar.

- Después de la compra, envíeme una captura de pantalla de su pedido para recibir unEA GRATIS como regalo.



Este EA ATR Bands Touch está diseñado para ayudar a los traders a automatizar sus estrategias de trading basadas en el indicador Average True Range (ATR). Tenga en cuenta que este EA ha sido creado como una herramienta básica para los operadores que deseen optimizarlo y adaptarlo a su estilo de negociación específico. No está totalmente optimizado y está pensado para una mayor personalización basada en sus preferencias.

La lógica detrás de este EA gira en torno al uso del ATR para calcular los niveles dinámicos de soporte y resistencia. Añadiendo un multiplicador al valor del ATR, determina las bandas superior e inferior alrededor del precio de mercado actual. A continuación, el EA supervisa la acción del precio para detectar cuándo toca o cruza estas bandas, generando señales para posibles operaciones de compra o venta.

He aquí un desglose detallado de cómo funciona:

Cálculo del ATR: El EA utiliza el indicador ATR (con un periodo personalizable) para calcular la volatilidad del mercado. El valor ATR se utiliza para establecer la distancia entre las bandas superior e inferior alrededor del precio actual.

Condiciones de Entrada: Se genera una señal de compra cuando el precio toca la banda inferior y luego cierra por encima del cierre anterior. Se genera una señal de venta cuando el precio toca la banda superior y cierra por debajo del cierre anterior.

Stop Loss y Take Profit: Una vez que se inicia una operación, el EA establece niveles de Stop Loss y Take Profit, que son configurables a través de las entradas. Estos niveles se sitúan a un número determinado de puntos del precio de entrada, asegurando una adecuada gestión del riesgo.

Gestión de operaciones: El EA se asegura de que hay suficiente margen y de que el volumen de la operación es válido. Si se cumplen las condiciones, ejecuta automáticamente la operación, aplicando los niveles de stop loss y take profit calculados.

El EA también incluye varias opciones de notificación, lo que permite a los operadores recibir alertas a través de sonido, notificaciones push o correo electrónico cuando se genera una señal de operación.

Este Asesor Experto está diseñado para funcionar en MetaTrader 4 y es fácil de instalar y utilizar. Sin embargo, tenga en cuenta que se ha creado como punto de partida para aquellos que deseen optimizar y mejorar aún más la estrategia. Este producto puede ser una valiosa adición a su conjunto de herramientas de negociación, pero su éxito dependerá de cómo usted decida adaptarlo a sus preferencias de negociación.

El EA tiene un precio de 80 $.