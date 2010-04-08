ATR Bands Touch EA

- Por favor, pruebe el producto en el Probador de Estrategias antes de comprarlo para entender cómo funciona.
- Si tiene algún problema, póngase en contacto conmigo a través de mensaje privado - siempre estoy disponible para ayudar.
- Después de la compra, envíeme una captura de pantalla de su pedido para recibir unEA GRATIS como regalo.


Este EA ATR Bands Touch está diseñado para ayudar a los traders a automatizar sus estrategias de trading basadas en el indicador Average True Range (ATR). Tenga en cuenta que este EA ha sido creado como una herramienta básica para los operadores que deseen optimizarlo y adaptarlo a su estilo de negociación específico. No está totalmente optimizado y está pensado para una mayor personalización basada en sus preferencias.

La lógica detrás de este EA gira en torno al uso del ATR para calcular los niveles dinámicos de soporte y resistencia. Añadiendo un multiplicador al valor del ATR, determina las bandas superior e inferior alrededor del precio de mercado actual. A continuación, el EA supervisa la acción del precio para detectar cuándo toca o cruza estas bandas, generando señales para posibles operaciones de compra o venta.

He aquí un desglose detallado de cómo funciona:

Cálculo del ATR: El EA utiliza el indicador ATR (con un periodo personalizable) para calcular la volatilidad del mercado. El valor ATR se utiliza para establecer la distancia entre las bandas superior e inferior alrededor del precio actual.

Condiciones de Entrada: Se genera una señal de compra cuando el precio toca la banda inferior y luego cierra por encima del cierre anterior. Se genera una señal de venta cuando el precio toca la banda superior y cierra por debajo del cierre anterior.

Stop Loss y Take Profit: Una vez que se inicia una operación, el EA establece niveles de Stop Loss y Take Profit, que son configurables a través de las entradas. Estos niveles se sitúan a un número determinado de puntos del precio de entrada, asegurando una adecuada gestión del riesgo.

Gestión de operaciones: El EA se asegura de que hay suficiente margen y de que el volumen de la operación es válido. Si se cumplen las condiciones, ejecuta automáticamente la operación, aplicando los niveles de stop loss y take profit calculados.

El EA también incluye varias opciones de notificación, lo que permite a los operadores recibir alertas a través de sonido, notificaciones push o correo electrónico cuando se genera una señal de operación.

Este Asesor Experto está diseñado para funcionar en MetaTrader 4 y es fácil de instalar y utilizar. Sin embargo, tenga en cuenta que se ha creado como punto de partida para aquellos que deseen optimizar y mejorar aún más la estrategia. Este producto puede ser una valiosa adición a su conjunto de herramientas de negociación, pero su éxito dependerá de cómo usted decida adaptarlo a sus preferencias de negociación.

El EA tiene un precio de 80 $.

Productos recomendados
Trend Analizer Bot
Pavel Predein
4.5 (2)
Asesores Expertos
Asesor de trading automático.Esta es una versión gratuita del Asesor experto "Trend Analyzer Pro" https://www.mql5.com/ru/market/product/42792.В el robot se basa en 2 estrategias: en la intersección de medias móviles y el indicador de bandas de Bollinger.En la versión de pago, tres estrategias están disponibles, lo que aumenta la rentabilidad varias veces.Diseñado para el par de divisas EURUSD H1.Es posible utilizarlo en otras herramientas después de la optimización.Prueba sólo en datos de tick
FREE
Simple RSI Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4 (1)
Asesores Expertos
Diversifique el riesgo de su cuenta de trading combinando nuestros Asesores Expertos. Construya su propio sistema de trading personalizado aquí: Estrategias simples de trading en Forex El asesor experto abre operaciones cuando el indicador RSI entra en zonas de sobreventa o sobrecompra. Los Stop Loss, Take Profit y Trailing Stop se calculan en base al indicador ATR. El par de divisas recomendado es EURGBP y el timeframe recomendado para operar y hacer backtests es H4. Este Asesor Experto puede
FREE
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Asesores Expertos
Magic Grid es un asesor sin indicadores que utiliza una estrategia de rejilla. La estrategia se basa en la reapertura automática de las órdenes pendientes de la cuadrícula, después de cerrar sus posiciones en el mercado (por Take-Profit, Stop-Loss o manualmente). Las órdenes pendientes se colocan con un paso especificado desde los precios iniciales, que pueden introducirse manualmente o generarse automáticamente (una vez al inicio de la operación ). El robot puede operar en cualquier marco temp
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA
PZ TRADING SLU
2.73 (41)
Asesores Expertos
Esta es la última versión de mi famoso scalper, Goldfinch EA, publicado por primera vez hace casi una década. Escalifica el mercado en las expansiones repentinas de volatilidad que tienen lugar en cortos períodos de tiempo: asume e intenta capitalizar la inercia en el movimiento de los precios después de una aceleración repentina de los precios. Esta nueva versión se ha simplificado para permitir al operador utilizar la función de optimización del probador fácilmente para encontrar los mejores p
FREE
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Asesores Expertos
Jet Punch es otro de los mejores asesores expertos para MT4, puede ayudarle a ganar dinero mientras duerme entrando y saliendo automáticamente de las operaciones. Opera abriendo operaciones cada día y cerrándolas en el momento adecuado para asegurar que siempre obtenga beneficios. El software es muy sencillo y puede ser utilizado tanto por principiantes como por traders experimentados. Jet Punch fue probado y ha superado con éxito la prueba de estrés con deslizamiento y comisión aproximada a la
EA Gap Catcher
Mikita Kurnevich
5 (3)
Asesores Expertos
Lea más sobre mis productos EA Gap Cather- es un algoritmo de negociación totalmente automatizado basado en la estrategia de negociación GAP (brecha de precios). Este fenómeno no ocurre a menudo, pero en algunos pares de divisas, como AUDNZD, ocurre más a menudo que otros. La estrategia se basa en el patrón GAP pullback. Recomendaciones: AUDNZD TF M1 apalancamiento 1:100 o superior depósito mínimo 10 USD Parámetros: MinDistancePoints - altura mínima del GAP PercentProfit - porcentaje de be
FREE
Trend Catcher EA Pro
Issam Kassas
Asesores Expertos
Trend Catcher EA Pro — Basado en el indicador Trend Catcher, uno de los más queridos por los traders, y después de muchas solicitudes, finalmente tenemos el Trend Catcher EA. Un Asesor Experto de nueva generación que combina automatización algorítmica con control manual directo, ofreciéndote control total sobre el mercado. Es rápido, adaptable y creado para traders que valoran claridad, rendimiento y libertad de decisión. Diseñado y optimizado específicamente para EURUSD utilizando datos reales
FREE
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
Asesores Expertos
Smart Funded EA es un asesor experto diseñado para pasar los desafíos HFT de firmas prop que permiten su uso. ¿Qué firmas prop HFT puedo usar? Ha sido probado en casi todos los desafíos HFT de firmas prop con un 100 % de tasa de éxito, como Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Funds, Tradicave y todos los demás desafíos MT4 permitidos por HFT. ¿Qué firma prop HFT
Multi Time Trader
Artem Titarenko
3.5 (2)
Asesores Expertos
El EA está destinado a la apertura de operaciones en un momento determinado. Todos los parámetros de las operaciones que se abren son ajustables: take profit, stop loss, hora de apertura, dirección de apertura (puede ser en ambas direcciones), lote de órdenes. El EA tiene 12 ajustes para diferentes tiempos de apertura, sin embargo, el EA también puede abrir operaciones al mismo tiempo si es necesario. Sólo tenga en cuenta que el EA puede realizar 12 operaciones diferentes en diferentes momentos
FREE
Breakout Monster Mini
Abdulfattah Yahya Mohammed Alhazmi
5 (3)
Asesores Expertos
Es un EA muy rentable, para el comercio de tendencias ruptura, y gestionar operaciones, takeprofit, stoploss, mover a punto de equilibrio, y trailing stop. Yo trabajo con este EA, y la versión reversal/pullback desde 2014. Esta es una versión demo versión demo de la completa Breakout Monster EA . Funciona en cuentas reales y demo. Restricciones de la versión demo: La gestión del dinero está desactivada. El tamaño del lote está restringido a 0.01 lotes solamente (O el mínimo permitido por el b
FREE
Vizzion
Joel Protusada
Asesores Expertos
Vizzion es un Asesor Experto de scalping totalmente automatizado que puede ejecutarse con éxito utilizando el par de divisas GBPJPY en el marco de tiempo H1. Muy Importante Este Asesor Experto no puede funcionar con otros EAs en la misma cuenta. Como parte del plan de administración del dinero, calcula y monitorea el Nivel de Margen % y asume que todas las operaciones abiertas son creadas por él. Si desea un Asesor Experto que opere diariamente, este EA no es para usted, ya que su uso requiere
CCI and ATR Trader
Evgeniia Terekhova
2.33 (3)
Asesores Expertos
El Asesor Experto trabaja con dos indicadores CCI y ADX. Condiciones para la entrada de COMPRA: 1. ADX cruza el nivel 20 2. CCI cruza el nivel de 100 de abajo hacia arriba 3. Establecer StopLoss y TakeProfit fijos 4. Cierre la posición al precio de mercado cuando el CCI cruce el nivel de 100 de arriba a abajo. Condiciones de entrada de VENTA: 1. ADX cruza el nivel 20 2. CCI cruza el nivel -100 de arriba a abajo 3. Establecer StopLoss y TakeProfit fijos 4. Cierre la posición al precio de mercado
FREE
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es una nueva generación multi-divisa multi-timeframe EA ba
CodEx 4
Anton Gorin
2.5 (4)
Asesores Expertos
El funcionamiento del Asesor Experto CodEx 4 se basa en patrones compuestos por velas consecutivas. Las posiciones se cierran cuando aparecen señales opuestas. Las secuencias de velas se codifican en un número entero de acuerdo con la siguiente regla. El número de código debe convertirse a forma binaria y el bit más alto debe descartarse. La secuencia de bits resultante codifica una secuencia continua de velas, donde 1 es una vela alcista, 0 es una vela bajista. Los bits más altos codifican las
FREE
Moving Average EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.2 (5)
Asesores Expertos
Moving Average EA ΜΤ4 es un Asesor Experto completamente automatizado que lleva el comercio de Moving Average a un nivel completamente nuevo. La Media Móvil EA MT4 puede abrir una operación de compra cuando aparece MA (color azul MA) o una operación de venta cuando MA baja (color rojo MA) o puede abrir una nueva operación en la misma dirección en cada vela nueva, siempre que la pendiente dirección de la media móvil permanece sin cambios. Una serie de configuraciones únicas hacen que este EA sea
EA123 Snipper MACD
Jose Francisco Flores Rojas
Asesores Expertos
MACD Divergence Pro es un robot de trading inteligente y adaptable, diseñado para aprovechar las señales del indicador MACD y detectar patrones de divergencia que comúnmente preceden a reversiones importantes del mercado. El EA coloca operaciones automáticamente cuando: Se detecta divergencia bajista en niveles altos del mercado Se detecta divergencia alcista en niveles bajos del mercado Las señales de cruce MACD confirman puntos de entrada potenciales Características Clave: Trading c
FlyEA iMA Cross
Carlo Forni
Asesores Expertos
Los cruces son una de las principales estrategias de las medias móviles. El primer tipo es un cruce de precios , que es cuando el precio cruza por encima o por debajo de una media móvil para señalar un posible cambio de tendencia. Otra estrategia consiste en aplicar dos medias móviles a un gráfico: una más larga y otra más corta. Cuando la MA a más corto plazo cruza por encima de la MA a más largo plazo, es una señal de compra , ya que indica que la tendencia está cambiando al alza. Esto se con
Succubus
Dmitriy Prigodich
3 (5)
Asesores Expertos
"Succubus" es un consejero universal. Su principal ventaja es la más alta precisión de entrada, 90% de las transacciones y superior. Los parámetros del asesor se dividen en categorías, según la función deseada por el usuario. Todas las funciones se pueden desactivar. Asesor creado para dispersar los depósitos pequeños y medianos. Básicos: TakeProfit - número de puntos para cerrar una transacción con ganancias Stoploss-número de puntos para cerrar una transacción con una pérdida Slippage-
FREE
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
Asesores Expertos
Matrix Arrow EA MT4 es un asesor experto único que puede intercambiar las señales MT4 del Matrix Arrow Indicator con un panel comercial en el gráfico, de forma manual o 100% automática. Matrix Arrow Indicator MT4 determinará la tendencia actual en sus primeras etapas, recopilando información y datos de hasta 10 indicadores estándar, que son: Índice de movimiento direccional promedio (ADX), Índice de canales de productos básicos (CCI), Velas clásicas de Heiken Ashi, Media móvil, Divergencia de c
Robot Harry
Pavel Kasanic
Asesores Expertos
Robot Harry Este Asesor Experto ha sido desarrollado para GBPJPY H1 . Se ha sometido a pruebas retrospectivas con datos históricos durante los últimos 16 años y obtiene buenos resultados en operaciones reales. La calidad (robustez) de la estrategia también se ha probado en otros mercados y marcos temporales, y también se han realizado pruebas Monte Carlo. La estrategia arriesga sólo el 0,3 % de la cuenta por cada operación (este valor se puede cambiar, pero se recomienda arriesgar como máximo
Night Trader EURUSD
Ugur Oezcan
4.21 (29)
Asesores Expertos
El EA puede operar con múltiples divisas. Por favor, consulte nuestras señales ( https://www.mql5.com/en/users/ugur-edin/seller ) para obtener información detallada. ¡No hay rejilla o martingala! No necesita configuración o ajuste manual. Cada operación está protegida por stop loss. Este Asesor Experto sólo opera durante un corto periodo de tiempo por la noche, durante el final de la sesión de Nueva York. Utiliza momentos de baja volatilidad e introduce operaciones basadas en indicadores. El cie
CommunityPower MT4
Andrey Khatimlianskii
4.88 (40)
Asesores Expertos
CommunityPower EA - es el Asesor Experto para MetaTrader 4/5, creado por la comunidad y para la comunidad. Es gratuito, versátil y muy potente, y permite operar con una amplia gama de estrategias. La idea es simple Tus sugerencias + mi código = ¡todos ganamos! ¿Es una máquina de hacer dinero lista para usar? No, definitivamente no lo es. Es una herramienta que le permite crear y ejecutar su propia estrategia de negociación, y depende de usted encontrar los ajustes rentables y asumir la respons
FREE
PZ Heiken Ashi EA
PZ TRADING SLU
4.8 (10)
Asesores Expertos
Este EA opera utilizando el indicador suavizado Heiken Ashi . Ofrece muchos escenarios de negociación y ajustes flexibles de gestión de posiciones, además de muchas características útiles como sesiones de negociación personalizables, un modo de martingala y martingala inversa. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Fácil de usar y supervisar Implementa tres estrategias de entrada diferentes Punto de equilibrio, SL, TP y trailing-stop p
FREE
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Asesores Expertos
¡Bienvenido a Indicement! ¡PROP FIRM LISTO! -> descargar archivos del conjunto   aquí PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   aporta mis 15 años de experiencia en la creación de algoritmos comerciales profesionales a l
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta de comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia por
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
Asesores Expertos
MMM Estrategia Zig Zag: El Asesor Experto utiliza su indicador incorporado Zig Zag para determinar las tendencias de los precios y calcula la señal para decidir abrir posiciones de compra o venta. Envía una orden, cierra o mueve la posición de Trailing Stop loss según funcione el indicador. Puede definir el periodo de tiempo de cada día de la semana en el que el EA no debe operar (el mal momento para operar). Normalmente es el periodo del día en el que se publican las noticias de impacto. Entra
Proftrader Free
Alexander Nikolaev
4 (3)
Asesores Expertos
Este Asesor Experto analiza las últimas velas y determina si habrá un retroceso o una gran corrección. Además, se analizan las lecturas de algunos indicadores (sus parámetros se pueden ajustar). Es una versión gratuita de Proftrader . A diferencia de la versión completa, en la versión gratuita del asesor el lote inicial no puede ser superior a 0,1, el par de negociación sólo EURUSD y también tiene menos parámetros configurables. Parámetros de entrada Lots - tamaño del lote (a 0, el lote se calcu
FREE
Toms Dollar Cost Averaging
Thomas Alexander Kevin Anderson
1 (1)
Asesores Expertos
Este Asesor Experto implementa una estrategia de reversión media del RSI con un filtro de media móvil para las entradas comerciales. El EA utiliza condiciones de RSI en un marco temporal superior para detectar posibles oportunidades de compra o venta, confirmadas por una media móvil en un marco temporal inferior. La estrategia incluye funciones de gestión de riesgos como la limitación del número máximo de operaciones abiertas, el control del riesgo basado en el ADR y el cierre de operaciones cua
FREE
Fujiyama
Treccante LLC
3 (2)
Asesores Expertos
Es posible que haya un problema con el EA. La cuenta ha sido restringida sin ninguna explicación específica y no puedo eliminar el EA. Voy a investigar la situación, así que por favor tenga cuidado al operar. Se recomienda realizar pruebas en una cuenta demo. También tengo restringida la publicación de comentarios, así que disculpe que no pueda responder por ahora. Por favor, espere un momento. ¡El EA de alto rendimiento “FUJIYAMA”, desarrollado con un algoritmo de análisis de coeficiente de
FREE
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
Asesores Expertos
GMMA Trade X es un EA basado en GMMA. Los parámetros GMMA como MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 y CandlestickShift1-24 pueden ser ajustados. GMMA Trade X aplica la tecnología inteligente de última generación de BTN TECHNOLOGY para ayudarle a crear resultados óptimos para sus operaciones. Que tus sueños se hagan realidad a través de GMMA Trade X. Buena suerte. = == == Consultas = == == E-Mail:support@btntechfx.com
Los compradores de este producto también adquieren
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Asesores Expertos
Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1071)
Asesores Expertos
EA Gold Stuff es un asesor experto diseñado específicamente para el comercio de oro. El trabajo se basa en la apertura de órdenes en el indicador Gold Stuff, por lo que el asesor trabaja en la estrategia "Trend Follow", lo que significa seguir la tendencia. IMPORTANTE! Póngase en contacto conmigo inmediatamente después de la compra para obtener instrucciones y bonificación! Puede obtener una copia gratuita de nuestro indicador Strong Support y Trend Scanner, por favor envíe un mensaje privad
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (41)
Asesores Expertos
El Asesor Experto Trend Ai está diseñado para funcionar con el indicador Trend Ai, que realiza su propio análisis de mercado combinando la identificación de tendencias con puntos de entrada accionables y alertas de reversión, y asume todas las señales del indicador de forma totalmente automática. El Asesor Experto contiene una serie de parámetros externos totalmente ajustables que permiten al operador personalizar el experto según sus preferencias. En cuanto aparezca el punto verde, el Asesor
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
3 (2)
Asesores Expertos
Game Change EA es un sistema de trading de seguimiento de tendencias basado en el indicador Game Changer. Vende automáticamente cuando se forma un punto rojo y continúa vendiendo hasta que aparece una X amarilla, lo que indica un posible fin de la tendencia. La misma lógica se aplica a las operaciones de compra. Cuando aparece un punto azul, el EA comienza a comprar y cierra el ciclo de compra en cuanto detecta una X amarilla. Este EA es adecuado para cualquier par de divisas y cualquier marco t
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecuado para todos los pares Forex y el oro (XAUUSD) . El sistema ofrece su mejor rendimiento en cuentas ECN con spreads infe
Capybara
Sergey Kasirenko
4.65 (54)
Asesores Expertos
Capybara EA es un sistema avanzado de seguimiento de tendencias automatizado basado en el indicador Hama. Si el mercado se vuelve bajista y el indicador se vuelve rojo, el asesor venderá; si el mercado se vuelve alcista y el indicador se vuelve azul, el asesor comprará. El EA puede detectar con precisión el comienzo de tendencias alcistas y bajistas y controlará las operaciones abiertas en un estilo martingala/cuadrícula hasta que llegue al TP. Pares recomendados: Todos los pares principales com
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Asesores Expertos
El Asesor Experto es un sistema diseñado para recuperar posiciones no rentables. El algoritmo del autor bloquea una posición perdedora, la divide en muchas partes separadas y cierra cada una de ellas por separado. La configuración fácil, el lanzamiento retrasado en caso de reducción, el bloqueo, la desactivación de otros asesores expertos, el promedio con filtrado de tendencias y el cierre parcial de una posición perdedora están integrados en una sola herramienta. Es el uso de cierre de pérdida
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Asesores Expertos
Scalp Unscalp es un sistema de scalping bidireccional a corto plazo que intenta extraer beneficios rápidamente con entradas muy precisas. ¡La señal en vivo de Scalp Unscalp llegará pronto! El precio actual se incrementará. Precio por tiempo limitado 99 USD Sin grid, sin martingala. Cada operación se realiza de forma independiente Stop loss fijo disponible, con sistema virtual de trailing stop dinámico Panel de operaciones interactivo y configuración precisa del tamaño de lote Recomendado Gráfic
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
Asesores Expertos
EA Aurum Trader   combina una estrategia de ruptura y seguimiento de tendencias con un máximo de dos operaciones por día.  ¡Contácteme inmediatamente después de la compra para obtener un bono personal!  Puede obtener una copia gratuita de nuestro Sólido Soporte e indicador de Escáner de Tendencias, por favor envíe un mensaje privado. ¡Yo!  Tenga en cuenta que no vendo mis EA ni sets especiales en telegram, solo está disponible en Mql5 y mis archivos de sets solo están disponibles en mi blog aqu
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Asesores Expertos
AlphaCore System es un asesor de trading profesional para MetaTrader 4 , que utiliza una estrategia de trading basada en el análisis dinámico de extremos locales y la predicción estadística de rupturas . === ¡Compre AlphaCore System para MT5 y obtenga AlphaCore System para MT5 gratis! === ¡Para más detalles, contácteme vía mensaje privado! Concepto de Trading El asesor opera utilizando la metodología de corredores de precios adaptativos . El sistema monitorea continuamente la formación de zonas
DCA CycleMax
Jin Sangun
Asesores Expertos
Introducción a DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Resumen DCA CYCLEMAX es un programa de trading semiautomático basado en una estrategia de grid, optimizado para activos que muestran fuertes tendencias en una sola dirección en el mercado. Es especialmente efectivo para activos con alta volatilidad y tendencias sostenidas en una dirección, como el oro (GOLD), el Nasdaq 100 (NS100) y cr
Bitcoin Expert MT4
Elif Kaya
5 (3)
Asesores Expertos
- El precio real es de 300$ - Descuento limitado (es de 49$ )- Sólo 1 compra es de 49$. - Actualización de por vida gratis Bienvenido, Bitcoin Expert abre automáticamente el comercio con Highly profit, Fixed Stop loss. No Martingala, No Grid, No Scam Bitcoin es una criptomoneda, una moneda digital peer-to-peer que opera independientemente de una autoridad central de gobierno . Bitcoin permite transacciones directas entre usuarios, aseguradas por tecnología criptográfica y registradas en un libr
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Asesores Expertos
Ziwox fundamental trader es un asistente comercial que ayuda a los operadores de mercados financieros a tomar decisiones inteligentes informadas por los datos de información de EA.Este EA utiliza fuentes en línea para capturar toda la información necesaria, como el sesgo fundamental de las monedas, el sentimiento de la relación de comerciantes minoristas en tiempo real en un par, el pronóstico del banco y el instituto, los datos del informe COT y otros datos en un panel complejo de EA.En resumen
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
Asesores Expertos
HFT Prop Firm EA es también conocido como Green Man debido a su logotipo distintivo, es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para superar los desafíos o las evaluaciones de las empresas de comercio de propiedad (prop firms) que permiten estrategias de comercio de alta frecuencia (HFT). Con la versión 5.8 y superior GreenMan HFT Prop Firm EA es plug and play para casi verdaderos desafíos HFT prop firm sin setfiles con sus características automáticas recientemente mejoradas. Versión
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Asesores Expertos
////// THEHRANTO V3 /////// **** Importante ****** Este robot está equipado con un Filtro de Noticias profesional. Durante las pruebas retrospectivas, se detectan todos los eventos económicos importantes y se filtran las operaciones antes y después de las noticias de alto impacto. Aunque las pruebas retrospectivas muestran un riesgo reducido durante la publicación de noticias, la mejor manera de verificar el rendimiento real es a través de señales en directo. https://www.nxfx.ca/ Live Signal =
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Asesores Expertos
Javier Gold Scalper: ¡Nuestra tecnología a tu lado! Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio aumenta según la cantidad de licencias vendidas Copias disponibles: 5 Operar con oro, uno de los activos más volátiles del mercado financiero, exige una alta precisión, un análisis riguroso y una gestión de riesgo extremadamente eficaz. El Javier Gold Scalper fue desarrollado precisamente para integrar es
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Asesores Expertos
Venta flash durante 24 horas - ¡Solo $199.99!  "HFT Pass Prop Firms" es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para participar en el desafío HFT, operando con el par US30. Para conocer más Asesores Expertos e Indicadores destacados, visita: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Soy Los, por favor suscríbete para recibir más actualizaciones: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ ¿Qué es HFT? La negociación de alta frecuencia (HFT) es un método de negociación
BB Scalping
Vasiliy Strukov
4.33 (6)
Asesores Expertos
BB Scalping Expert es mi última y poderosa obra maestra de breakouts/scalping sin martingala, ¡operando con oro con precisión! Este sistema opera con breakouts utilizando la banda de Bollinger y el indicador zigzag en combinación. Se colocan múltiples órdenes pendientes en el máximo y el mínimo de las bandas de Bollinger; cuando se activa, se activa un stop loss dinámico que sigue el precio de breakout hasta que las órdenes se detienen. El EA utiliza el indicador zigzag para un stop loss dinámic
The Golden Way
Lin Lin Ma
Asesores Expertos
The Golden Way es un software de trading automatizado para la plataforma MT4. Adopta una estrategia híbrida completa: mediante la colaboración sinérgica de múltiples subestrategias, captura con precisión las oportunidades de compra (long) y venta (short) en el mercado del oro (XAUUSD), ayudándote a aprovechar los momentos de trading oportunos en diferentes escenarios de mercado. Basado en una lógica de trading probada, te permite realizar operaciones profesionales y eficientes en el mercado del
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Asesores Expertos
CyNera: Su Trading, Nuestra Tecnología Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio sube según el número de licencias vendidas Copias disponibles: 4 Operar con oro, uno de los instrumentos más volátiles del mercado, exige precisión, análisis profundo y una sólida gestión del riesgo. El Asesor Experto de CyNera integra perfectamente estos elementos en un sistema sofisticado diseñado para la negociació
Otros productos de este autor
Super Hedge Fighter EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
5 (1)
Asesores Expertos
**Muy importante: Ajuste la configuración de "Distancia entre órdenes". Redúzcala para obtener mejores resultados, idealmente entre 2 y 10.** Operar en Forex y en mercados volátiles puede ser muy complicado y arriesgado. ¡Casi todas las estrategias no funcionarán como desearías el 100% del tiempo! Con nuestro nuevo asesor experto, "Super Hedge Fighter EA", verás el mercado desde una nueva perspectiva. Ya no tendrás que temer la volatilidad, ya que se convertirá en tu fuente de ingresos. "Su
Happy and Steady
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
¡La Felicidad en Forex Significa Ganar! ¿Y si hiciéramos que tus ganancias fueran "Ganancias Estables"? ¡Esto te hará más feliz! (Forex es arriesgado, puede perder todo su capital) ¡Hemos implementado una estrategia segura y fiable, que ha demostrado su eficacia desde 2010 hasta hoy! ¡Pasó COVID 19 fluctuaciones sin ningún problema! La idea detrás del experto para ser un experto scalping super, atacando unos pocos pips a la vez. Esto sucede mientras se utiliza el tamaño de lote grande, asegura
Safe and Steady Profits Pro
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
La seguridad en las operaciones Forex es la principal preocupación de los operadores. No sirve de nada operar hoy y perderlo todo mañana. (El trading es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) ¡Aquí viene el poder de nuestro experto! La idea detrás de él es la seguridad de los fondos de los inversores, entonces viene el beneficio. Por lo tanto, este experto no será el experto que duplicará su cuenta por xx veces. Será el experto en el que puede confiar para obtener beneficios constantes y
Penny Collector EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Algunos usuarios se sienten muy cómodos manteniendo sus operaciones durante años, mientras que otros se conforman con recibir lo mínimo y marcharse :) Por favor, no corras riesgos innecesarios. (El trading es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Le deseamos un comercio exitoso. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Echa un vistazo a nuestros otros productos que se añadirán al mercado en breve.
Penny Collector Pro
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
5 (1)
Asesores Expertos
Algunos usuarios son muy comodidad 2 capaz de mantener sus oficios para las edades, mientras que otros usuarios están felices de obtener el menor y se van :) ¡Si usted no puede esperar en sus operaciones, entonces este experto será el mejor para usted! El experto trata de entrar en los oficios en una alta probabilidad de éxito, y en la mayoría de los casos lo hacen coger la ola derecha. Si no, no se preocupe porque el experto se ocupará de la situación por sí mismo y llevará las operaciones
Drag Race Scalper
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
¡Escalping! ¡Qué emoción! Operar en Forex ha sido una fuente de ingresos y emoción al mismo tiempo. (Forex es arriesgado, puede perder todo su capital) Con nuestro nuevo Asesor Experto "Drag Race Scalper", usted ganará ambas cosas. (Forex es arriesgado, puede perder todo su capital) Intentamos utilizar una fórmula segura, rentable y rápida, ¡y esto es lo que conseguimos! ¡Un scalper de carreras! (Forex es arriesgado, puede perder todo su capital) En este scalper usted esperaría pocos puntos
Against The Surf EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
¡Operar en Forex tiene un millón de maneras! Una de las formas innovadoras es ir contra la corriente. Aquí luchamos contra el mercado y trabajamos para conseguir nuestro pan y mantequilla de él :) (El comercio es arriesgado, y usted puede perder!) ¡A partir de aquí empezó la idea! Luchar contra el mercado. El Experto utiliza una combinación de : Hedging, Grid y estrategias de tendencia para operar. ¡Esta operativa le permite llegar con seguridad aunque trabaje contra el oleaje! (¡El trading
Cent Collector
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Cent Collector es el segundo asesor experto de la serie "Collector" :) El primero fue Penny collector : https://www.mql5.com/en/market/product/61215?source=Site+Profile+Seller Y aquí está el segundo EA : Cent Collector Estos Expertos están diseñados para Scalpers que no pueden esperar años... Tan pronto como el Experto se da cuenta de la ganancia, cobra y se va. Si las cosas van mal, el Experto trabajará en la gestión de sí mismo por el promedio y cobrará tan pronto como pueda. Esta versión
Yen Collector
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Yen Collector es el tercer asesor experto de la serie "Collector" :) El primero fue Penny collector : https://www.mql5.com/en/market/product/61215?source=Site+Profile+Seller El segundo fue Cent collector: https: //www.mql5.com/en/market/product/65344?source=Site+Profile+Seller Y aquí está el tercer EA : Yen Collector Estos Expertos están diseñados para Scalpers que no pueden esperar años... Tan pronto como el Experto se da cuenta de la ganancia, cobra y se va. Si las cosas van mal, el Experto
Market Master EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
2.5 (2)
Asesores Expertos
Muy importante: Por favor, ajuste la "Distancia entre órdenes"... Redúzcalas para obtener buenos resultados. Aumentarlas hará que el EA sea mucho más seguro. ¡El trading en Forex tiene millones de formas! Una de las formas innovadoras es ir contra la corriente. Aquí luchamos contra el mercado y trabajamos para obtener nuestro pan y mantequilla de él :) (El trading es riesgoso, ¡y puedes perder!) ¡De aquí nació la idea! Luchar contra el mercado. El Expert Advisor utiliza una combinación de: Cober
Magnet Scalper Pro
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
En este EA tendrás dos fuentes de ingresos: 1- Operaciones directas 2- Reembolsos de tu broker. Así asegúrate de registrarte bajo un IB que comparta contigo sus ingresos ¡Scalping! ¡Qué emoción! ¡Operar en Forex ha sido una fuente de ingresos y emoción al mismo tiempo! (Forex es arriesgado, puede perder todo su capital) Con nuestro nuevo Asesor Experto "Magnet Scalper Pro" , ganará ambas cosas. (Forex es arriesgado, puede perder todo su capital) Intentamos utilizar una fórmula segura, rent
Speedy EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
¡Operar con Expertos es la mejor manera de ganar en Forex! ¡Aquí está nuestro segundo Asesor Experto, donde se puede configurar y olvidar! Marco de tiempo: M1 Todos los pares de divisas funcionarán perfectamente en el EA Tipo de cuenta: Todos (Si la cobertura no está permitido, por favor, desactivar la venta o compra) Por favor, no tome riesgos innecesarios. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Le deseamos éxito en sus operaciones. (El comercio es arriesgado, y no
Diamond EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
El depósito mínimo es de 1000$ , o 1000 Cent = 10$. (Recomendado 1500$) Cada 1000$ = 0.01 Lote. Por favor, respete las reglas, ya que queremos que gane, gane y gane. (El trading es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Marco de tiempo: M1 Apalancamiento : Cuanto más alto mejor Diferencial: Cuanto más bajo, mejor Tipo de cuenta : Todos los tipos (EA puede entrar en posiciones de cobertura, si desea desactivar esta función desactivar la compra o venta de la configuración ) Por favor, no
Impala EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
El depósito mínimo es de 1000$ , o 1000 Cent = 10$. (Recomendado 1500$) Cada 1000$ = 0.01 Lote. Por favor, respete las reglas, ya que queremos que gane, gane y gane. (El trading es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Marco de tiempo: M1 Apalancamiento : Cuanto más alto mejor Diferencial: Cuanto más bajo, mejor Tipo de cuenta : Todos los tipos (EA puede entrar en posiciones de cobertura, si desea desactivar esta función desactivar la compra o venta de la configuración ) Por favor, no
EX Pro EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Marco temporal: M1 Apalancamiento : Cuanto más alto mejor Diferencial: Cuanto más bajo mejor Tipo de cuenta : Todos los tipos (EA puede entrar en posiciones de cobertura, si desea desactivar esta función desactivar la compra o venta de la configuración ) Por favor, no tome riesgos innecesarios. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Le deseamos un comercio exitoso. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Compruebe nuestros otros productos que se añad
Fox EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Marco temporal: M1 Apalancamiento : Cuanto más alto mejor Diferencial: Cuanto más bajo mejor Tipo de cuenta : Todos los tipos (EA puede entrar en posiciones de cobertura, si desea desactivar esta función desactivar la compra o venta de la configuración ) Por favor, no tome riesgos innecesarios. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Le deseamos un comercio exitoso. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Compruebe nuestros otros productos que se añadi
Good Mood Trading EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Marco temporal: M1 Apalancamiento : Cuanto más alto mejor Diferencial: Cuanto más bajo mejor Tipo de cuenta : Todos los tipos (EA puede entrar en posiciones de cobertura, si desea desactivar esta función desactivar la compra o venta de la configuración ) Por favor, no tome riesgos innecesarios. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Le deseamos un comercio exitoso. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Compruebe nuestros otros productos que se añad
Hope EA MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Marco temporal: M1 Apalancamiento : Cuanto más alto mejor Diferencial: Cuanto más bajo mejor Tipo de cuenta : Todos los tipos (EA puede entrar en posiciones de cobertura, si desea desactivar esta función desactivar la compra o venta de la configuración ) Por favor, no tome riesgos innecesarios. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Le deseamos un comercio exitoso. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Compruebe nuestros otros productos que se añad
Moderate EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Marco temporal: M1 Apalancamiento : Cuanto más alto mejor Diferencial: Cuanto más bajo mejor Tipo de cuenta : Todos los tipos (EA puede entrar en posiciones de cobertura, si desea desactivar esta función desactivar la compra o venta de la configuración ) Por favor, no tome riesgos innecesarios. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Le deseamos un comercio exitoso. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Compruebe nuestros otros productos que se añad
More Pro EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Marco temporal: M1 Apalancamiento : Cuanto más alto mejor Diferencial: Cuanto más bajo mejor Tipo de cuenta : Todos los tipos (EA puede entrar en posiciones de cobertura, si desea desactivar esta función desactivar la compra o venta de la configuración ) Por favor, no tome riesgos innecesarios. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Le deseamos un comercio exitoso. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Compruebe nuestros otros productos que se añad
Nu Pro EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Marco temporal: M1 Apalancamiento : Cuanto más alto mejor Diferencial: Cuanto más bajo mejor Tipo de cuenta : Todos los tipos (EA puede entrar en posiciones de cobertura, si desea desactivar esta función desactivar la compra o venta de la configuración ) Por favor, no tome riesgos innecesarios. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Le deseamos un comercio exitoso. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Compruebe nuestros otros productos que se añad
Shooting Star EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Marco temporal: M1 Apalancamiento : Cuanto más alto mejor Diferencial: Cuanto más bajo mejor Tipo de cuenta : Todos los tipos (EA puede entrar en posiciones de cobertura, si desea desactivar esta función desactivar la compra o venta de la configuración ) Por favor, no tome riesgos innecesarios. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Le deseamos un comercio exitoso. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Compruebe nuestros otros productos que se añad
Tiger EA MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Marco temporal: M1 Apalancamiento : Cuanto más alto mejor Diferencial: Cuanto más bajo mejor Tipo de cuenta : Todos los tipos (EA puede entrar en posiciones de cobertura, si desea desactivar esta función desactivar la compra o venta de la configuración ) Por favor, no tome riesgos innecesarios. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Le deseamos un comercio exitoso. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Compruebe nuestros otros productos que se añad
Treasure EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Marco temporal: M1 Apalancamiento : Cuanto más alto mejor Diferencial: Cuanto más bajo mejor Tipo de cuenta : Todos los tipos (EA puede entrar en posiciones de cobertura, si desea desactivar esta función desactivar la compra o venta de la configuración ) Por favor, no tome riesgos innecesarios. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Le deseamos un comercio exitoso. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Compruebe nuestros otros productos que se añad
LevelGuard Smart SMA EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
LevelGuard SmartSMA Domine las operaciones de soporte y resistencia con precisión LevelGuard SmartSMA aprovecha el poder de las medias móviles para ayudarle a operar con confianza en todos los mercados. Diseñado para identificar niveles dinámicos de soporte y resistencia, este EA ofrece entradas y salidas precisas, permitiendo a los operadores capitalizar los movimientos del mercado con facilidad. Cómo funciona Estrategia central: Utiliza una SMA central (por ejemplo, de 50 o 200 periodos) como
Basic SMA Price Cross EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Explore nuestra colección completa de EA Visite nuestro sitio web para acceder a una amplia gama de Asesores Expertos elaborados por expertos y diseñados para capacitar a operadores de todos los niveles. Tanto si es un principiante como un profesional experimentado, nuestras herramientas se adaptan a sus necesidades. Trading asequible para todos Creemos que el trading es accesible para todos. Es por eso que todos nuestros Asesores Expertos tienen un precio de sólo $ 65 cada uno, ayudando a nues
Visual Lions Roar Trend Strength Indicator MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Lion's Roar - Indicador de fuerza de la tendencia ¿Está preparado para tomar las riendas de su negocio? Lion's Roar - Indicador de Fuerza de Tendencia está aquí para ayudarle a identificar y aprovechar las poderosas tendencias del mercado con precisión y confianza. Diseñada pensando en los operadores, esta avanzada herramienta se basa en una sólida estrategia que combina la dirección de la tendencia con la validación del impulso mediante el Average True Range (ATR). Este indicador no está preop
Visual Titan Force Indicator MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
¡Libere la volatilidad del mercado con el indicador Titan Force! ¿Está preparado para dominar el mercado aprovechando la volatilidad? El indicador Titan Force es su herramienta de negociación definitiva, diseñada para los operadores que prosperan durante los periodos de mayor actividad del mercado. Aún no está optimizado para usted Este indicador es un lienzo para su creatividad. Ha sido diseñado para que usted pueda optimizarlo de acuerdo con sus estrategias y preferencias. ¡Sus habilidades, s
Visual Falcon Turn Indicator MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Presentación del indicador de giro Falcon Diseñado para su personalización y optimización, este indicador permite a los operadores adaptarlo a sus estrategias únicas. ¿Por qué elegir el indicador Falcon Turn? El indicador Falcon Turn aprovecha la potencia de la estrategia SAR Parabólico para destacar las oportunidades potenciales de compra y venta con precisión y claridad. Es perfecto para los entusiastas del seguimiento de tendencias y para aquellos que valoran la flexibilidad a la hora de aju
Visual Mountain Guard Indicator MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
El indicador Mountain Guard es una herramienta altamente personalizable diseñada para operadores que desean un control total sobre su optimización. No ha sido pre-optimizado, dándole la libertad de adaptarlo a sus estrategias y preferencias específicas de trading. Características principales: Señales de compra y venta mostradas con flechas de cal (compra) y roja (venta) en el gráfico. Línea SAR representada como una línea punteada Dodger Blue para visualizar el indicador de seguimiento de tende
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario