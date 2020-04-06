ATR Bands Expansion EA

- Por favor, pruebe el producto en el Probador de Estrategias antes de comprarlo para entender cómo funciona.
- Si tiene algún problema, póngase en contacto conmigo a través de mensaje privado - siempre estoy disponible para ayudar.
- Después de la compra, envíeme una captura de pantalla de su pedido para recibir unEA GRATIS como regalo.


¡Presentamos el Asesor Experto Visual de Expansión de Bandas ATR!

Esta potente herramienta está diseñada para operadores que buscan automatizar sus estrategias de trading basadas en los conocidos indicadores Average True Range (ATR) y medias móviles (MA). Es una solución flexible y robusta hecha a medida para aquellos que prefieren una optimización personalizada basada en sus preferencias personales y condiciones de trading.

Características principales:

  • Estrategia basada en ATR: El EA utiliza el indicador Average True Range (ATR) para calcular la volatilidad y establece bandas dinámicas alrededor de una media móvil. Esto permite al EA adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado, expandiéndose y contrayéndose en función de la volatilidad del mercado.
  • Base EMA: La estrategia se basa en una Media Móvil Exponencial (EMA), que ayuda a determinar la dirección del mercado con mayor capacidad de respuesta a los cambios recientes en los precios.
  • Lógica de Expansión de Banda: El EA monitoriza la anchura de las bandas ATR. Una expansión significativa de las bandas señala movimientos potenciales del mercado, proporcionando puntos de entrada fiables tanto para posiciones de compra como de venta. Si las bandas se expanden y el precio las atraviesa, se ejecuta una operación.
  • Parámetros personalizables: El EA permite a los usuarios ajustar parámetros clave como el periodo ATR, el periodo MA, el multiplicador ATR y los niveles de stop loss/take profit. Esto da a los operadores un control total sobre lo agresiva o conservadora que debe ser la estrategia.

Lógica de negociación:

  • Señal de entrada: Cuando las bandas se expanden y el precio se mueve por encima (para comprar) o por debajo (para vender) de las bandas ATR, se activa la señal de entrada. Esta lógica ayuda a capturar tendencias fuertes cuando el mercado experimenta una mayor volatilidad.
  • Stop Loss y Take Profit: El EA incorpora niveles de Stop Loss y Take Profit basados en puntos, asegurando que sus operaciones estén protegidas y tengan un objetivo claro.
  • Gestión de posiciones: El EA comprueba continuamente las condiciones del mercado para evitar sobreoperaciones. Garantiza que las posiciones sólo se abran cuando se cumplan las condiciones y cuando el tiempo transcurrido desde la última señal sea suficiente.

Tenga en cuenta que este AE no está optimizado para mercados específicos y se proporciona como base para que usted lo ajuste según su estilo de negociación preferido y las condiciones del mercado. Es esencial que lo pruebe y optimice para que se adapte a sus necesidades antes de utilizarlo en un entorno de negociación real.

Para obtener más información y explorar otras herramientas de negociación, por favor visite mi sitio web oficial.

El EA de Expansión Visual de Bandas ATR ofrece una base sólida para la automatización de sus operaciones. Siéntase libre de explorarlo y personalizarlo de acuerdo a sus preferencias únicas de trading.

